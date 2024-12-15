ИИ-стартап xAI пообещал бесплатный доступ к боту Grok-2 всем пользователям X

Стартап xAI, который принадлежит Илону Маску (Elon Musk) и работает в сфере искусственного интеллекта, объявил, что новая версия чат-бота Grok-2 будет доступна бесплатно всем пользователям социальной сети X. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение разработчиков.

«Как всегда, пользователи Premium и Premium+ получат более высокие лимиты использования и первыми будут получать доступ к любым новым возможностям в будущем», — говорится в сообщении xAI. В компании добавили, что последние несколько недель велось тестирование чат-бота Grok-2.

Напомним, бета-версия Grok-2 была представлена в августе этого года. На тот момент алгоритм использовался в соцсети X для генерации изображений по текстовому описанию. Однако доступ к нему имели только платные подписчики Premium и Premium+. В то же время Grok-2 протестировали в бенчмарке LMSYS, и он вошёл в пятёрку лучших алгоритмов.