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«Бог ИИ. Портрет Алана Тьюринга»: написанную человекоподобным роботом картину впервые продадут на аукционе Sotheby’s

31 октября аукционный дом Sotheby’s организует онлайн-торги Digital Art Day Auction, посвящённые цифровому искусству. Одним из лотов значится полотно «Бог ИИ. Портрет Алана Тьюринга» (A.I. God. Portrait of Alan Turing), которое написал человекоподобный робот с искусственным интеллектом.

Источник изображения: sothebys.com

Источник изображения: sothebys.com

Это первый случай, когда крупный аукционный дом выставляет на продажу подобное произведение — за него рассчитывают выручить от £100 тыс. до £150 тыс. На картине изображён британский математик и криптограф Алан Тьюринг, который считается одним из основоположников информатики. «Автором» полотна стал робот Ai-Da с ИИ. Он был создан в Оксфордском университете в 2019 году и назван в честь английского математика Ады Лавлейс (Ada Lovelace), которая ещё в позапрошлом веке описала вычислительную машину и в 1842 году составила для неё первую программу.

«Своей работой над портретом Алана Тюринга я отдаю дань уважения его достижениям и вкладу в развитие информатики и ИИ. Моё произведение <..> соответствует принятым ООН принципам ответственного использования ИИ — и за это же выступал Алан Тюринг», — приводится высказывание робота Ai-Da, к которому подключили большие языковые модели ИИ для ведения бесед.

Картина «Бог ИИ. Портрет Алана Тьюринга» в мае этого года выставлялась в ООН наряду с четырьмя другими произведениями. Ai-Da также изобразил некоторых участников фестиваля в Гластонбери: Билли Айлиш (Billie Eilish), Дайану Росс (Diana Ross), Кендрика Ламара (Kendrick Lamar) и Пола Маккартни (Paul McCartney).

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: робот, sotheby's, алан тьюринг, живопись, аукцион
робот, sotheby's, алан тьюринг, живопись, аукцион
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