Windows-приложение «Связь с телефоном» не будет показывать конфиденциальные уведомления со смартфонов на Android 15

В Android 15 разработчики из Google реализовали несколько новых функций, направленных на повышение конфиденциальности данных пользователей. На этом фоне приложение Microsoft «Связь с телефоном», предназначенное для синхронизации смартфонов с компьютерами под управлением Windows, начало уведомлять пользователей о том, что некоторые конфиденциальные уведомления от устройств с Android 15 отображаться не будут.

В Android 15 реализована новая функция конфиденциальности, которая автоматически классифицирует некоторые поступающие уведомления, например, с кодами двухфакторной аутентификации, как конфиденциальные и блокирует доступ к ним для сторонних приложений. Эта опция может оказаться полезной, если пользователь случайно предоставил какому-то вредоносному приложению доступ к поступающим на устройство уведомлениям. Однако это может быть неудобно для тех, кто привык получать коды двухфакторной аутентификации на компьютере через приложение «Связь с телефоном».

По данным источника, Windows по-прежнему будет показывать конфиденциальные уведомления с Android-устройств, на которых приложение «Связь с телефоном» было предустановлено и запрашивало «роль сопутствующего устройства». К таким устройствам относятся, например, смартфоны Samsung с One UI 6.1.1, но не другие устройства, такие как Google Phone. Обойти это нововведение можно, отключив опцию «Расширенные уведомления» в настройках уведомлений Android 15. Однако это также может облегчить сбор данных из поступающих уведомлений для вредоносных приложений.