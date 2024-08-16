Word, Excel и PowerPoint из Microsoft 365 стали сбоить при вводе текста — исправления пока нет

Недавние обновления приложений Microsoft Office 365 привели к увеличению числа сбоев в Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Вылет из программ происходит во время ввода текста, проверки орфографии и выполнения других действий. Microsoft официально подтвердила наличие проблемы и опубликовала документ с подробностями.

По информации издания Neowin, проблема затрагивает версию Office 2407, начиная с номера сборки 17830.20138 и выше. Для подтверждения наличия этой ошибки на своём компьютере пользователям рекомендуется проверить журнал событий Windows на наличие записей с кодами 1000 или 1001.

Технические специалисты Microsoft отмечают, что основной причиной сбоев может быть устаревший языковой пакет. «Эта проблема может возникнуть, если версия языкового пакета не обновлена до текущей версии», — говорится в официальном заявлении компании.

Для временного решения проблемы предлагается выполнить онлайн-восстановление приложений Office или переустановить языковые пакеты. Подробные инструкции по выполнению этих действий доступны в официальной документации Microsoft на странице Восстановление приложения Office и Языковой пакет для Microsoft 365.

Стоит отметить, что проблема может проявляться по-разному в зависимости от установленных языковых пакетов. Например, для итальянского языка файл ошибки будет называться mscss7it.dll, а для немецкого mscss7de.dll.

Microsoft заверяет пользователей, что команда разработчиков Office активно работает над расследованием и устранением этой неприятности. Ожидается, что в ближайшее время будет выпущено официальное обновление, которое полностью решит возникшую проблему.