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Началось: NASA объявило о старте солнечного максимума в текущем цикле активности

15 октября в ходе телеконференции с журналистами представители NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и международной комиссии по прогнозированию солнечных циклов объявили, что Солнце вошло в период солнечного максимума в 25-м цикле. Этот максимум 11-летнего цикла активности будет продолжаться в течение следующего года.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Солнечный цикл — это естественный процесс, через который проходит Солнце, меняя свою магнитную активность от низкой к высокой и обратно. У Солнца есть более длительные циклы — длиною в сотни и даже тысячи лет, но наиболее изученными являются 11-летние циклы. В разгар каждого из них магнитные полюса Солнца меняются местами, и звезда переходит из спокойного состояния в активное.

Через какое-то время активность Солнца снижается до самого минимального и наступает солнечный минимум. Учёные заранее никогда точно не знают, что когда произойдёт. Об 11-летней цикличности можно говорить лишь условно. Например, от текущего — 25-го по счёту с момента слежения за этими циклами периода — ожидали наступления максимума во второй половине 2025 года, а он случился уже осенью 2024 года.

Во время наибольшей активности на Солнце увеличивается количество пятен. Они образуются в местах наивысшей концентрации линий электромагнитного поля звезды. В таких областях замедляется конвекция солнечных масс из глубины на поверхность, отчего конкретная область поверхности становится немного холоднее соседних областей. Когда затем в таких местах происходит быстрое переключение и размыкание магнитных линий, возникают вспышки, которые могут сопровождаться корональным выбросом массы Солнца.

Солнце в декабре 2019 года (минимум активности), справа — солнце в мае 2024 года (приближение максимума активности)

Слева Солнце в декабре 2019 года (минимум активности), справа — Солнце в мае 2024 года (приближение максимума активности)

«Это объявление не означает, что это пик солнечной активности, который мы увидим в этом солнечном цикле, — говорит метеоролог Эльсаид Талаат (Elsayed Talaat) из NOAA. — Хотя Солнце достигло периода солнечного максимума, месяц, когда солнечная активность достигает пика, не может быть определен ещё в течение нескольких месяцев или лет».

«Мы не можем достоверно предсказать солнечные циклы, — объяснял ещё в 2022 году астрофизик Майкл Уитленд (Michael Wheatland) из Сиднейского университета в Австралии. — Мы не до конца понимаем солнечное динамо, которое генерирует магнитные поля, видимые на поверхности в виде солнечных пятен, и которые вызывают вспышки. Это одна из нерешённых проблем астрофизики».

Зато учёные научились по косвенным признакам определять и разделять фазы 11-летнего цикла солнечной активности. Например, по интенсивности возникновения пятен на Солнце и интенсивности вспышек на нём. Так, в начале октября на Солнце произошла вспышка силой X9.0. Это не самое мощное событие за всю историю наблюдений за циклами, но она попала в 20 наиболее интенсивных. Для человека на Земле это событие проходит бесследно. Ни одно медицинское исследование не нашло связи между вспышками на Солнце и порождаемыми ими геомагнитными бурями, влияющими на самочувствие людей.

Опасность вспышек заключается в прерывании коротковолновой связи на освещённой стороне Земли вскоре после вспышки (если она направлена в сторону нашей планеты), а также в лишней дозе радиации для лётчиков и космонавтов и в нарушении работы спутников. Если в сторону Земли происходит выброс корональной массы, то облако заряжённых частиц обволакивает Землю и устремляется к полюсам, где возникают красочные полярные сияния. В протяжённых металлических конструкциях на Земле — в трубопроводах, рельсах и линиях электропередач в такие моменты появляется постоянный ток, который может вывести из строя сопряжённое оборудование. Например, были случаи возгорания на подстанциях. Сегодня на этот счёт существуют проверенные инженерные решения и это не должно стать сюрпризом. Разве что вспышка и выброс массы будут такой мощности, с которыми технологически развитое человечество ещё не сталкивалось, а такие события в истории Земли были и не один раз. Будем надеяться, что нам не «повезёт» пережить нечто экстремальное.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: вспышка, солнце, земля
вспышка, солнце, земля
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