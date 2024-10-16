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Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров»

Студия «Леста Игры», отвечающая за разработку и оперирование сетевого морского боевика «Мир кораблей», сообщила о старте необычного кроссовера — с игрой-мемом «Русы против ящеров» от студии the Bratans.

Источник изображений: «Леста Игры»

Источник изображений: «Леста Игры»

Разработчики сообщают, что на морские просторы «Мира кораблей» прибыли орды недружественных антропоморфных существ: «Ушлый ящер достиг безбрежных вод Байкала, что силу дарует дивную!»

В рамках тематического события, которое началось сегодня и продлится до 30 октября, «добрым молодцам да красным девицам предстоит схлестнуться с ушлыми ящерами под удалой славянский фонк в асимметричных боях».

Сражения проходят в формате пять игроков на кораблях III-IV уровней против 12 «судов ящерских» IX-X уровней под управлением ИИ. Пользователи при этом получают «богатырские» усиления (живучесть, главный калибр, манёвренность).

Координацию битвы возьмёт на себя «воевода, силач, красавец и просто хороший мужик» Доброжир Дрободанович — крайне редкий командир со специальной озвучкой, которого игроки могут получить за выполнение особых миссий.

При выборе Доброжира в качестве командира игроки услышат звонкие трели фонк-саундтрека с «нотками берёз»

При выборе Доброжира в качестве командира игроки услышат звонкие трели фонк-саундтрека с «нотками берёз»

«Негоже недругу чешуйчатому воды наши мореходить. Да будут сильны и несгибаемы те, кто на битву великую идёт!» — приводит пресс-релиз «Леста Игры» наставление храбрецам от бога-громовержца Перуна.

Наиболее отличившихся удальцов в битвах с ящерами ждут три специальных памятных достижения для Асимметричного боя: «Герой-одиночка», «Беспощадная пучина» и «Триумф бессмертных». А за первую победу полагается трофей «Душить змея!»

Фото из репортажа с места событий

Фото из репортажа с места событий

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Анонс,
Теги: мир кораблей, леста игры, русы против ящеров, the bratans, экшен
мир кораблей, леста игры, русы против ящеров, the bratans, экшен
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