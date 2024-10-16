«Яндекс» представил «ТВ Станцию Бейсик» — доступный телевизор с голосовым управлением и «Алисой»

«Яндекс» объявил о расширении модельного ряда «ТВ Станций». В продажу поступила «ТВ Станция Бейсик» — телевизор под управлением YaOS X, который сочетает в себе функции умной колонки и смарт-ТВ. Устройство поддерживает функции виртуального ассистента «Алиса» на базе нейросети YandexGPT, полноценное голосовое управление и др. «ТВ Станция Бейсик» доступна в версиях с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов, а розничная стоимость устройства начинается от 34 990 рублей.

«ТВ Станция Бейсик» поддерживает воспроизведение 4K-видео (UHD) и технологию HDR10. Яркость экрана составляет 400 кд/м². В новинке задействована технология подсветки экрана KSF LED с авторской настройкой инженерами компании. Для повышения качества цветопередачи «ТВ Станции» проходят индивидуальную калибровку баланса белого. За счёт этого устройство обеспечивает вывод изображения, которое по качеству сопоставимо с телевизорами в более высоком ценовом сегменте.

В конструкции «ТВ Станции Бейсик» предусмотрен блок микрофонов Farfield и широкополосные динамики мощностью от 20 до 30 Вт (зависит от размера устройства). Качественный звук и настройки аудио в телевизорах «Яндекса» обеспечивают инженеры компании, также занимающиеся разработкой акустики для умных колонок.

Отметим, что владельцам «ТВ Станции Бейсик» будет доступен тот же набор функций, что и на более дорогих моделях. Наличие программной платформы YaOS X делает возможным управление устройством посредством голосовых команд, а также поиск контента в интернете через «Алису». Виртуальный помощник также может рекомендовать контент для разных членов семьи, управлять умным домом и др. Все функции «Яндекс Станции» остаются доступными даже когда телевизор выключен.

Что касается заметных нововведений, то в телевизорах на базе YaOS X появилась персонализация по голосу для повышения эффективности рекомендательных алгоритмов и более удобного взаимодействия с устройством для всех членов семьи. В дополнение к этому появился режим караоке. При прослушивании музыки на «ТВ Станции» достаточно активировать опцию «без вокала», чтобы голос исполнителя был приглушен, а сама композиция продолжила проигрываться без слов. На данный момент в режиме караоке доступно около 2,5 тыс. песен от 500 исполнителей.

Вместе с этим разработчики реализовали возможность трансляции экрана смартфона на телевизор, что позволит пользователям просматривать фото или видео на большом экране. Появилась функция приёма и совершения звонков между «ТВ Станцией», приложением «Дом с Алисой» и другими «Станциями».