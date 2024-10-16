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Глава Intel неожиданно показал 1,8-нм процессор Panther Lake

Гендиректор Intel на выставке Lenovo Tech World неожиданно показал образец процессора семейства Panther Lake. Эти чипы станут первыми продуктами компании для потребительского рынка, изготовленными с использованием передового техпроцесса 18A. Чип внешне сильно отличается от актуальных Lunar Lake, которые обладают встроенной оперативной памятью.

Источник изображений: youtube.com/@Lenovo

Источник изображений: youtube.com/@Lenovo

Процессоры Panther Lake получат чиплетную компоновку на основе технологии Foveros — чип будет состоять из пяти кристаллов. Будущие процессоры получат новые P-ядра Panther Cove и, вероятно, актуальные E-ядра Skymont. Важно отметить, что это первый продукт с графической подсистемой Xe3, хотя и в варианте со сниженным потреблением энергии (LPG). И это было неожиданно, ведь Intel до сих пор не выпустила даже дискретных видеокарт на Xe2.

«И ещё кое-что, всего одно, прежде чем я уйду со сцены. Вы знаете, мы вместе работали над Meteor Lake, Lunar Lake и Core Ultra PC, отличным временем автономной работы, CPU, GPU, NPU, но мы ещё не закончили, верно? Итак, я хотел бы предоставить вам наш первый образец Panther Lake. Это наш следующий продукт на 18A, который выйдет, чтобы дополнить отличную работу, о которой мы сегодня рассказали», — заявил гендиректор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger).

Компания не уточнила, какой производительностью обладают центральный и графический процессоры чипа Panther Lake, но Гелсингер пообещал, что блок NPU (ускоритель искусственного интеллекта) будет вдвое быстрее, чем этот блок в Lunar Lake (NPU4), который, в свою очередь, вчетверо быстрее, чем в Meteor Lake (NPU3). Другими словами ИИ-ускоритель NPU5 в Panther Lake окажется в восемь раз быстрее, чем ускоритель в Meteor Lake. По неподтверждённым данным, Intel также отменила планы на выпуск чипов Arrow Lake Refresh, и грядущий сокет LGA 1851 будет поддерживать только одно поколение процессоров.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: intel, panther lake, lenovo
intel, panther lake, lenovo
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