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Apple внезапно представила новый iPad mini со старым дизайном, мощным чипом и поддержкой ИИ

Apple неожиданно опубликовала пресс-релиз с анонсом обновлённого iPad mini — компания обошлась без громкой презентации. Это первое обновление самого маленького планшетного компьютера Apple с 2021 года — устройство сохранило прежний дизайн, но получило новую, более производительную начинку, включая графику с трассировкой лучей и ИИ-ускоритель для Apple Intelligence.

Источник изображений: apple.com

Источник изображений: apple.com

Обновлённый iPad mini в основном отличают улучшенные технические характеристики: планшет работает на новом чипе A17 Pro, у которого на 30 % более быстрый центральный процессор (2 производительных и 4 эффективных ядра), на 25 % более производительная 5-ядерная графическая подсистема и вдвое ускорившийся по сравнению с предыдущей моделью Neural Engine. Устройство поддерживает новый стилус Apple Pencil Pro, что порадует пользующихся iPad mini художников; а минимальный объем встроенного накопителя вырос с 64 до 128 Гбайт — доступны также варианты с 256 и 512 Гбайт. Появился более быстрый беспроводной чип с поддержкой Wi-Fi 6E, ускорилось подключение через порт USB Type-C. Расширился ассортимент расцветок — появились сиреневая и голубая версии, но цвета не такие яркие, как у iPhone 16.

Apple iPad mini
Apple iPad mini
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Apple iPad mini
Apple iPad mini
Apple iPad mini
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Сохранение большинства функций, но улучшенные технические характеристики имеют смысл: сейчас производитель делает ставку на пакет функций искусственного интеллекта Apple Intelligence — их поддержка должна быть практически на каждом устройстве в линейке. Помимо более быстрого ИИ-ускорителя, появилось аппаратное ускорение трассировки лучей, что окажет благотворное влияние на качество графики в играх высокого класса.

Apple iPad mini всегда был своего рода диковинным продуктом в линейке компании наряду с iPhone SE: у устройства есть поклонники, которые любят его за компактные размеры, но компания всегда отмечала, что таких поклонников не очень много, и большинство предпочитает большой экран маленькому.

В этом году Apple обновила всю остальную линейку iPad и снизила стоимость базовой модели до $349, в то время как новый iPad mini будет продаваться от $499 за модель только с Wi-Fi и от $649 за вариант с Wi-Fi и мобильной связью. Компания, очевидно, не собирается отказываться от этой модели, но поддерживать её она собирается в несколько ином ритме по сравнению с остальными планшетами. Приём предварительных заказов уже стартовал, а в продаже обновлённый iPad mini появится в следующую среду, 23 октября.

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Рубрики: Новости Hardware, компьютеры и ноутбуки Apple, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple, ipad mini, планшетный компьютер
apple, ipad mini, планшетный компьютер
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