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Доступный смартфон Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от €115

Южнокорейская компания Samsung официально представила доступный смартфон Galaxy A06 во Вьетнаме. В ближайшее время он также поступит на рынки других стран.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Разработчики оснастили новинку 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с поддержкой разрешения 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана есть каплевидный вырез, в котором размещена 8-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.0). Двойная основная камера сочетает в себе основной 50-мегапиксельный сенсор с датчиком глубины на 2 Мп. Поддерживается съёмка видео 1080p на скорости до 60 кадров в секунду.

Аппаратной основой Galaxy A06 стал восьмиядерный микропроцессор MediaTek Helio G85 (два ядра Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Mali-G52 MC2. Смартфон будет доступен в версиях с 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт, а также с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ. При необходимости место для хранения данных можно увеличить за счёт использования карты microSD.

В качестве источника питания в Galaxy A06 используется аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Для восполнения энергии предусмотрен интерфейс USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания, которая находится на боковой поверхности корпуса.

Смартфон работает под управлением Android 14. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства в синем, белом и золотом цветовых вариантах исполнения корпуса. Розничная стоимость Galaxy A06 с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ составит €115, а за вариант с 6 Гбайт ОЗУ и 128 ПЗУ придётся заплатить 137.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: galaxy a06, samsung, смартфон
galaxy a06, samsung, смартфон
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