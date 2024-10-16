Старт продаж криптовалюты Трампа провалился — сайт проекта не выдержал наплыва инвесторов

Бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запустил свой криптопроект World Liberty Financial (WLF), однако его запуск оказался неудачным. Сайт проекта не справился с наплывом пользователей, технически не выдержав нагрузку, что значительно ограничило продажу токена, получившего название WLFI.

Проект стартовал с трудностями. Как сообщает CNBC, платформа WLF, возглавляемая Трампом и его семьёй, запустила продажу токенов во вторник. А за день до этого сооснователь проекта Закари Фолкман (Zachary Folkman) заявил, что «в whitelist для [первых] инвестиций попали более 100 000 человек». Однако сайт WLF столкнулся с регулярными и продолжительными сбоями, что ограничило количество продаж. По данным блокчейн-платформы Etherscan, к вечеру вторника токены находились примерно на 4 300 уникальных кошельках, что составляет лишь 4 % от общего числа зарегистрировавшихся покупателей.

В течение дня пользователи, желающие купить монету, постоянно сталкивались с сообщением на сайте: «Мы находимся на техническом обслуживании». В итоге платформа сообщила, что продано более 532 миллионов токенов по цене 15 центов за штуку. А это менее 3 % от 20 миллиардов токенов, доступных для публичной продажи. Эксперты отмечают, что неудачный запуск оказался для Трампа в имиджевом плане весьма некстати, ведь он является кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, а до выборов осталось всего три недели.

Напомним, Трамп и его семья активно рекламировали проект с августа, и согласно дорожной карте, представленной инвесторам и впервые опубликованной на сайте The Block, WLF планирует привлечь $300 млн при оценке проекта в $1,5 млрд в ходе первичной продажи, при этом 20 % токенов WLF будут выделены команде основателей, включая семью Трампа и Фолкмана.

Токен WLFI будет предлагаться в рамках размещения по Правилу D, что позволит привлечь капитал без предварительной регистрации акций в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако необходимо соблюсти определённые условия, такие как ограничение объёма продаж и продажи только для аккредитованных инвесторов, чьё состояние превышает $1 млн, а также завершить процесс получения одобрения проекта в экосистеме DeFi.

Представители WLF также заявили, что пользователям будет предложено брать кредиты, предоставлять займы и инвестировать в криптовалюту. Официальный технический документ (white paper) или бизнес-план пока не обнародованы. Известно лишь, что инвесторы получат право голоса на WLF.

Отмечается, что в прошедшие дни криптопроект не был единственной проблемой, связанной с инвестициями Трампа. Во вторник акции Trump Media & Technology Group, материнской компании социальной сети Truth Social, упали почти на 10 % к моменту закрытия торгов после того, как торги были временно приостановлены из-за внезапного падения акций.