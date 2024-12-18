Обзор Formula V Line APMM-750BM: доступный блок питания с разъемом 12VHPWR

Блоки питания категории 80 PLUS Gold, которые чаще всего становятся героями обзоров, устроены по большому счету одинаково и гарантируют определенный уровень качества за подобающую сумму денег. Однако на рынке есть место и для более доступных решений. Именно бюджетные устройства в силу неизбежной экономии на компонентах требуют наиболее тщательного выбора.

Рассмотрим одну из таких моделей под маркой Formula V Line — недорогой блок питания категории 80 PLUS Bronze мощностью 750 Вт, который имеет модульные кабели и может похвастаться разъемом 12VHPWR.

Несмотря на то, что Formula V Line APMM-750BM обладает активной PFC, устройство сертифицировано по стандарту 80 PLUS 230V EU, а значит рассчитано на входное напряжение не меньше 200 В и не гарантирует работу при просадке ниже этого уровня. В описании новинки есть фразы «ATX 3.1 Ready» и «PCIe 5.1 Compatible», но нет обычной в таких случаях заявки на возможность кратковременного превышения полной выходной мощности на 100, а мощности через разъем 12+4 — на 200 %. Резонно предположить, что такая возможность отсутствует. Предельная мощность линии 12 В составляет 675 Вт, а до 750 блок питания доходит за счет малых линий.

Продукт Formula V Line собран в просторном для своей мощности корпусе глубиной 160 мм. Отличительной особенностью дизайна APMM-750BM является обильная перфорация. По большому счету, четыре грани корпуса представляют собой клетку, которую продувает вентилятор типоразмера 140 мм. Возможность управления режимом работы вентилятора не предусмотрена.

Несмотря на обещание совместимости с PCI Express 5.1, разъем 16+4 соответствует спецификации питания PCI Express 5.0. То есть, это 12VHPWR, а не 12V-2x6. Контакты Sense 0 и Sense 1 замкнуты на землю, что сигнализирует о доступной мощности 600 Вт — чересчур оптимистично при общем резерве 12-вольтовой линии в 675 Вт. Кроме 12VHPWR, у APMM-750BM есть лишь три универсальных разъема для питания CPU или видеокарт и два — для кабелей с разъемами питания SATA и Molex.

Тип кабеля Количество кабелей Конечных разъемов на кабеле Длина до первого разъема, мм Сечение проводников 24-контактный 1 1 500 18AWG EPS12V 1 2 (2 x ATX12V) 600 18AWG 12VHPWR 1 1 600 16AWG/24AWG PCI Express (6 + 2) 2 2 550 18AWG SATA + Molex 1 4 (3 x SATA, 1 x Molex) 500 18AWG SATA + Molex 1 4 (2 x SATA, 2 x Molex) 500 18AWG

Сами кабели имеют ленточную форму и сечение всех проводников 18AWG. В кабеле 16+4 сечение питающих проводников увеличено до 16AWG.

Formula V Line APMM-750BM продается за адекватную для своих характеристик стоимость от 7 620 руб.

Глядя на цену блока питания и «бронзовый» сертификат 80 PLUS, нельзя ожидать, что APMM-750BM сделан по последнему слову техники. Устройство сочетает старые и новые решения в тех или иных цепях, а количественные характеристики определенных компонентов предсказуемо урезаны по сравнению с более дорогостоящими аналогами. Определить OEM-поставщика печатной платы нам не удалось.

Фильтр ЭМП — двухкаскадный, состоит из двух X-конденсаторов, четырех Y и двух синфазных дросселей. В наличии плавкий предохранитель и NTC-термистор для ограничения пусковых токов. Но нет реле, поэтому термистор всегда включен в цепь и рассеивает определенную мощность при работе блока питания. Защита от импульсного перенапряжения с помощью варистора также не реализована. Еще отметим, что выпрямитель на первичной стороне почему-то не прикручен к близлежащему радиатору и даже не контактирует с ним.

Основной преобразователь обладает прямоходовой топологией с двумя транзисторами (double forward), чем отчасти и объясняется «бронзовый» КПД APMM-750BM. Зато есть активный блок PFC.

Выпрямитель на вторичной стороне собран по старинке, на диодах Шоттки. Малые линии 3,3 и 5 В формируются преобразователями DC-DC, но к ним добавили дроссель групповой стабилизации (еще одно из уходящих решений). Чип-супервизор, выполняющий защиту от повышенного, пониженного напряжения и короткого замыкания — присутствует.

В надписях на корпусе APMM-750BM упоминается японский конденсатор в единственном числе, и это не ошибка. Он используется в цепи PFC и обладает довольно малой емкостью 390 мкФ. Остальные электролитические конденсаторы, которые мы смогли идентифицировать, изготовлены китайскими фирмами Hangcon и Chengx.

Коммутационная плата соединена с основной PCB пучком проводов. Вентилятор опознавательных знаков не имеет, но, согласно паспорту блока питания, работает на гидродинамическом подшипнике.

Методика тестирования, принятая в 3DNews, описана в отдельной статье, которая рекомендуется к прочтению для понимания устройства компьютерных блоков питания и их важнейших характеристик. Обращайтесь к ней, чтобы узнать, зачем нужен и как работает тот или иной компонент, упомянутый в обзоре, и как интерпретировать результаты тестирования.

Испытания подтвердили, что перед нами ничто иное, как «бронзовый» блок питания с КПД при ключевых значениях нагрузки, равным 87, 91 и 86 %. Для полной нагрузки в 750 Вт пришлось задействовать малые линии 3,3 и 5 В, отсюда резкое падение энергоэффективности. А когда на них приходится значительная доля потребляемой мощности, APMM-750BM уже может претендовать от силы на базовую категорию стандарта 80 PLUS.

Вентилятор APMM-750BM вращается всегда, а его скорость держится около 1 000 об./мин. под нагрузкой вплоть до 90 %. Последние 75 Вт мощности были достигнуты за счет малых линий, поэтому блоку питания пришлось задрать обороты вентилятора почти до 1 800 об./мин.

Напряжение линии 12 В под малой нагрузкой завышено на величину в пределах 4 %, что, вероятно, сделано специально для того, чтобы удержать необходимый минимум по мере возрастания мощности. Спецификация ATX 3.0/3.1 позволяет завышать его даже на 7 %. А вот линии 3,3 и 5 В выходят из допустимого коридора -5/+5 %.

Амплитуда пульсаций на линиях 12 В и 5 В под полной нагрузкой в 750 Вт составляет 70–80 мВ, что приемлемо для первой, но, опять-таки, лежит за пределами стандарта для второй.

Когда речь идет о блоках питания по такой цене, как у Formula V Line APMM-750BM, нужно понимать, что сценарии эксплуатации устройства ограничивает не только его полная мощность (в данном случае 750 Вт). Если учесть плохую регуляцию и фильтрацию малых линий, да еще их малую загрузку в современных ПК, Formula V Line APMM-750BM скорее является блоком питания мощностью 675 Вт. Наличие разъема 12VHPWR в таком случае — приятный бонус, но рассчитывать на питание флагманских видеокарт и соответствие строгим требованиям ATX 3.0/3.1 к кратковременной перегрузке, разумеется нельзя.

К счастью, параметры линии 12 В у Formula V Line APMM-750BM лежат в стандартных пределах, а заявленная мощность соответствует действительности. Кабели — съемные, их сечение не занижено. Иногда это все, что требуется от блока питания.