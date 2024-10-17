Новый трейлер подтвердил, когда в Buckshot Roulette добавят мультиплеер со «вкусом предательства от ваших друзей и любимых»

Издательство Critical Reflex и независимый эстонский разработчик Майк Клубника (Mike Klubnika) объявили дату выхода мультиплеерного обновления для своего хоррора от первого лица Buckshot Roulette.

О том, что для Buckshot Roulette готовится многопользовательский режим, говорилось ещё на релизе Steam-версии — возможность совместной игры оказалась одной из самых востребованных функций среди покупателей.

Как стало известно, мультиплеер в Buckshot Roulette появится уже 31 октября вместе с соответствующим обновлением. Судя по сопровождавшему анонс трейлеру, речь идёт только об издании для Steam.

Многопользовательский режим Buckshot Roulette будет включать новые предметы для «взаимного уничтожения», настройку условий игры, дополнительную музыку, «кучу» свежих лиц и «особый вкус предательства от ваших друзей и любимых».

На фоне анонса Critical Reflex также поделилась народной мудростью («Держите друзей близко, а дробовик ещё ближе») и сразу попросила прощения: «Заранее приносим извинения за разрушенные дружбы».

События Buckshot Roulette разворачиваются в подпольном ночном клубе, где игрокам предстоит бросить вызов потустороннему крупье в трёх раундах русской рулетки с дробовиком 12-го калибра. Игры длятся по 15−20 минут.

Buckshot Roulette дебютировала в конце декабря 2023 года на площадке itch.io, а в апреле добралась до Steam. В июле продажи игры достигли 2 млн копий. Планируется также релиз на консолях — каких и когда, не уточняется.