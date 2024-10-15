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Учёные озвучили «пение» магнитного поля Земли при смене полюсов 41 тыс. лет назад

Перевод сверхвысоких и высоких частот в слышимые ухом человека звуки — это не просто развлечение или новый вид искусства. Для учёных это возможность по-новому изучить массив тех или иных данных, что может привести, если не к новым открытиям, то к лучшему пониманию процессов. Поэтому мы можем натурально услышать пение звёзд, чёрных дыр и ветра из плазмы. Теперь мы также можем услышать пение магнитного поля Земли во время странного события 41 тыс. лет назад.

Источник изображения: European Space Agency

Источник изображения: European Space Agency

Тогда, в самом начале верхнего палеолита, магнитное поле Земли «внезапно» — в течение нескольких сотен лет — совершило обратимую смену полюсов. Происшествие получило в науке название «событие Лашамп». В самый критический момент перехода магнитное поле ослабело примерно до 6 % или даже сильнее, что позволило космическим лучам без помех достигать поверхности планеты и её недр, оставляя свой след в виде ряда изотопов. Собственно, по соотношению этих изотопов учёные теперь реконструируют кратковременный переворот магнитного поля Земли.

Исследователи из Технического университета Дании (Technical University of Denmark) и Немецкого исследовательского центра геонаук (German Research Center for Geosciences) преобразовали динамику и интенсивность смены полюсов в звук, представив его в виде скрежета валунов и скрипа дерева. Они утверждают, что это даёт лучше понять, как происходил этот процесс. Для этого учёные использовали данные наблюдений за полем Земли европейской миссии Swarm и другие, например, геологические.

Звук магнитного поля Земли — это первый случай озвучивания магнитного поля планеты, полученного с использованием данных миссии Swarm. Впервые эту «симфонию» учёные воспроизвели на городской площади в Копенгагене через систему из 32 динамиков. При этом каждый динамик воспроизводил изменения магнитного поля в разных точках мира за последние 100 000 лет.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: физика, геология
физика, геология
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