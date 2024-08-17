Блогеры восстали против ограничений в обзорах Pixel 9 по программе Google Team Pixel

Компания Google столкнулась с резкой критикой со стороны блогеров и журналистов за попытку цензуры обзоров нового смартфона Pixel 9. В соглашении для участников программы Team Pixel, которые получают устройства до официального релиза, появился пункт, запрещающий сравнивать Pixel с конкурентами под угрозой исключения из программы.

Скриншоты спорного пункта соглашения появились в соцсетях X (Twitter) и Threads. В документе указано, что участники программы должны использовать устройство Google Pixel вместо любых конкурирующих мобильных устройств. Также отмечается, что «если будет замечено, что предпочтение отдаётся другим брендам, а не Pixel, нам придётся прекратить отношения между брендом и автором».

После того, как информация просочилась в сеть, Google удалила форму с соглашением и попыталась сгладить ситуацию. Менеджер по коммуникациям Google Кайла Гейер (Kayla Geier) заявила изданию The Verge, что «#TeamPixel — это отдельная программа, не связанная с нашими программами для прессы и обзоров от авторов. Цель #TeamPixel — передать устройства Pixel в руки создателей контента, а не в руки прессы и технических обозревателей».

Однако, по словам многих блогеров и журналистов, чёткой границы между участниками Team Pixel и официальной программы обзоров не существует. Ранее в Team Pixel участвовали как обычные пользователи, так и профессиональные обозреватели, которые получали ранний доступ к устройствам в обмен на публикацию материалов в соцсетях.

Многие авторы контента восприняли новые условия как покушение на свободу слова и попытку манипулировать общественным мнением. Например, известный YouTube-блогер Кевин Незер (Kevin Nether), автор канала The Tech Ninja, заявил, что вышел из программы Team Pixel из-за новых правил. «Я работаю со многими брендами, но требование использовать только один продукт неприемлемо для меня, так как я зарабатываю на жизнь обзорами технологий, освещая многие бренды. Быть загнанным в угол и использовать только один продукт я не могу», — заявил он.

Для справки. Team Pixel — это программа по приглашению для влиятельных технологических обозревателей и блогеров, которые считаются поклонниками бренда Google Pixel. Люди, входящие в Team Pixel, обычно используют хэштег #TeamPixel, а также #Giftfromgoogle. Программой руководит PR-агентство 1000heads, оно же и выдаёт инфлюенсерам гаджеты для обзора. Хотя Google сотрудничает с 1000heads, он не управляет программой напрямую, отмечает The Verge.