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Заряженный джазом ретрошутер в стиле старых мультфильмов Disney сменил название — геймплейный трейлер Mouse: P.I. For Hire

Заряженный джазом ретрошутер Mouse от издательства PlaySide Publishing и разработчиков из польской студии Fumi Games в преддверии выставки gamescom 2024 получил новое название и геймплейный трейлер.

Источник изображения: Fumi Games

Источник изображения: Fumi Games

Напомним, события Mouse развернутся в мире мультяшной анимации. Игрокам в роли частного детектива Джона Маустона (John Mouston) предстоит пробить себе путь через продажный город мошенников и бандитов.

Вероятно, чтобы подчеркнуть значимость профессии главного героя для игры, её название сменили с простого Mouse («Мышь») на Mouse: P.I. For Hire («Мышь: частный детектив по найму»).

Представленный порталом IGN по случаю анонса минутный трейлер Mouse: P.I. For Hire демонстрирует порядка 30 секунд безостановочного чёрно-белого мультяшного экшена в разных декорациях.

В частности, разработчики показали городские трущобы, канализацию, шахту и джунгли, в которых герой отстреливает головы врагам, сбрасывает на них люстры и использует крюк-кошку, чтобы перебираться через пропасти.

Обещают вдохновлённый анимацией мультфильмов Disney эпохи 30-х годов визуальный стиль, «незабываемое приключение», широкий выбор оружия, систему усилений Fantastic-o-Matic, прокачку умений и экипировки.

Согласно декабрьскому анонсу, релиз Mouse: P.I. For Hire ожидается в 2025 году на ПК (Steam). На странице в сервисе Valve указано, что игра получит поддержку 12 языков, включая русский.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс,
Теги: mouse, mouse: p.i. for hire, fumi games, playside publishing, шутер
mouse, mouse: p.i. for hire, fumi games, playside publishing, шутер
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