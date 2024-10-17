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Роботы Tesla Optimus научились ориентировать в незнакомых помещениях и стали лучше понимать людей

Сегодня человекоподобные роботы Tesla Optimus получили пакет обновлений, обещанный на недавней презентации Tesla Cybercab. Тогда компанию уличили в использовании телеприсутствия, когда операторы удалённо управляли «автономными» роботами. Новое видео показывает, что Tesla Optimus научились двигаться свободнее в знакомых и даже незнакомых помещениях, а также могут общаться с людьми и оказывать им услуги.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Во время движения по помещениям роботы Tesla Optimus способны загружать данные об обстановке из памяти находящихся рядом собратьев. Это помогает им передвигаться даже в таких помещениях, где они ещё не были. Но это не отменяет того, что система машинного зрения конкретного робота помогает ему исследовать окружающую обстановку и, исходя из неё, совершать перемещения. Также робот может искать точки зарядки своих аккумуляторов и самостоятельно подключаться к ним в случае необходимости.

Робот с обновлённой прошивкой показал способность укладывать предметы в тару (ячейки аккумуляторов) и переносить 25-килограммовые ящики с места на место. Он может подниматься по лестнице и понимает команды людей. Это могут быть также жесты, о чём говорит пример робота с лотком с напитками и сухариками. Интересно, что робот отказался идти на прямой контакт с покупателем, когда тот предложил ему жестом «дать пять».

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, окружающая среда, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: tesla, робот
tesla, робот
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