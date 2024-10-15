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Флагманы Oppo Find X8 и X8 Pro, наушники Enco X3 и планшет Pad 3 Pro показались со всех сторон в преддверии анонса

Oppo готовится 24 октября провести мероприятие, на котором будут представлены смартфоны серии Find X8. Вместе с ними компания анонсирует планшетный компьютер Pad 3 Pro и полностью беспроводные наушники Enco X3, если верить крупномасштабной утечке официальных изображений, которые опубликовал авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).

Источник изображений: x.com/evleaks

Источник изображений: x.com/evleaks

Смартфоны Oppo Find X8 и Find X8 Pro будут иметь схожее исполнение, но версия Pro получит кнопку быстрого вызова камеры.

Oppo Find X8
Oppo Find X8
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Oppo Find X8
Oppo Find X8
Oppo Find X8
Oppo Find X8
Oppo Find X8
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изображения (6)

Базовый вариант смартфона отличает практически плоская лицевая панель и почти лишённый изгибов дисплей; устройство будет доступно в розовой, белой, голубой и чёрной расцветках.

Oppo Find X8 Pro
Oppo Find X8 Pro
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Oppo Find X8 Pro
Oppo Find X8 Pro
Oppo Find X8 Pro
Oppo Find X8 Pro
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изображения (5)

Экран Oppo Find X8 Pro имеет небольшие изгибы со всех четырёх сторон; и, вероятно, эта модель не предусматривает розового исполнения.

Oppo Enco X3
Oppo Enco X3
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Oppo Enco X3
Oppo Enco X3
Oppo Enco X3
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изображения (4)

Полностью беспроводные наушники Oppo Enco X3 не имеют видимых отличий от OnePlus Buds Pro 3, если не считать другого логотипа. Но ничего удивительного в этом нет: речь идёт об одной компании, и под разными брендами иногда выходят абсолютно одинаковые устройства — не только наушники, но также смартфоны.

Oppo Pad 3 Pro
Oppo Pad 3 Pro
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Oppo Pad 3 Pro
Oppo Pad 3 Pro
Oppo Pad 3 Pro
Oppo Pad 3 Pro
Oppo Pad 3 Pro
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изображения (6)

Официальных изображений планшетного компьютера Oppo Pad 3 Pro опубликовано меньше всего: на верхней грани расположились кнопки регулировки громкости, есть основная камера на задней панели, и фронтальная, вмонтированная в рамку вокруг дисплея. Китайский производитель выпустит планшет минимум в двух цветах — синем и золотистом. Учитывая, что анонс устройств приближается, в скором времени может произойти и утечка их технических характеристик.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: oppo, смартфон, tws-наушники, планшет, утечка
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