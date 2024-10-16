Цена скорости: Core Ultra 200S поддерживают DDR5-6400 без разгона только с дорогими модулями CUDIMM

Intel недавно представила процессоры Core Ultra 200S, для которых заявила поддержку более скоростной оперативной памяти. Теперь же выяснилось, что за высокую скорость придётся заплатить высокую цену — получить DDR5-6400 без дополнительного разгона можно только при использовании новых модулей CUDIMM, тогда как от обычных UDIMM получится добиться лишь режима DDR5-5600, как и раньше.

Как подтверждает Tom's Hardware, ссылаясь на опубликованные спецификации Intel в X инсайдером @harukaze5710, процессоры Intel Arrow Lake могут поддерживать более скоростную память без дополнительного разгона, но только при использовании модулей CUDIMM. Стандартные же модули UDIMM, используемые в большинстве систем, ограничены скоростью DDR5-5600, если не прибегать к настройкам разгона через XMP. Для тех, кто стремится к стабильности системы и не хочет вносить изменения в BIOS, поддержка DDR5-6400 с CUDIMM может стать решением вопроса в получении более высоких скоростей без риска нестабильной работы. Однако стоит учитывать, что эти модули будут стоить дороже, чем аналогичные по ёмкости стандартные UDIMM.

CUDIMM, благодаря встроенному тактовому генератору, обеспечивают повышенную стабильность работы памяти на высоких частотах, позволяя улучшить производительность. Некоторые модели могут достигать скорости даже до DDR5-9600. Более того, компания ASRock выпустила материнскую плату, ориентированную на энтузиастов, которая способна работать с памятью DDR5-10133+ при условии использования жидкостного охлаждения и дополнительных настроек. Кстати, подобные модули уже предлагают компании Micron (Crucial), TeamGroup и Asgard.

Напомним, Intel представила процессоры Arrow Lake в начале октября, а их поступление в розничную продажу ожидается 24 октября. Модули памяти CUDIMM должны поступить в продажу примерно в то же время.