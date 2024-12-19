Обзор и тест 360-мм системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L36 BK

Совсем недавно мы тестировали процессорный кулер Iota A62 BK молодой компании Ocypus, а сегодня пришло время познакомиться с системой жидкостного охлаждения с названием Iota L36 BK. Вы совершенно правильно поняли, что это снова будет система необслуживаемого типа (AiO) классической конструкции и компоновки, коих сейчас выпускается не менее десятка в квартал. Вот почему выделиться на общем фоне и предложить покупателям что-то оригинальное, да ещё и успешно конкурируя по стоимости, весьма непросто. Тем не менее как минимум один козырь в рукаве у Iota L36 BK есть. Что ж, посмотрим, хватит ли этого для того, чтобы данная СЖО заслужила рекомендации редакции 3DNews.

⇡#Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристик Ocypus Iota L36 BK Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 397 × 120 × 27 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 361 × 117 × 21 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 7,5 Плотность радиатора, FPI 20 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора Delta F12 BK (DF1202512CM) Типоразмер 120 × 120 × 25 Диаметр крыльчатки/статора, мм 112 / 40 Количество и тип подшипника(ов) 1, FDB Скорость вращения, об/мин 500–2000 (±10%) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 77 (макс.) Уровень шума, дБА 29 (макс.) Максимальное статическое давление, мм H 2 O 4,65 (макс.) Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 3,4 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 2,64 / 2,66 Срок службы, часов/лет н/д Масса одного вентилятора, г 164 Длина кабеля, мм 20 (+655) Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм 70 × 70 × 65 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3100 (±10%) / 3090 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет н/д Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 3,6 / 3,67 Уровень шума, дБА 27 Длина кабеля, мм 420 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 56 × 56 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5 Intel LGA115х/1200/1700/1851 Дополнительно Длина шлангов, мм 370 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 12,5 / 6,5 Хладагент Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт 300 Термопаста Ocypus (в отдельном шприце) Подсветка Крышки помпы (адресуемая) Масса системы в сборе, г 1 594 Гарантийный срок, лет 3 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 9 799

⇡#Упаковка и комплектация

Картонной коробке Ocypus Iota L36 BK хорошо досталось, пока она к нам ехала, – один угол был замят и одна торцевая сторона тоже. Тем не менее, благодаря внутренней оболочке из вспененного полиэтилена, система и её отдельные компоненты остались целыми и невредимыми.

На лицевой стороне коробки приведено фото СЖО и указано название модели, а противоположная сторона отведена под подробные технические характеристики и служебную информацию.

В небольшой коробочке находятся комплектующие системы. Среди них усилительная пластина для платформ с процессорами Intel, две пары стальных направляющих, комплекты винтов и гаек, кабель для вентиляторов, инструкция по установке и нейлоновые стяжки-липучки.

Термопаста с системой поставляется в отдельном шприце, но, как и в случае с воздушным кулером Ocypus, о её теплопроводности ничего не известно.

Ocypus Iota L36 BK уже поступила в продажу в России по цене 9 799 рублей. На СЖО предоставляется трёхлетняя гарантия.

Ocypus Iota L36 выпускается в чёрном (BK) и в белом (WH) цветах. Какой из них лучше подойдёт вашему системному блоку, определитесь сами, но, как нам кажется, оба варианта выглядят стильно и привлекательно.

У нас на тестах черная версия, представляющая собой собранную, заправленную и готовую к эксплуатации систему жидкостного охлаждения необслуживаемого типа. Внешне она выделяется красивыми вентиляторами с золотистым кольцом на роторе и глянцевой крышкой компактной помпы.

Размеры основного компонента устройства – радиатора – составляют 397 × 120 × 27 мм, то есть стандартные для 360-мм AiO СЖО.

Следовательно, размеры оребрения радиатора здесь также без отличий от большинства подобных систем и составляют 361 × 117 × 21 мм.

В теле радиатора проходят двенадцать плоских каналов, разнесенных на расстояние 7,5 мм друг от друга. Между каналами приклеена алюминиевая гофролента с перфорацией. Плотность радиатора здесь составляет ~20 FPI.

Увеличенный торец радиатора, несущий на себе два стационарных фитинга с опрессованными шлангами, также имеет клапан сброса избыточного давления в контуре, как это реализовано в системах DeepCool.

Радиатор соединён с помпой двумя гибкими шлангами. Их длина от фитинга до фитинга составляет 370 мм, внешний диаметр равен 12,5 мм, а внутренний (по данным изготовителя) — 6,5 мм.

В комплекте СЖО есть нейлоновые стяжки-липучки, с помощью которых шланги можно притянуть друг к другу, придав им более приятный внешний вид.

Размеры блока помпы и водоблока составляют 70 × 70 × 65 мм. Это очень аккуратный и красивый компонент СЖО с матовой пластиковой крышкой

Скорость вращения ротора помпы заявлена на отметке 3100 об/мин (±10%) и была подтверждена данными мониторинга во время тестирования. Уровень шума насоса не должен превышать 27 дБА, а энергопотребление – 3,6 Вт.

Под помпой установлен медный водоблок с микроканальной внутренней структурой. Размеры контактной поверхности составляют 56 × 56 мм.

Контактная поверхность водоблока ровная и тактильно гладкая, хотя при увеличении видны концентрические следы её обработки.

На слегка выпуклом теплораспределителе тестового процессора Intel конструктивного исполнения LGA1700 были получены следующие отпечатки.

Как и на кулере Iota A62 BK, в Ocypus Iota L36 BK используются 120-мм вентиляторы Delta F12 BK (DF1202512CM). Красивые, стильные, мощные, с высоким уровнем статического давления, они должны эффективно продувать такой радиатор даже на минимальных скоростях вращения.

Напомним нашим читателям, что скорость вращения таких вентиляторов регулируется широтно-импульсной модуляцией в диапазоне от 500 до 2000 об/мин (±10%), генерируя максимальный воздушный поток объёмом 77 CFM и развивая статическое давление до 4,65 мм H 2 O. Заявленный уровень шума — не более 29 дБА.

Подшипники в вентиляторах гидродинамические, но нормативный срок службы в их характеристиках не указан.

Все три вентилятора на максимальной скорости одновременно потребляли 7,98 Вт (по 2,66 Вт на штуку) и стартовали при напряжении 3,4 В (один даже при 3,3 В).

Для снижения уровня шума в уголки рамок вентиляторов встроены резиновые демпферы. Кабель для подключения питания короткий – всего 20 мм.

Однако сделано это не просто так, а для соединения каждого вентилятора с единым кабелем длиной 600 мм.

Это очень удобно, так как для подключения нужно будет задействовать только один 4-pin коннектор на материнской плате.

Ну что же, вот такая вот у Ocypus система жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором. Добавим, что её общая масса равна 1594 граммам и что предельный уровень TDP процессора для неё заявлен на отметке 300 ватт.

⇡#Совместимость и установка

В лучших традициях систем жидкостного охлаждения данного класса Ocypus Iota L36 BK может охлаждать любые актуальные процессоры. Конкретнее – это процессоры AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и процессоры Intel для платформ LGA115х/1200/1700/1851.

Инструкция по сборке и установке есть в комплекте с системой, а вот на сайте компании её по каким-то причинам не разместили. Подготовка к установке водоблока на плату заключается в закреплении на ней двух направляющих с помощью втулок и усилительной пластины с обратной стороны платы (металлической, заметим, а не пластиковой).

Затем помпа притягивается к процессору и плате двумя подпружиненными винтами, установленными на рамке её корпуса. Кроме трёхпроводного кабеля питания и мониторинга оборотов, от помпы отходит кабель USB 2.0 и кабель адресуемой подсветки с дополнительным ответвителем (для последовательного соединения).

Всё это добро также подключается к материнской плате.

Ну а радиатор с вентиляторами можно разместить на верхней или на передней стенке корпуса системного блока. Есть ещё корпуса с боковым размещением посадочных мест под такие радиаторы, но они пока ещё мало распространены. В нашем случае мы использовали первый вариант установки радиатора, а вентиляторы сориентировали на выдув из корпуса.

После подключения кабелей, старта операционной системы и установки фирменной утилиты Ocypus DIGITAL на крышке помпы Iota L36 BK будет отображаться температура процессора, а по периметру крышки побегут плавно изменяющие свой цвет волны контурной подсветки.

У вентиляторов СЖО подсветки нет, а если нужна система Ocypus с подсветкой, то можно рассмотреть модель Delta L36, правда, там нет индикатора температуры — и то и другое Ocypus пока не предлагает.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности Ocypus Iota L36 BK и её соперников было проведено в закрытом корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель производительных ядер – 54, частота – 5,4 ГГц, множитель энергоэффективных ядер – 43, частота – 4,3 ГГц, напряжение Vcore – 1,145-1,150 В. В BIOS материнской платы MSI был выставлен третий уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 255-260 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,933 ГГц при напряжениях 1,350/1,340 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 34-42-42-54 CR2 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VCCSA фиксировалось на уровне 1,050 В.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.2161). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.14-5580 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из восьми производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех производительных ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 22,8–24,6 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Первым соперником Ocypus Iota L36 BK стала недавно протестированная нами система жидкостного охлаждения DeepCool LD360 стоимостью 11 699 руб. (все цены указаны по состоянию на 25.11.2024).

Для демонстрации преимущества 360-мм СЖО по эффективности перед воздушными кулерами в тестирование были включены результаты суперкулера PentaWave Z06D (~5 399 руб.), оснащённого двумя штатными 120-мм вентиляторами.

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

По эффективности охлаждения достаточно горячего процессора Ocypus Iota L36 BK выглядит неплохо, но всё же уступает DeepCool LD360 от 2 до 3 градусов Цельсия в каждом скоростном режиме работы штатных вентиляторов этих систем. Если же принимать во внимание уровень шума их вентиляторов, то разница и того меньше. То есть, по большому счёту, пока Iota L36 BK держится уверенно и, помимо этого, превосходит суперкулер PentaWave Z06D на величину от 4,5 до 7 градусов Цельсия.

Теперь мы сделаем то, чего раньше никогда не делали в тестах систем охлаждения на этой платформе, а именно – повысим частоту производительных ядер процессора до 5,5 ГГц, увеличив напряжение на ядре до 1,175-1,180 В. Энергоэффективные ядра у нашего экземпляра Intel Core i9-13900K дальше, похоже, не разгоняются, поэтому их частоты были оставлены на уровне 4,3 ГГц.

Даже для столь производительных систем жидкостного охлаждения такая нагрузка близка к предельной, что уж говорить про воздушный кулер? Вот какие результаты мы получили.

Ocypus Iota L36 BK и при таком разгоне справлялась с нагрузкой, правда, только до скорости вентиляторов 1100 об/мин, дальнейшее снижение оборотов уже приводило к троттлингу. Отставание от DeepCool LD360 на максимальной скорости вентиляторов едва превышает один градус Цельсия, и при этом Iota L36 BK работает чуть тише. На 1800 и 1600 об/мин по уровню шума ситуация меняется в пользу DeepCool, а по максимальным температурам мы видим всё тот же градус. При снижении оборотов до 1400 об/мин разница в температурах увеличивается до двух с половиной градусов Цельсия, и до четырёх градусов на 1200 и 1100 об/мин. Эффективность суперкулера ниже, чем у тестируемых СЖО, на восемь градусов Цельсия и более. И вообще, такой разгон процессора для него уж точно предельный.

Уровень шума троицы вентиляторов на радиаторе Ocypus Iota L36 BK выше, чем у аналогичной системы DeepCool, что слышно даже невооруженным ухом. И пусть критичной такую разницу мы бы не назвали, хотелось бы, чтобы новинка Ocypus выигрывала у прямого конкурента, а не уступала ему по такой важной для домашнего компьютера составляющей, как уровень шума. Комфортными три одновременно работающих вентилятора на Iota L36 BK можно назвать при скорости 910 об/мин, а тихими они становятся на 850 об/мин и ниже. По субъективной оценке, уровень шума этих «вертушек» мы бы назвали грубоватым, но, опять же, у всех слух разный. А вот помпа здесь умничка – всего 31,3 дБА с расстояния 150 мм, что равно полной бесшумности внутри корпуса системного блока. Особо это контрастирует с недавно протестированной помпой DeepCool LD360, которая выдала 36,9 дБА.

Подведём итоги. Ocypus Iota L36 BK – новая система жидкостного охлаждения необслуживаемого типа. Из её особенностей отметим стильную помпу с индикацией температуры процессора на крышке, эффектные вентиляторы, стяжки для трубок и стойкую к повреждениям упаковку (не шутим). К её достоинствам отнесём также высокую эффективность охлаждения горячих процессоров, очень тихую помпу, совместимость со всеми актуальными платформами и простоту установки, невысокую стоимость и трёхлетнюю гарантию. Из недостатков у Iota L36 BK можно назвать разве что не самые тихие вентиляторы с субъективно-резкой тональностью работы. Ну и хотелось бы понимать, что за термопаста входит в комплект. В общем, всё неплохо. Плюс ещё одна достойная AiO СЖО на российском рынке, а значит, сильнее конкуренция и ниже цены.