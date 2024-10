Nothing скоро представит светящийся в темноте смартфон Phone (2a) Community Edition

Производитель электроники Nothing, являющийся по данным Canalys самым быстрорастущим брендом в сфере производства смартфонов и беспроводных наушников, объявил, что представит 30 октября очередную новинку — смартфон Nothing Phone (2a) Community Edition. Новинка, судя по опубликованному короткому видео, получит зелёный цвет и сможет светиться в темноте — ряд его элементов будет покрыт флуоресцентной краской.

До этого компания анонсировала в марте смартфон Phone (2a) в чёрном, белом и молочном цветах. Затем в апреле была представлена версия Phone (2a) в синем цвете, а в мае — модель Phone (2a) Special Edition. В июле был представлен смартфон Phone (2a) Plus с обновлённой начинкой.

Как сообщает GSMArena.com, грядущий смартфон является кульминацией проекта Nothing Phone (2a) Community Edition, который берёт начало в марте 2024 года и на разных этапах использовал идеи по поводу дизайна оборудования, обоев, упаковки и маркетинговой кампании из предложений пользователей Nothing. Победители этого проекта перечислены на веб-сайте Nothing.

Все подробности о новинке станут известны через пару недель. Вполне возможно, что до этого инсайдеры всё же смогут узнать и поделиться с интернет-сообществом сведениями о том, что представляет собой новая модель. Весьма вероятно, что Nothing ограничится только внешними изменениями.