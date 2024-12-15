Apple выпустит гигантский iPad с гибким дисплеем, но ещё не скоро

По данным журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple планирует выпустить свой первый складной планшет в 2028 году. Он описывает устройство как «нечто сродни гигантскому iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, расположенных рядом друг с другом».

Слухи о намерении Apple выпустить на рынок устройство с гибким дисплеем появляются регулярно. По данным Bloomberg, теперь компания сосредоточилась на одном продукте, который будет выпущен через несколько лет. Журналист отмечает, что разработчики уделяют большое внимание тому, чтобы складной планшет получил дисплей без складок.

В существующих прототипах складка на дисплее почти незаметна, но Apple хочет полностью избавиться от неё. «Прототипы нового продукта, созданные подразделением промышленного дизайна Apple, имеют почти незаметную складку. Но пока рано говорить, сможет ли Apple полностью избавиться от этого. Компания Samsung Electronics, выпустившая свой первый складной смартфон пять лет назад, до сих пор безуспешно пытается убрать складку», — говорится в сообщении Гурмана.

По всей видимости, в разложенном состоянии диагональ этого устройства составит 20 дюймов или около того. Гурман описывает его как «единый, непрерывный кусок стекла», а сам планшет называет «устройством более высокого класса». Говоря об операционной системе, Гурман предполагает, что складной планшет Apple будет работать под управлением iPadOS, но при этом есть нюансы. «Я не думаю, что это будет настоящий гибрид iPad и Mac, но устройство будет иметь элементы обоих устройств. К 2028 году iPadOS должна быть достаточно продвинутой для запуска приложений macOS», — считает Гурман.