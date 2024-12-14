Следующая версия портативной консоли Lenovo Legion Go получит OLED-экран

В Сеть утекло изображение новой версии портативной игровой консоли Lenovo Legion Go, которым поделился известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). Судя по фото, новая модель сохранит съёмные контроллеры в стиле Joy-Con и подставку, как у оригинала, отметил опубликовавший фото ресурс The Verge. Также сохранится возможность использования одного из контроллеров в качестве вертикальной мыши в режиме FPS с установкой на круглую подставку.

Исходя из названий утёкших файлов изображений, можно также предположить, что вместо имеющегося у Legion Go 8,8-дюймового IPS-экрана у новой модели будет OLED-панель с такой же диагональю, что означает более яркую картинку и более глубокий чёрный цвет, а также потенциально лучшее время отклика.

Контроллеры новой консоли отличаются более эргономичным дизайном с более плавными линиями, а также изменённым расположением кнопок мыши на правой съёмной панели, благодаря чему их удобнее держать, а также управлять с их помощью процессом игры.

На опубликованных изображениях консоли нет кнопки Steam, хотя появились слухи о подготовке компанией консоли с поддержкой SteamOS, которые подтверждаются опубликованными Блассом в соцсети X изображениями консоли с такой кнопкой, впоследствии удалёнными.

Вместе с тем блогер продемонстрировал обозревателю The Verge названия утёкших файлов, согласно которым более компактная консоль Lenovo Legion Go S будет управляться с помощью SteamOS.