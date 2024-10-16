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Илон Маск просчитался: платная подписка приносит X слишком мало дохода

План Илона Маска (Elon Musk) по снижению зависимости соцсети X от рекламных доходов до сих пор не заработал в полную силу. Впервые платная подписка, которая на тот момент называлась Twitter Blue, была запущена в 2021 году, и за всё это время платформа получила с неё $200 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на статистику Appfigures.

Источник изображения: Kelly Sikkema / unsplash.com

Источник изображения: Kelly Sikkema / unsplash.com

Показатель приводится с некоторыми оговорками. Это сумма основана только на покупках, совершенных через мобильное приложение, а не мобильную или десктопную веб-версию. То есть действительная выручка, вероятно, выше, потому что подписка через веб-версию обходится дешевле. Далее следует учесть комиссии магазинов приложений — с ними доход от мобильной подписки составляет не менее $140 млн. Но и этот показатель, вероятно, будет выше, потому что во второй год Apple и Google снижают комиссию с 30 % до 15 %.

В декабре 2022 года подписка Twitter Blue была перезапущена, и в течение трёх последующих месяцев выручка от неё через мобильные приложения составила $11 млн. Год назад соцсеть, к тому моменту переименованная в X, запустила два дополнительных тарифа — Basic и Premium Plus. В результате действуют три плана: Basic за $4 в месяц через приложение и $3 через веб-версию, Premium за $11 при оплате через мобильное приложение или $8 — через веб-интерфейс, а также Premium Plus за $16, которая оформляется только через веб-интерфейс. По итогам сентября 2024 года X заработала $14,7 млн за счёт покупок в приложениях на мобильных устройствах, гласят данные Appfigures.

Поскольку X является частной компанией, она не обязана раскрывать число своих пользователей и подписчиков. Но если принять, что данные средства поступили только за счёт самой дорогой доступной в приложении подписки X Premium, то число платящих пользователей платформы составляет 1,3 млн; если предположить, что это только пользователи X Basic по ставке $4, то количество платных подписчиков составляет 3,7 млн. В действительности самым популярным тарифом является Premium, за ним следует Premium Plus, а наименьшим спросом пользуется Basic. Если предположить, что 70 % выручки приходятся на Premium, 20 % — на Premium Plus и 10 % — на Basic; то платящие пользователи распределяются соответственно как 940 тыс., 134 тыс. и 368 тыс. При такой разбивке на сентябрь у X имеются 1,4 млн пользователей платных подписок. Интересно, что со II по III квартал объём покупок в приложении X подскочил на 30 %, гласит статистика Appfigures.

Источник изображения: appfigures.com

Источник изображения: appfigures.com

Существуют и другие варианты покупок в приложении, помимо премиальных подписок на платформу, — это подписки на ведущих блогеров. По состоянию на прошлый год самым популярным пользователем X был владелец платформы Илон Маск со 155 млн фолловеров, из которых платную подписку на него оформили 40 000 человек или 0,025 %. Сегодня у него 200 млн фолловеров; если предположить, что процент платных подписчиков тот же, то их получается 50 тыс., что при стоимости подписки $4 в месяц даёт $200 тыс. прибыли.

На минувшей неделе X сообщила, что начнёт производить выплаты блогерам на основе вовлечённости премиальных подписчиков вместо разделения с ними рекламной выручки, что призвано повысить число таких подписчиков. С учётом того, что пользователям плана Premium Plus реклама не показывается вообще, это может повысить доходы для блогеров; хотя администрации платформы придётся что-то сделать с угрозой кликбейта или сомнительного контента.

На фоне всего этого следует помнить, что за первую половину 2024 года общая выручка X составила $1,48 млрд — такую сумму компания раскрыла регуляторам. А значит, программа подписок до сих пор остаётся лишь небольшой долей в доходе X. Наконец, отдельные действия администрации платформы вынудили некоторых рекламодателей отказаться от сотрудничества с ней, и сейчас руководству компании приходится вести с ними переговоры о возвращении — недавно удалось восстановить отношения с Unilever.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: twitter, социальная сеть, подписка
twitter, социальная сеть, подписка
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