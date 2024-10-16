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Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж

С выходом Android 15 безопасность устройств, работающих на этой операционной системе, значительно улучшится. Это касается как смартфонов Pixel, так и других устройств на Android 10 и выше. Среди основных нововведений блокировка при попытке отключения от сети, блокировка в удалённом режиме, а также усиленная защита от сброса к заводским настройкам.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Причины, по которым Google усиливает защиту именно от физической кражи устройства, очевидны. Потеря телефона может стать большим стрессом, особенно если учесть, сколько информации на нём хранится. Фото, банковские и личные данные — всё это может оказаться в руках злоумышленников. Обновление, которое стало доступно 15 октября, предлагает новые методы защиты телефона как в момент кражи, так и до неё.

Одной из главных функций стала Theft Detection Lock — система блокировки на основе искусственного интеллекта. Для распознавания попытки кражи функция использует ИИ, анализирует различные факторы, в числе которых и резкие колебания, например, когда смартфон выхватывают из рук, и если определяются нестандартные действия, экран автоматически блокируется, чтобы вор не смог получить доступ к устройству. Google уже начал постепенно внедрять Theft Detection Lock, в том числе на Android 10 и версии выше.

Дополнительно представлена функция Offline Device Lock, которая защищает телефон в случае, если злоумышленник попытается отключить его от сети, чтобы извлечь данные или избежать срабатывания опции «Найти устройство». Если телефон остаётся офлайн в течение длительного времени, экран будет заблокирован. Другая интересная функция Remote Lock позволяет быстро заблокировать украденное устройство в удалённом режиме. Система сможет не только его заблокировать, но и обнаружить местонахождение и стереть данные.

Google позаботился и о безопасности в целом. Теперь для изменения настроек, таких как «Найти устройство», потребуется введение PIN-кода или пароля. А многократные неудачные попытки входа могут быть расценены как попытка кражи, после чего устройство будет заблокировано. Наконец, улучшенная защита от сброса до заводских настроек затруднит сброс телефона без доступа к учётной записи Google. Это шаг, по мнению компании, сделает перепродажу украденных телефонов менее выгодной и одновременно защитит данные владельцев.

Кроме того, в этом году планируется добавить опциональную функцию Identity Check, которая может быть использована в биометрической аутентификации при доступе к ключевым настройкам устройства, таким как изменение PIN-кода или отключение защиты от краж.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, ПО для мобильных устройств,
Теги: android 15, google
android 15, google
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