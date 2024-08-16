Сегодня 16 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Офисные пакеты Word, Excel и PowerPoint из Microsoft 36...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Word, Excel и PowerPoint из Microsoft 365 стали сбоить при вводе текста — исправления пока нет

Недавние обновления приложений Microsoft Office 365 привели к увеличению числа сбоев в Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Вылет из программ происходит во время ввода текста, проверки орфографии и выполнения других действий. Microsoft официально подтвердила наличие проблемы и опубликовала документ с подробностями.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

По информации издания Neowin, проблема затрагивает версию Office 2407, начиная с номера сборки 17830.20138 и выше. Для подтверждения наличия этой ошибки на своём компьютере пользователям рекомендуется проверить журнал событий Windows на наличие записей с кодами 1000 или 1001.

Технические специалисты Microsoft отмечают, что основной причиной сбоев может быть устаревший языковой пакет. «Эта проблема может возникнуть, если версия языкового пакета не обновлена до текущей версии», — говорится в официальном заявлении компании.

Источник изображения: Ed Hardie/Unsplash

Источник изображения: Ed Hardie/Unsplash

Для временного решения проблемы предлагается выполнить онлайн-восстановление приложений Office или переустановить языковые пакеты. Подробные инструкции по выполнению этих действий доступны в официальной документации Microsoft на странице Восстановление приложения Office и Языковой пакет для Microsoft 365.

Стоит отметить, что проблема может проявляться по-разному в зависимости от установленных языковых пакетов. Например, для итальянского языка файл ошибки будет называться mscss7it.dll, а для немецкого mscss7de.dll.

Microsoft заверяет пользователей, что команда разработчиков Office активно работает над расследованием и устранением этой неприятности. Ожидается, что в ближайшее время будет выпущено официальное обновление, которое полностью решит возникшую проблему.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Microsoft сняла ограничение на максимальный размер раздела FAT32 в Windows 11
Microsoft перестанет досаждать пользователям Windows 10 призывами обновиться, но ненадолго
Microsoft добавила в Windows аналог AirDrop для обмена файлами между ПК и Android-смартфоном
Второй сезон «Аркейн» стартовал раньше времени — в открытый доступ попали пять полных эпизодов
«Безжизненный, несмешной и визуально отталкивающий»: первые зрители разгромили фильм «Бордерлендс»
Альянс рекламодателей GARM прекратил существование после иска от X Илона Маска
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Офисные пакеты,
Теги: office 365, microsoft
office 365, microsoft
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 37
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 6

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В смартфонах Google Pixel обнаружено скрытое системное приложение с бэкдором
Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу
В Египте построят первый в мире водородный небоскрёб — он обойдётся без подключения к электросети
Microsoft сняла ограничение на максимальный размер раздела FAT32 в Windows 11
Американские конгрессмены назвали Wi-Fi-роутеры TP-Link «вопиющей угрозой национальной безопасности»
Вышел первый трейлер изометрической ролевой игры Rue Valley — это смесь Disco Elysium и «Дня сурка» 40 мин.
Word, Excel и PowerPoint из Microsoft 365 стали сбоить при вводе текста — исправления пока нет 2 ч.
Критики вынесли вердикт Black Myth: Wukong — мартышкин труд или новый король жанра? 3 ч.
«Забудьте о ремейке Silent Hill 2»: атмосферный хоррор в духе классики начала 2000-х Hollowbody получил трейлер с датой релиза 3 ч.
Представлен бенчмарк Geekbench AI для тестирования производительности в ИИ-нагрузках 4 ч.
Заряженный джазом ретрошутер в стиле старых мультфильмов Disney сменил название — геймплейный трейлер Mouse: P.I. For Hire 4 ч.
Google открыла всем американским пользователям доступ к генератору изображений Imagen 3 4 ч.
Сканер безопасности веб-приложений PT BlackBox получил крупное обновление 4 ч.
Суд Дубая признал законной выплату зарплаты в криптовалюте 5 ч.
Epic Games Store запущен на мобильных устройствах, а Fortnite вернулась на iOS и Android 5 ч.
Antec начала продажи портативной консоли Core HS на Ryzen 7 7840U с 6-дюймовым экраном-слайдером 44 мин.
AT&T и Verizon обвинили спутниковую связь Starlink в создании помех наземным мобильным сетям 3 ч.
ФАС уговорила DNS зафиксировать цены, но не все и лишь до конца сентября 4 ч.
Antec выпустила компактный БП SF850X мощностью 850 Вт 4 ч.
В США заработает спутниковая сотовая связь не от Starlink — свои спутники запустит AST SpaceMobile 5 ч.
Закупочная ёмкость SSD для ИИ-нагрузок превысит 45 Эбайт в 2024 году 5 ч.
В Кургане российским мобильным лазером разрезали козловой кран — с расстояния 100 м 7 ч.
HighPoint представила RAID-контроллер на 16 M.2-накопителей — до 128 Тбайт со скоростью до 28 Гбайт/с 7 ч.
MSI представила 32-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор MPG 321CURX с 4K и 240 Гц 7 ч.
США предложили создать лунный часовой пояс 7 ч.