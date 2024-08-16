Девушки-командиры, настоящий детектив и пионерский эсминец: в «Мире кораблей» началось «Бесконечное лето»

Культовая визуальная новелла «Бесконечное лето» от российских разработчиков навсегда осталась в памяти многих геймеров, а теперь временно прописалась ещё и в сетевом морском боевике «Мир кораблей» от студии «Леста Игры».

Эта коллаборация в жанре аниме принесла с собой пятерых героинь-пионерок из «Бесконечного лета», которые в «Мире кораблей» станут командирами, — Славяну, Ульяну, Лену, Алису и Юлю.

У каждой девушки не только анимированные портреты, но и уникальная озвучка с отражением их характеров. Чего у героинь не будет, так это привязки к нации корабля — игроки смогут сделать данный выбор сами.

Девушки-командиры в «Мире кораблей»

Кроме того, в рамках коллаборации пользователи «Мира кораблей» могут принять участие в детективном расследовании — до 28 августа для прохождения доступна портальная кампания в духе визуальной новеллы «Знойные каникулы».

События «Знойных каникул» разворачиваются в пионерском лагере «Совёнок» и крутятся вокруг исчезновения Слави. Подробности:

портальная кампания состоит из пяти этапов (эпизодов детективной визуальной новеллы);

новые эпизоды открываются путём выполнения цепочек боевых задач (на каждом этапе по одной);

прохождение цепочек боевых задач принесёт расходуемые камуфляжи «Летний» и «Картографический», а также редкие экономические бонусы (тоже расходуемые);

награда за прохождение всей кампании — командир Славя с шестью очками навыков (против десяти в версии из премиум-контейнеров).

Коллаборация с «Бесконечным летом» положила старт второй главе масштабного события «Наше лето». На второй неделе мероприятия пользователи могут приобрести японский эсминец VIII уровня Mika в постоянном камуфляже «Пионерский».

«Наше лето» в «Мире кораблей» началось 7 августа и закончится 4 сентября. На следующей неделе, с 19 по 25 августа, разработчики раскроют детали последней, третьей главы мероприятия.