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Ethereum проиграл Solana по популярности среди разработчиков приложений на блокчейне

Впервые с 2016 года экосистема Solana в этом году привлекла больше разработчиков проектов на блокчейне, чем сеть Ethereum, обратили внимание аналитики Electric Capital. При этом по общей активности разработчиков Ethereum остаётся лидером.

Источник изображения: GuerrillaBuzz / unsplash.com

Источник изображения: GuerrillaBuzz / unsplash.com

В течение 2024 года сеть Solana выбрали 7625 новых разработчиков, а Ethereum отдали предпочтение 6456. Активность в экосистеме Solana по сравнению с прошлым годом выросла на 83 %, и в этом году она по нескольким показателям обгоняла Ethereum: в марте она оказалась впереди на фоне ажиотажа вокруг мемкоинов, а в октябре вырвалась вперёд по объёму сетевых комиссий за сутки. Общее количество новых разработчиков в этом году составило 39 тыс. — это на 7 % меньше, чем годом ранее и почти вдвое меньше, чем в 2022 году, когда их было более 77 тыс.

Число разработчиков в сети Ethereum в этом году уменьшилось на 17 %, но она остаётся крупнейшим блокчейном по их общей активности; самой быстрорастущей экосистемой разработчиков стал Eigenlayer — основной протокол рейстейкинга. По количеству разработчиков первое место занимает азиатский регион — отсюда каждый третий; а больше всего их появилось в Индии. Стабильно активными по всему миру являются операции со стейблкоинами — в Европе, Азии и Африке их число в светлое время суток выросло на 3 %. Активнее всего невзаимозаменяемыми токенами (NFT) торгуют, когда в Америке наступает рабочий день.

Криптовалюта Solana в конце ноября обошла биткоин по росту — с начала года она подорожала на 122 %; по данным на 13 декабря капитализация Solana составляет $107,9 млрд — это пятое место среди всех криптовалют.

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Теги: ethereum, solana, криптовалюта, блокчейн
ethereum, solana, криптовалюта, блокчейн
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