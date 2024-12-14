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Стандарт HDMI 2.2 выйдет в январе: вырастут разрешение, частота обновления и пропускная способность

В январе на выставке CES 2025 ожидается анонс новой версии стандарта HDMI — организация HDMI Licensing Administrator (HDMI LA) уведомила об этом некоторые СМИ. Стандарт, вероятно, получит название HDMI 2.2 и предложит более высокую пропускную способность и поддержку более высоких разрешений по сравнению с предшественником.

Источник изображения: TheRegisti / unsplash.com

Источник изображения: TheRegisti / unsplash.com

Пресс-конференция состоится 6 января, подтвердили в HDMI Forum — на мероприятии ожидаются технические подробности, которые касаются новой версии стандарта. Есть версия, что поддержка HDMI 2.2 будет у грядущих видеокарт серий Nvidia GeForce RTX 50 и AMD Radeon RX 8000 — обе компании также запланировали пресс-конференции на 6 января. Если это подтвердится, HDMI перестанет уступать новейшему DisplayPort 2.1.

В HDMI LA подтвердили что интерфейс нового поколения будет поддерживать более высокие разрешения, частоту обновления и повышенное качество передачи сигнала — не исключено, что для поддержки нового стандарта потребуется обновить и кабель. Последний на данный момент стандарт HDMI 2.1b поддерживает передачу данных на скорости до 48 Гбит/с, что соответствует разрешению 8K с частотой 60 кадров в секунду, но лишь со сжатием Display Stream Compression (DSC). Обновлённый вариант, возможно, устранит необходимость в DSC или улучшит реализацию этой технологии, повысив качество изображения.

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Теги: hdmi, ces 2025, стандарты
hdmi, ces 2025, стандарты
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