Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров»

Студия «Леста Игры», отвечающая за разработку и оперирование сетевого морского боевика «Мир кораблей», сообщила о старте необычного кроссовера — с игрой-мемом «Русы против ящеров» от студии the Bratans.

Разработчики сообщают, что на морские просторы «Мира кораблей» прибыли орды недружественных антропоморфных существ: «Ушлый ящер достиг безбрежных вод Байкала, что силу дарует дивную!»

В рамках тематического события, которое началось сегодня и продлится до 30 октября, «добрым молодцам да красным девицам предстоит схлестнуться с ушлыми ящерами под удалой славянский фонк в асимметричных боях».

Сражения проходят в формате пять игроков на кораблях III-IV уровней против 12 «судов ящерских» IX-X уровней под управлением ИИ. Пользователи при этом получают «богатырские» усиления (живучесть, главный калибр, манёвренность).

Координацию битвы возьмёт на себя «воевода, силач, красавец и просто хороший мужик» Доброжир Дрободанович — крайне редкий командир со специальной озвучкой, которого игроки могут получить за выполнение особых миссий.

«Негоже недругу чешуйчатому воды наши мореходить. Да будут сильны и несгибаемы те, кто на битву великую идёт!» — приводит пресс-релиз «Леста Игры» наставление храбрецам от бога-громовержца Перуна.

Наиболее отличившихся удальцов в битвах с ящерами ждут три специальных памятных достижения для Асимметричного боя: «Герой-одиночка», «Беспощадная пучина» и «Триумф бессмертных». А за первую победу полагается трофей «Душить змея!»