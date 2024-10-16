Сегодня 16 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Цифровые финансы Старт продаж криптовалюты Трампа провали...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Старт продаж криптовалюты Трампа провалился — сайт проекта не выдержал наплыва инвесторов

Бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запустил свой криптопроект World Liberty Financial (WLF), однако его запуск оказался неудачным. Сайт проекта не справился с наплывом пользователей, технически не выдержав нагрузку, что значительно ограничило продажу токена, получившего название WLFI.

Источник изображения: worldlibertyfinancial.com

Источник изображения: worldlibertyfinancial.com

Проект стартовал с трудностями. Как сообщает CNBC, платформа WLF, возглавляемая Трампом и его семьёй, запустила продажу токенов во вторник. А за день до этого сооснователь проекта Закари Фолкман (Zachary Folkman) заявил, что «в whitelist для [первых] инвестиций попали более 100 000 человек». Однако сайт WLF столкнулся с регулярными и продолжительными сбоями, что ограничило количество продаж. По данным блокчейн-платформы Etherscan, к вечеру вторника токены находились примерно на 4 300 уникальных кошельках, что составляет лишь 4 % от общего числа зарегистрировавшихся покупателей.

В течение дня пользователи, желающие купить монету, постоянно сталкивались с сообщением на сайте: «Мы находимся на техническом обслуживании». В итоге платформа сообщила, что продано более 532 миллионов токенов по цене 15 центов за штуку. А это менее 3 % от 20 миллиардов токенов, доступных для публичной продажи. Эксперты отмечают, что неудачный запуск оказался для Трампа в имиджевом плане весьма некстати, ведь он является кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, а до выборов осталось всего три недели.

Источник изображения: worldlibertyfinancial.com

Источник изображения: worldlibertyfinancial.com

Напомним, Трамп и его семья активно рекламировали проект с августа, и согласно дорожной карте, представленной инвесторам и впервые опубликованной на сайте The Block, WLF планирует привлечь $300 млн при оценке проекта в $1,5 млрд в ходе первичной продажи, при этом 20 % токенов WLF будут выделены команде основателей, включая семью Трампа и Фолкмана.

Токен WLFI будет предлагаться в рамках размещения по Правилу D, что позволит привлечь капитал без предварительной регистрации акций в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако необходимо соблюсти определённые условия, такие как ограничение объёма продаж и продажи только для аккредитованных инвесторов, чьё состояние превышает $1 млн, а также завершить процесс получения одобрения проекта в экосистеме DeFi.

Представители WLF также заявили, что пользователям будет предложено брать кредиты, предоставлять займы и инвестировать в криптовалюту. Официальный технический документ (white paper) или бизнес-план пока не обнародованы. Известно лишь, что инвесторы получат право голоса на WLF.

Отмечается, что в прошедшие дни криптопроект не был единственной проблемой, связанной с инвестициями Трампа. Во вторник акции Trump Media & Technology Group, материнской компании социальной сети Truth Social, упали почти на 10 % к моменту закрытия торгов после того, как торги были временно приостановлены из-за внезапного падения акций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Сегодня поступит в продажу криптовалюта WLFI Дональда Трампа
ФБР создало подставную криптовалюту для разоблачения криптомошенников
Дональд Трамп анонсировал собственную криптовалюту WLFI и пообещал массовое внедрение цифровых финансов
Китайские машины для выпуска чипов в действительности оказались далеки от 8-нм техпроцесса
Оказывается, сенсорные экраны в технике бесят пользователей — в моду возвращаются физические кнопки
Электрические грузовики Tesla Semi расходуют 1 кВт‧ч на километр пути и преодолевают за сутки 1700 км
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, Цифровые финансы,
Теги: криптовалюта, дональд трамп, wlfi
криптовалюта, дональд трамп, wlfi
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Iron Meat — наконец-то новая Contra! Рецензия 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
Американцы продолжают пользоваться антивирусами Kaspersky, несмотря на запрет
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6 20 мин.
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 2 ч.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 2 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 4 ч.
Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram — работает и на смартфонах, и на ПК 4 ч.
По карточному приключению Black Book выпустят сериал с живыми актёрами — его снимет режиссёр короткометражки по Papers, Please 4 ч.
Ретейлеры засветили дату выхода сюжетного дополнения The Lake House к Alan Wake 2 5 ч.
YouTube против фейков: подлинные видео получат метку «Снято на камеру» 5 ч.
Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК России 5 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
300 км хода за 5 мин зарядки: ProLogium представила готовый к массовому внедрению кремниевый аккумулятор 3 мин.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 2 ч.
У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректора 2 ч.
Axiom Space и Prada представили лунный скафандр NASA нового поколения 2 ч.
Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну 3 ч.
Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников своего аналога Starlink 4 ч.
Китай заподозрил чипы Intel в шпионаже и создании угроз нацбезопасности 5 ч.
AMD Ryzen 7 5800X3D ушёл на покой — первый чип с 3D V-Cache почти исчез из продажи 5 ч.
На «китайском Avito» обнаружен прототип ноутбука Surface Laptop 7 на чипе Intel Lunar Lake 5 ч.
Nothing скоро представит светящийся в темноте смартфон Phone (2a) Community Edition 6 ч.