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Fujifilm представила беззеркалку X-M5 всего за $800 — она ориентирована на начинающих видеоблогеров

Камера Fujifilm X-T50, представленная в мае, стала первым устройством Fujifilm с физическим переключателем для имитации плёнки. Теперь же это нововведение было реализовано в компактной беззеркальной камере X-M5, анонс которой состоялся на этой неделе. Но что ещё интереснее, новинка стала первой за долгое время беззеркалкой Fujifilm стоимостью меньшее $1000.

Источник изображений: Fujifilm

Источник изображений: Fujifilm

Fujifilm позиционирует новинку как лёгкую и компактную камеру, подходящую для повседневного использования и «начинающих создателей контента», которые планируют использовать её для ведения видеоблогов, несмотря на отсутствие встроенной стабилизации изображения (IBIS). Fujifilm продвигает идею о том, что какие-бы камеры не использовались в смартфонах, X-M5 имеет сенсор гораздо большего размера, способный захватывать больше света и передавать больше деталей.

Разработчики оснастили X-M5 26,1-мегапиксельным CMOS-датчиком и процессором X-Processor 5 текущего поколения. Вместо оптической стабилизации используется электронная (DIS), которая, по заявлению производителя, была существенно улучшена. Камера может снимать видео формата 6,2K на скорости до 30 кадров в секунду с 10-бит цветностью. В эпоху вертикальных видео камера получила «режим короткого видео» с соотношением сторон 9:16, но он ограничивается качеством Full HD.

Fujifilm приложила некоторые усилия для снижения стоимости камеры. Так, на задней панели размещён видоискатель с разрешением 1,04 млн точек, что не так много по сравнению с дисплеями, которые производитель использует в более дорогих моделях. Источником питания служит не самый актуальный и ёмкий аккумулятор, поэтому в случае, если планируется длительная съёмка, не лишним будет озаботиться наличием запасной батареи. Кроме того, слот для SD-карты по-прежнему поддерживает только UHS-I, хотя это вряд ли станет большой проблемой для целевого рынка.

Переключатель для имитации плёнки расположен в левой части верхней поверхности корпуса, благодаря чему можно быстро переключаться между 20 разными режимами. В конструкции предусмотрено три микрофона, а пользователю доступны четыре варианта направленности микрофона: объёмный, передний, задний или передний и задний. Для обеспечения более качественного звука камера может отсекать устойчивые шумы.

Fujifilm X-M5 весит 355 г, что делает её самой лёгкой камерой в семействе X-Series производителя. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства в чёрном и серебристом цветовых вариантах исполнения корпуса. Желающим приобрести новинку придётся потратить $800.

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Рубрики: Новости Hardware, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки,
Теги: fujifilm x-m5, fujifilm, камера
fujifilm x-m5, fujifilm, камера
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