Amazon случайно представила первый цветной Kindle и ещё три ридера для электронных книг

Amazon представила четыре новых устройства для чтения электронных книг семейства Kindle. В их число вошли Kindle Colorsoft Signature Edition — первый цветной Kindle, сочетающий функции электронной книги и блокнота Kindle Scribe, самый быстрый в линейке Kindle Paperwhite, а также обновлённый Kindle начального уровня. Анонс был сделан на испанском языке и вскоре Amazon его удалила, поэтому можно предположить, что оно было опубликовано преждевременно.

Kindle Colorsoft Signature Edition «разработан для обеспечения насыщенных цветов, схожих с бумажной печатью» для цветных обложек и выделенного текста. Изображения можно увеличивать, «не беспокоясь о пикселизации», используя как стандартные, так и яркие цветовые стили.

Корпус устройства водонепроницаем, поддерживается функция быстрого перелистывания страниц, технология беспроводной зарядки. Электронная книга может работать без подзарядки до 8 недель, а её розничная стоимость составит $279,99. Продажи стартуют 30 октября.

Новый Kindle Scribe подходит не только для чтения, но и создания заметок. Экран с разрешение 300 пикселей на дюйм напоминает бумагу при взаимодействии с ним с помощью стилуса Amazon Premium Pencil с новым ластиком и мягким наконечником.

Функция Active Canvas позволит добавлять заметки прямо на страницы книги и текст будет их обтекать. Заметки также можно делать на боковую панель, которую легко скрыть при необходимости. Реализована поддержка ИИ-функции для обобщения текстов. Kindle Scribe будет стоить $399,99, а его продажи начнутся 4 декабря.

Kindle Paperwhite, по данным Amazon, является «самым быстрым Kindle». Обновлённая версия самой продаваемой электронной книги компании, по слухам, получила более крупный 7-дюймовый экран, за счёт чего устройство стало тоньше модели предыдущего поколения. Новинка может работать автономно до трёх месяцев.

Отмечается наличие водонепроницаемого корпуса и накопителя на 16 Гбайт. Розничная стоимость Kindle Paperwhite составит $159,99. В дополнение к этому покупатели смогут приобрести Kindle Paperwhite Signature Edition за $199,99, получая устройство с накопителем на 32 Гбайт, поддержкой беспроводной зарядки и автоматической регулировкой уровня подсветки.

Обновлённый Kindle начального уровня стоит $109,99 и доступен в корпусах разных цветов. Устройство оснащено антибликовым экраном с разрешением 300 пикселей на дюйм. Поддерживается быстрое перелистывание страниц, а для хранения данных предусмотрен накопитель на 16 Гбайт. Вероятно, больше подробностей о новых Kindle появится после того, как Amazon анонсирует устройства официально.