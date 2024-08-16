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В США заработает спутниковая сотовая связь не от Starlink — свои спутники запустит AST SpaceMobile

Спутниковый оператор AST SpaceMobile, объявил, что в «первой половине сентября» намеревается запустить первые пять коммерческих аппаратов — они будут доставлены на орбиту на ракете SpaceX Falcon 9. Абоненты операторов AT&T и Verizon смогут опробовать спутниковую связь на немодифицированных телефонах к концу года.

Источник изображения: ast-science.com

Источник изображения: ast-science.com

Если всё пойдёт по плану, AST SpaceMobile после запуска первой пятёрки спутников потратит несколько месяцев на активацию услуг связи на них, а далее стартует бета-тестирование связи с операторами AT&T и Verizon — двумя основными инвесторами компании. Бета-сервис начнёт работу с 5600 ячейками в США в декабре. Абоненты двух операторов смогут принимать их сигнал, даже если сотовые вышки поблизости отсутствуют. Подключение к интернету будет осуществляться при помощи спутников BlueBird, способных подключать немодифицированные телефоны на Земле.

В 2022 году был запущен спутник-прототип BlueWalker 3 — он обеспечил скорость загрузки до 17 Мбит/с, а сотовый сигнал работал даже в помещениях. Первых пяти коммерческих спутников BlueBird хватит, чтобы обеспечить стопроцентное покрытие на всей территории континентальной части США, заявил гендиректор AST SpaceMobile Абель Авеллан (Abel Avellan). Но на начальном этапе постоянного сигнала ждать не приходится — для этого компании потребуется запустить от 45 до 60 аппаратов.

Федеральная комиссия по связи (FCC) США пока не выдала AST SpaceMobile разрешение на оказание услуг спутниковой связи на коммерческой основе. Но оператор заявил, что уже строит очередные 17 спутников BlueBird; новая партия намечена к запуску в I квартале 2025 года — в зависимости от ракеты на орбиту будут выведены от четырёх до восьми аппаратов. Аналогичный проект, посвящённый спутниковой связи для немодифицированных мобильных телефонов параллельно развивают спутниковый оператор SpaceX Starlink и наземный T-Mobile.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, космос,
Теги: ast spacemobile, спутник, мобильная связь
ast spacemobile, спутник, мобильная связь
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