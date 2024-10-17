Сегодня 18 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Ужастик Новый трейлер подтвердил, когда в Bucksh...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Новый трейлер подтвердил, когда в Buckshot Roulette добавят мультиплеер со «вкусом предательства от ваших друзей и любимых»

Издательство Critical Reflex и независимый эстонский разработчик Майк Клубника (Mike Klubnika) объявили дату выхода мультиплеерного обновления для своего хоррора от первого лица Buckshot Roulette.

Источник изображения: Critical Reflex

Источник изображений: Critical Reflex

О том, что для Buckshot Roulette готовится многопользовательский режим, говорилось ещё на релизе Steam-версии — возможность совместной игры оказалась одной из самых востребованных функций среди покупателей.

Как стало известно, мультиплеер в Buckshot Roulette появится уже 31 октября вместе с соответствующим обновлением. Судя по сопровождавшему анонс трейлеру, речь идёт только об издании для Steam.

Многопользовательский режим Buckshot Roulette будет включать новые предметы для «взаимного уничтожения», настройку условий игры, дополнительную музыку, «кучу» свежих лиц и «особый вкус предательства от ваших друзей и любимых».

На фоне анонса Critical Reflex также поделилась народной мудростью («Держите друзей близко, а дробовик ещё ближе») и сразу попросила прощения: «Заранее приносим извинения за разрушенные дружбы».

«Бета» мультиплеера стартует в ближайшие дни

«Бета» мультиплеера стартует в ближайшие дни

События Buckshot Roulette разворачиваются в подпольном ночном клубе, где игрокам предстоит бросить вызов потустороннему крупье в трёх раундах русской рулетки с дробовиком 12-го калибра. Игры длятся по 15−20 минут.

Buckshot Roulette дебютировала в конце декабря 2023 года на площадке itch.io, а в апреле добралась до Steam. В июле продажи игры достигли 2 млн копий. Планируется также релиз на консолях — каких и когда, не уточняется.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Анонсирован психологический хоррор Bad Cheese с «жутковатым очарованием» мультфильмов 1920-х годов
Психологический хоррор While We Wait Here получил дату выхода — это игра про управление закусочной в ожидании конца света
Выстрелил: инди-хоррор Buckshot Roulette об игре в русскую рулетку с дробовиком достиг впечатляющей вершины продаж
Студия-разработчик игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz вновь стала полностью российской
Вдохновлённая Divinity: Original Sin пошаговая ролевая тактика Guild Saga: Vanished Worlds стартовала в раннем доступе Steam с позитивными отзывами
Арнольд Шварценеггер, Киану Ривз и другие известные актёры озвучили героев грядущего сериала по видеоиграм «Секретный уровень»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: buckshot roulette, mike klubnika, critical reflex, хоррор
buckshot roulette, mike klubnika, critical reflex, хоррор
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 10
Обзор системы жидкостного охлаждения Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 2
Игра в высшей лиге: обзор российского ПО с искусственным интеллектом 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Американская таможня заблокировала импорт дронов DJI
SpaceX запретили нарастить запуски ракет Falcon 9 из-за поведения Илона Маска в соцсетях
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
У разработчиков It Takes Two «просто не укладывается в голове», насколько успешной оказалась игра — продажи превысили уже 20 миллионов копий
«Настоящий духовный наследник Mass Effect»: игроков поразил трейлер «самого жуткого врага» в научно-фантастическом ролевом экшене Exodus
Новая статья: Игра в высшей лиге: обзор российского ПО с искусственным интеллектом 54 мин.
Ретрофутуристический хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 отправит игроков в Польшу 80-х годов спасать будущее 4 ч.
Новая планета, кооператив на четверых и ранний доступ в 2025 году: Subnautica 2 всплыла на поверхность 4 ч.
Британец подал иск на £500 млн за биткоины, которые ему не разрешают откопать на свалке 5 ч.
Remedy анонсировала кооперативный шутер FBC: Firebreak во вселенной Control — геймплейный трейлер 5 ч.
ИИ не стоит раскрывать личные данные — они могут стать лёгкой добычей злоумышленников 6 ч.
Hades II получила первый крупный патч — новые персонажи, оружие, регион, поддержка macOS и множество улучшений 7 ч.
Новый трейлер подтвердил, когда в Buckshot Roulette добавят мультиплеер со «вкусом предательства от ваших друзей и любимых» 8 ч.
Сервис Ookla SpeedTest заподозрили в шпионаже и хотят заблокировать в России 8 ч.
Курс биткоина достиг максимума с июля — остальные криптовалюты тоже устремились вверх 8 ч.
Asus представила блоки питания ROG Thor III на 1000 и 1200 Вт с GaN-транзисторами и магнитным OLED-экраном 3 ч.
Razer выпустила гарнитуру с ушами в стиле покемона Генгара, но достать её непросто 3 ч.
Meta представила свой вариант суперускорителя NVIDIA GB200 NVL72 3 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Google Pixel 9 Pro XL: это солнце не для нас 3 ч.
Началось: NASA объявило о старте солнечного максимума в текущем цикле активности 5 ч.
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A16 4G, который будут получать обновления до 2030 года 6 ч.
IEA: из-за ИИ энергопотребление ЦОД взлетит, но всё равно останется очень небольшим в мировом масштабе 8 ч.
TSMC не собирается покупать фабрики Intel и обещает запустить свой третий завод в США к концу десятилетия 8 ч.
TSMC исправила «ошибку» ASML и вернула акции чипмейкеров в позавчера 8 ч.
«РТК-ЦОД» успешно ввёл в эксплуатацию ЦОД «Москва-V»: 2048 стоек и 17 МВт 9 ч.