Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO

Новейшая система жидкостного охлаждения, которую мы сегодня будем изучать и тестировать, называется DeepCool LQ360 – и эта модель если и не демонстрирует предел функциональности и эффективности для таких охладителей, то уж точно очень близка к этому. По крайней мере, в огромном ассортименте AiO СЖО компании DeepCool данная модель теперь является флагманом серии по совокупности всех характеристик и возможностей. Да и что говорить, другие производители жидкостных систем охлаждения пока похвастаться такой функциональностью не могут, хотя и стремятся к этому. Пожалуй, единственное, что в LQ360 отсутствует, — это вентилятор охлаждения зоны VRM материнской платы, но такое решение нельзя назвать бесспорным и важным, поэтому критичным его отсутствие в данной СЖО назвать нельзя. Зато у неё есть много чего другого интересного и полезного, о чём мы вам сегодня и расскажем в деталях.

⇡#Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристик DeepCool LQ360 (R-LQ360-BKLSMW-G-1) Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 401,5 × 119,5 × 27,0 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 361,5 × 117,0 × 20,0 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 7,5 Плотность радиатора, FPI 19-20 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора DeepCool FD12 ARGB (DF1202512CM) Типоразмер 120 × 120 × 26,5 Диаметр крыльчатки/статора, мм 113 / 45 Количество и тип подшипника(ов) 1, FDB Скорость вращения, об/мин 600–2400 (±10%) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 72,04 (макс.) Уровень шума, дБА 38,71 (макс.) Максимальное статическое давление, мм H 2 O 3,48 (макс.) Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 3,3 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 2,64 / 2,56 Срок службы, часов/лет н/д Масса одного вентилятора, г 168 Длина кабеля, мм 50 (+500) Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм 89 × 76 × 64 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3400 (±10%) / 3410 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет 50 000 / >5,7 Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 4,2 / 3,98 Уровень шума, дБА н/д Длина кабеля, мм 250 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 54 × 54 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5 Intel LGA115х/1200/1700/1851 Дополнительно Длина шлангов, мм 380 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 12/6 Хладагент Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт н/д Термопаста Нанесена на основание водоблока Подсветка Крышки помпы и вентиляторов (адресуемая) Масса системы в сборе, г 1 636 Гарантийный срок, лет 5 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ н/д

Упаковка и комплектация

Перед нами в очередной раз коробка DeepCool в стандартном для таких систем оформлении с изображением LQ360 на лицевой стороне, где акцент делается на главной особенности данной модели – экране мониторинга на помпе.

Полные характеристики системы и описание двух её особенностей можно найти на обратной стороне упаковки.

Внутри размещена дополнительная оболочка из вспененного полиэтилена, в которой и находится система, а радиатор с вентиляторами дополнительно защищён картонным пеналом.

Комплектующие здесь точно такие же, как и в модели LD360, которую мы недавно тестировали, и в их число входит всё необходимое для установки системы на любую актуальную платформу.

На фото выше нет термопасты, поскольку она заранее нанесена на основание водоблока. Дополнительного шприца с термоинтерфейсом в комплекте системы нет.

Вся продукция DeepCool выпускается на китайских фабриках, и LQ360 – не исключение. В России система пока в продаже не появилась, поэтому о её стоимости судить рано. Зато точно известно, что гарантийный срок будет равен пяти годам. Это очень важно для необслуживаемых систем жидкостного охлаждения и является косвенным показателем их качества.

В который уже раз отмечаем в обзорах AiO СЖО, что конструктивных изменений новая система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360 не получила. И вообще, пожалуй, ожидать их в классе необслуживаемых СЖО, где главное — это простота и низкая стоимость, вряд ли возможно в принципе. Вот и сегодня перед нами система, состоящая из радиатора с вентиляторами и блока помпы с водоблоком, которые соединены друг с другом двумя гибкими шлангами.

Общая масса системы равна 1636 граммам. Размеры радиатора – основного компонента любой СЖО – приведены на следующем чертеже.

Нужно ли говорить, что радиатор в LQ360 точно такой же, как и в LD360? Вообще никаких отличий, поэтому тезисно: размеры перфорированной гофроленты и каналов — 361,5 × 117 × 20 мм, сами каналы расставлены с расстоянием 7,5 мм друг от друга, а плотность рёбер радиатора равна 19-20 FPI.

На основном торце опрессованы два шланга на статичных фитингах, на втором – приклеена наклейка со штрихкодом.

Сбоку основного торца размещён клапан фирменной системы защиты от протечек Anti-leak, которая регулирует давления внутри контура СЖО в целях минимизации риска протечек.

Длина резиновых шлангов в синтетической оплётке, соединяющих радиатор и помпу, составляет 380 мм. Их внешний диаметр равен 12 мм, а внутренний – 6 мм.

Шланги стянуты мягкими хомутами с липучками.

Как и модель LD360, новейшая LQ360 получила новую помпу — DeepCool подготовила расширенную информацию о ней, даже сделав отдельную страничку на сайте.

Во-первых, помпа получилась весьма компактной: её размеры составляют 89 × 76 × 64 мм.

Во-вторых, для стабильной работы и сохранения характеристик на протяжении всего срока эксплуатации в помпе применяется керамический подшипник с керамической же втулкой. Заявленное время наработки на отказ должно составлять не менее 50 тысяч часов.

В-третьих, в помпе используется трёхфазный четырёхполюсный электромотор с поддержкой технологии FOC (field-oriented control) – заявлена как «векторное управление крутящим моментом двигателя». Благодаря этому достигается низкий уровень шума и обеспечивается высокая энергоэффективность.

Кстати, именно уровень шума помпы DeepCool LQ360 в характеристиках не указан, а в нашем предыдущем тесте она показала себя не с лучшей стороны.

Что касается скорости вращения ротора помпы то здесь она заявлена на отметке 3400 об/мин и подтверждена данными мониторинга. Измеренный уровень энергопотребления не превышает 4 ватт.

Отличительной особенностью помпы системы DeepCool LQ360 является оригинальная крышка, в которую встроен экран мониторинга.

Он имеет контактное магнитное крепление и может быть легко сориентирован в любом из четырёх положений для удобного позиционирования внутри корпуса системного блока.

Судя по описанию системы, под помпой установлен медный водоблок с увеличенным количеством рёбер и стальной пластиной-ламелью, которая обычно используется в кастомных систем жидкостного охлаждения и предназначена для подачи охлаждающей жидкости в центр водоблока и её равномерного распределения по всей площади рёбер.

Размеры основания водоблока равны 54 × 54 мм. На нём уже нанесён штатный термоинтерфейс неизвестной марки и теплопроводности.

Контактная поверхность водоблока ровная и тактильно гладкая, хотя при увеличении видны следы её шлифовки.

Полученные нами отпечатки на выпуклом теплораспределителе процессора конструктивного исполнения LGA1700 оказались близки к идеальным (особенно если учесть расположение вытянутого кристалла Raptor Lake под крышкой).

DeepCool LQ360 комплектуется тремя вентиляторами FD12 ARGB, которые вам уже знакомы по модели LD360.

Скорость вращения крыльчаток диаметром 113 мм регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в диапазоне от 600 до 2400 об/мин. Вентиляторы развивают максимальный воздушный поток 72,04 CFM, статическое давление 3,48 мм H 2 O и шумят не более чем на 39 дБА.

Энергопотребление одного вентилятора на максимальной скорости оказалось равно 2,56 Вт, а стартовое напряжение 3,3 В.

Срок службы гидродинамических подшипников вентиляторов в характеристиках не указан, но пять гарантийных лет системы они обязаны проработать без всяких неприятностей.

Закрепление вентиляторов на радиаторе реализовано длинными винтами, а виброразвязку обеспечивают резиновые вставки в углах.

Для питания и мониторинга вентиляторы последовательно подключаются к единому кабелю длиной 500 мм, который соединяется с одним коннектором 4-pin на материнской плате. Просто и удобно.

Вот и всё, что можно сказать о новой DeepCool LQ360. Кроме удаления пыли, никакого обслуживания она не требует, заправка или замена хладагента внутри контура конструкцией СЖО не предусмотрена.

Компания DeepCool не указывает предельный уровень тепловыделения процессора, с которым LQ360 может справиться, но, поверьте, в сегодняшнем тестировании эта модель вас приятно удивит.

⇡#Совместимость и установка

Процесс установки DeepCool LQ360 в корпус системного блока ничем не отличается от установки модели LD360, которую мы сегодня уже упоминали. Разумеется, ваш корпус должен быть совместим с системой жидкостного охлаждения такого размера, благо подобных моделей корпусов сейчас в продаже очень много. Ну а водоблок LQ360 вообще можно установить на любой современный процессор AMD или Intel, включая только что вышедшие LGA1851. Инструкцию по сборке и установке можно скачать со страницы продукта на сайте DeepCool (формат PDF, 3.02 Мбайт), а вся процедура предельно проста и выглядит следующим образом.

Радует, что у DeepCool LQ360 крепление водоблока к процессору четырёхточечное, что позволяет прижимать водоблок не только с более высоким усилием, но и равномернее по всей площади теплораспределителя.

В корпусе Thermaltake Core X71 мы разместили СЖО на его верхней панели, сориентировав вентиляторы на выдув из корпуса.

Для активации подсветки вентиляторов и контура крышки помпы необходимо подключить их ARGB-кабели к соответствующему коннектору на материнской плате. Получится вот такая красота.

Для активации и настройки дисплея мониторинга на крышке помпы необходимо подключить к материнской плате кабель USB 2.0 и установить утилиту DeepCool Digital, с помощью которой можно управлять параметрами мониторинга. В результате на дисплее будет отображаться индикация температуры, степени загрузки процессора в процентах, частота производительных ядер CPU, потребляемая процессором мощность и температура процессора.

На данный момент это лучший дисплей мониторинга в AiO-системах жидкостного охлаждения, в том числе и по качеству отображения. Не удивимся, если в следующем поколении таких СЖО на помпу будет устанавливаться сплошной экран с возможностью вывода на него любых данных мониторинга и загрузки «скинов» самим пользователем. Напомним, что у DeepCool LQ360 экран можно устанавливать в любом из четырёх положений с поворотом на 90 градусов.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности системы DeepCool LQ360 и её соперников было проведено в закрытом корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель производительных ядер – 54, частота – 5,4 ГГц, множитель энергоэффективных ядер – 43, частота – 4,3 ГГц, напряжение Vcore – 1,145-1,15 В. В BIOS материнской платы MSI был выставлен третий уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 260 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,933 ГГц при напряжениях 1,35/1,34 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 34-42-42-54 CR2 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VCCSA фиксировалось на уровне 1,05 В.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.2161). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.14-5580 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из восьми производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех производительных ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 22,8–26,4 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Первым соперником DeepCool LQ360 стала родственная система жидкостного охлаждения DeepCool LD360 стоимостью 12 599 руб. (все цены указаны по состоянию на 06.12.2024).

Вторым конкурентом (даже не конкурентом, а ориентиром для сравнения) был выбран суперкулер PentaWave Z06D (5 499 руб.), оснащённый двумя штатными 120-мм вентиляторами.

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

Ничего неожиданного в плане эффективности охлаждения мы пока не видим. Да, на максимальной скорости вентиляторов DeepCool LQ360 немного эффективнее LD360, но разница не превышает одного градуса Цельсия. То же самое мы можем увидеть и в других режимах тестирования, что не удивительно, ведь конструктивно это совершенно одинаковые системы жидкостного охлаждения. Ну а суперкулер PentaWave Z06D проигрывает им 6-8 градусов Цельсия в зависимости от скорости вращения вентиляторов.

Следующим этапом оценки эффективности стало повышение частоты производительных ядер процессора ещё на один шаг – до 5,5 ГГц. Для этого потребовалось повысить напряжение на ядре до 1,175-1,18 В, что, по данным HWiNFO64, привело к повышению тепловыделения до 270-275 ватт.

Суперкулер PentaWave Z06D в этом режиме уже не очень-то и «супер», хотя уважения он по-прежнему заслуживает, а вот обе 360-мм СЖО бьются друг с другом до конца.

В этом режиме тестирования разница между СЖО есть только на максимальных оборотах вентиляторов, а на меньших скоростях результаты практически совпадают, в том числе и на самых тихих 900 и 800 об/мин. Суперкулер отстаёт на 9-10 градусов Цельсия и справляется с нагрузкой только при снижении скорости вентиляторов до 1600 об/мин.

И ещё одна занимательная оценка эффективности DeepCool LQ360, когда мы не фиксировали частоты и напряжение процессора, а отдали их на откуп материнской плате, последовательно ограничивая только предел мощности процессора. Такими нехитрыми манипуляциями мы выяснили, что новая СЖО на максимальной скорости своих вентиляторов смогла выдержать нагрузку в 320, 330 и даже 340 ватт (по данным HWiNFO64), не допуская троттлинга процессора! Результаты представлены в виде скриншотов мониторинга.

И лишь на 350 ваттах, когда температура самого горячего P-ядра процессора превысила отметку 97 градусов Цельсия, начинал фиксироваться троттлинг. Однако, как вы можете видеть на четвёртом скриншоте, стресс-тест Cinebench R23 всё ещё проходил без сбоев. Превосходный результат для системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа.

Уровень шума троицы вентиляторов DeepCool LQ360 оказался немного выше, чем у трёх таких же вентиляторов на модели LD360, вплоть до скорости 860 об/мин, а на более низких оборотах тише оказывается уже LQ360. До 800 об/мин систему можно назвать тихой, а до 940 об/мин – комфортной, хотя в целом вентиляторы DeepCool FD12 ARGB мы не можем отнести к лучшим моделям по уровню шума. В то же время в этой СЖО нас порадовала помпа: помните у LD360 помпа шумела на 36,9 дБА? Так вот, здесь у LQ360 показала не более 32,6 дБА, что значительно тише! Принимая во внимание тот факт, что в обеих СЖО используется одна и та же модель помпы, можем предположить, что толстая крышка-экран LQ360 заглушает шум работы насоса более эффективно, чем у LD360. Вот и ещё один неожиданный плюс новинки.

Без оговорок можно сказать, что в сегодняшнем материале мы познакомились с одной из лучших систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа. Новая DeepCool LQ360 поднимает совокупную планку эффективности охлаждения, функциональности и дизайна на новый уровень. Шутка ли, предельный уровень тепловыделения процессора, с которым эта СЖО способна справиться, вплотную подбирается к отметке 350 ватт, а в тихом режиме на 800 об/мин она уверенно отводит 310 ватт тепловой мощности без троттлинга процессора. Простота сборки и установки, полная универсальность, один кабель для трёх вентиляторов, очень красивая настраиваемая и синхронизируемая подсветка, тихая помпа и пятилетняя гарантия также являются сильными сторонами данной модели. Отдельно отметим экран мониторинга на крышке помпы – на данный момент это просто лучшее решение в AiO СЖО. Если уж придираться, то остаются вопросы к не самым тихим вентиляторам (ждём FT12) и к стоимости LQ360, которую мы пока не знаем. Несмотря на это, система DeepCool LQ360 заслуженно получает награду редакции 3DNews.