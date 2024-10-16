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Sonos представила саундбар Arc Ultra с прорывной технологией Sound Motion за $999

Компания Sonos анонсировала сразу две новинки: саундбар Arc Ultra и сабвуфер Sub 4, которые поступят в розничную продажу в скором времени. Arc Ultra представляет собой более мощную версию оригинального Arc и является первым продуктом Sonos с поддержкой технологии Sound Motion стартапа Mayht, который стал частью компании в 2022 году.

источник изображений: Sonos

Источник изображений: Sonos

По заявлениям Sonos, эта технология позволяет воспроизводить более насыщенный и захватывающий звук, чем в оригинальном Arc. Компания рекламирует Sound Motion как «один из самых значительных прорывов в аудиотехнике за почти 100 лет» и заявляет, что технология «открывает большую чёткость, глубину и баланс, чем когда-либо прежде».

В конструкции Arc Ultra размещены 14 динамиков, на три больше, чем в оригинальном Arc. Разработчики оснастили саундбар семью высокочастотными динамиками, шестью мидвуферами и низкочастотным динамиком Sound Motion. По данным Sonos, устройство способно воспроизводить 9.1.4-канальный звук высочайшего качества. Реализована поддержка TruePlay EQ на Android, а также возможность подключения по Bluetooth. Улучшено воспроизведение голоса. Как и другие устройства Sonos, Arc Ultra можно подключать к наушникам Sonos Ace для индивидуального прослушивания звука с любого совместимого устройства, подключённого к саундбару.

Что касается сабвуфера Sub 4, то внешне он мало чем отличается от модели предыдущего поколения. По данным Sonos, изменения затронули внутреннее оснащение устройства. В конструкции задействованы два 8-дюймовых низкочастотных излучателя, которые направлены внутрь для уменьшения искажений. Ещё сабвуфер получил обновлённый Wi-Fi-модуль и поддержку синхронизации с моделями предыдущих поколений.

Обе новинки поступят в продажу уже в этом месяце. Розничная стоимость саундбара Arc Ultra составит $999, а сабвуфера Sub 4 — $799.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: sonos arc ultra, sonos, sonos sub 4
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