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Стартовали продажи видеокарты Intel Arc B580 по цене от $250 — быстрее и дешевле GeForce RTX 4060

Компания Intel сообщила о старте продаж видеокарты нового поколения Arc B580, которая относится к серии Battlemage. Новинка относится к сегменту доступных графических ускорителей для игровых компьютеров. Рекомендованная стоимость видеокарты составляет $249,99.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В рамках серии Battlemage компания Intel пока представила только две видеокарты — Arc B580 и Arc B570. Обе оснащены графическим процессором BMG-G21, но с разным количеством вычислительных ядер. Чип старшей модели, которая поступила в продажу сегодня, содержит 20 ядер на архитектуре Xe2 (2560 шейдерных движков), 160 текстурных блоков, 80 блоков растеризации, 160 тензорных ядер и 20 ядер для трассировки лучей второго поколения. Карта оснащена 12 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 192-битной шины и пропускной способностью 456 Гбайт/с. Графический процессор более доступной модели Arc B570 имеет 18 ядер Xe2, а сама карта предложит только 10 Гбайт памяти GDDR6. В продаже Arc B570 появится 16 января 2025 года.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Свои версии ускорителей на базе Arc B580 представили несколько производителей. С сегодняшнего дня, помимо эталонной версии Arc B580 Limited Edition от самой Intel, в продаже доступны варианты от Acer, ASRock, Sparkle и Gunnir. Их стоимость варьируется от $259,99 до $409,99.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Обозревателям Arc B580 в целом очень понравилась. Карта демонстрирует более высокую производительность как в растровой графике, так и в трассировке лучей по сравнению с прямым конкурентом — Nvidia GeForce RTX 4060. При этом решение от Intel предлагает вдвое больше памяти и доступнее по цене.

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Теги: intel arc battlemage, intel arc b580, видеокарта
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