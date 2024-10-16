BenQ представила профессиональные мониторы 5K PD2730S и 4K PD3226G для ПК и Mac с высокой точностью цветопередачи

Компания BenQ представила два профессиональных монитора, предназначенных в первую очередь для работы с графикой — 27-дюймовый PD2730S и 31,5-дюймовый PD3226G. Первая модель поддерживает разрешение 5K (5120 × 2880 пикселей), вторая — 4K (3840 × 2160 пикселей).

Производитель отмечает, что модель BenQ 5K PD2730S ориентирована на дизайнеров и создателей контента, использующих платформы Mac или Windows. В свою очередь, BenQ 4K PD3226G отличается высокой частотой обновления в 144 Гц, что идеально подходит для дизайнеров, иллюстраторов, разработчиков игр и создателей контента, особенно тех, кто занимается 3D-графикой.

В основе модели 5K PD2730S лежит IPS-матрица с яркостью 400 кд/м2, частотой обновления 60 Гц, контрастностью 2000:1, поддержкой HDR10 и сертификацией VESA DisplayHDR 400. Дисплей имеет заводскую калибровку с точностью цветопередачи Delta E ≤2. Для него заявляется 100-процентный охват цветовых пространства sRGB и Rec.709, а также 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

В оснащение монитора BenQ 5K PD2730S входят KVM-переключатель, по одному порту HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 (с функцией PowerDelivery 90 Вт, передачи данных и альтернативным режимом DisplayPort) и Thunderbolt 4 (с PowerDelivery 15 Вт). Также есть USB-концентратор с одним восходящим USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), двумя нисходящими USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с, зарядки 4,5 Вт), и по одному нисходящему USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с, зарядка 7,5 Вт), USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с, зарядка 7,5 Вт) и USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с, зарядка 7,5 Вт).

Для монитора BenQ 4K PD3226G заявляется скорость отклика 1 мс, контрастность 1200:1, яркость 400 кд/м2, поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium, 100-процентный охват цветовых пространства sRGB и Rec.709, а также 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и точность цветопередачи на уровне Delta E ≤2. Для него также указана поддержка HDR10 и сертификация VESA DisplayHDR 400. По оснащению новинка полностью копирует модель BenQ 5K PD2730S.

Оба монитора предлагают поддержку нескольких режимов работы, включая два пользовательских профиля настроек, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animation и Darkroom, а также несколько режимов цветовой температуры (5000K, 6500K, 9300K, пользовательский).