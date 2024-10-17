На iPhone россиян вернутся бесконтактные платежи — НСПК представила прототип технологии «Волна» для оплаты по Bluetooth

Национальная система платёжных карт (НСПК), выступающая оператором карт «Мир» и «Системы быстрых платежей» (СБП), создала и представила систему «Волна» для бесконтактных платежей с помощью смартфонов. Она работает на технологии Bluetooth, а потому потенциально сможет работать всех на смартфонах, как на Android, так и на iOS.

«Волна» встраивается в платёжную службу или мобильный банковский клиент и позволяет производить бесконтактную оплату — она работает с подключением к интернету и без него. Технология будет поддерживаться с платёжными терминалами нового образца с Bluetooth. Этот беспроводной протокол, в отличие от применяемого сейчас NFC, даёт возможность оплачивать покупки на большем расстоянии от терминала, а положение телефона при этом не играет роли.

К тому же, оплата по Bluetooth позволит вернуть бесконтактные платежи пользователям iPhone в России — они лишились этой возможности в 2022 году с отключением сервиса Apple Pay, поскольку другие сервисы доступа к модулю NFC на смартфонах Apple не имеют.

Ранее, 10 октября, НСПК отчиталась, что завершила развёртывание универсального QR-кода СБП — технологией могут пользоваться 207 банков и 4,8 млн торговых точек, которые сейчас работают с СБП, а в дальнейшем будет подключён и цифровой рубль. Единый QR-код подходит для транзакций по СБП, для платёжных сервисов, служб рассрочки, а в перспективе и электронных денег. Технология позволяет при этом продолжать пользоваться программами лояльности и получать от банков или СБП кешбэк.