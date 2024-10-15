Флагманы Oppo Find X8 и X8 Pro, наушники Enco X3 и планшет Pad 3 Pro показались со всех сторон в преддверии анонса

Oppo готовится 24 октября провести мероприятие, на котором будут представлены смартфоны серии Find X8. Вместе с ними компания анонсирует планшетный компьютер Pad 3 Pro и полностью беспроводные наушники Enco X3, если верить крупномасштабной утечке официальных изображений, которые опубликовал авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).

Смартфоны Oppo Find X8 и Find X8 Pro будут иметь схожее исполнение, но версия Pro получит кнопку быстрого вызова камеры.

Oppo Find X8

Базовый вариант смартфона отличает практически плоская лицевая панель и почти лишённый изгибов дисплей; устройство будет доступно в розовой, белой, голубой и чёрной расцветках.

Oppo Find X8 Pro

Экран Oppo Find X8 Pro имеет небольшие изгибы со всех четырёх сторон; и, вероятно, эта модель не предусматривает розового исполнения.

Oppo Enco X3

Полностью беспроводные наушники Oppo Enco X3 не имеют видимых отличий от OnePlus Buds Pro 3, если не считать другого логотипа. Но ничего удивительного в этом нет: речь идёт об одной компании, и под разными брендами иногда выходят абсолютно одинаковые устройства — не только наушники, но также смартфоны.

Oppo Pad 3 Pro

Официальных изображений планшетного компьютера Oppo Pad 3 Pro опубликовано меньше всего: на верхней грани расположились кнопки регулировки громкости, есть основная камера на задней панели, и фронтальная, вмонтированная в рамку вокруг дисплея. Китайский производитель выпустит планшет минимум в двух цветах — синем и золотистом. Учитывая, что анонс устройств приближается, в скором времени может произойти и утечка их технических характеристик.