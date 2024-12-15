Apple уберёт зарядный порт с «брюшка» у новой мыши Magic Mouse и решит другие «давние жалобы»

Компания Apple планирует выпустить на рынок полностью обновлённую версию мыши Magic Mouse, переделанную с учётом замечаний, которые пользователи делали в адрес модели текущего поколения. Об этом сообщил журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Apple недавно выпустила обновлённую мышь Magic Mouse, оснастив её интерфейсом USB Type-C. Это может означать, что новая мышь от Apple появится на рынке не скоро. По словам Гурмана, Apple «стремится разработать что-то, что лучше соответствует современным реалиям».

Потребители давно критикуют эргономику Magic Mouse, поскольку мышь неудобна для длительного использования. Кроме того, дизайн устройства не позволил разместить порт для подключения зарядного устройства сбоку. Поэтому пользователям приходится переворачивать мышь для подзарядки, поскольку разъём USB Type-C размещён снизу. Это означает, что мышь нельзя использовать во время зарядки.

Похоже, что Apple хочет изменить расположения порта для зарядки, «а также устранить давние жалобы». К сожалению, более детальной информации о том, что именно Apple планирует сделать в новой версии Magic Mouse, озвучено не было. Что касается сроков выхода на рынок, то, по данным Гурмана, новая мышь выйдет на рынок через 12-18 месяцев. Это означает, что обновлённая Magic Mouse поступит в продажу не ранее 2026 года.