Заряженный джазом ретрошутер в стиле старых мультфильмов Disney сменил название — геймплейный трейлер Mouse: P.I. For Hire

Заряженный джазом ретрошутер Mouse от издательства PlaySide Publishing и разработчиков из польской студии Fumi Games в преддверии выставки gamescom 2024 получил новое название и геймплейный трейлер.

Напомним, события Mouse развернутся в мире мультяшной анимации. Игрокам в роли частного детектива Джона Маустона (John Mouston) предстоит пробить себе путь через продажный город мошенников и бандитов.

Вероятно, чтобы подчеркнуть значимость профессии главного героя для игры, её название сменили с простого Mouse («Мышь») на Mouse: P.I. For Hire («Мышь: частный детектив по найму»).

Представленный порталом IGN по случаю анонса минутный трейлер Mouse: P.I. For Hire демонстрирует порядка 30 секунд безостановочного чёрно-белого мультяшного экшена в разных декорациях.

В частности, разработчики показали городские трущобы, канализацию, шахту и джунгли, в которых герой отстреливает головы врагам, сбрасывает на них люстры и использует крюк-кошку, чтобы перебираться через пропасти.

Обещают вдохновлённый анимацией мультфильмов Disney эпохи 30-х годов визуальный стиль, «незабываемое приключение», широкий выбор оружия, систему усилений Fantastic-o-Matic, прокачку умений и экипировки.

Согласно декабрьскому анонсу, релиз Mouse: P.I. For Hire ожидается в 2025 году на ПК (Steam). На странице в сервисе Valve указано, что игра получит поддержку 12 языков, включая русский.