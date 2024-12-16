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«Роскосмос» рассекретил документы о запусках исследовательских зондов к Венере

К сорокалетнему юбилею запуска межпланетных станций «Вега», которые стартовали с космодрома «Байконур» в декабре 1984 года, «Роскосмос» опубликовал несколько рассекреченных документов, связанных с этими миссиями. Сообщение об этом появилось на официальном сайте госкорпорации.

Макет станции «Вега» / Источник изображения: Википедия

Макет станции «Вега» / Источник изображения: Википедия

«Сорок лет назад, 15 декабря 1984 года, с космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Протон-К" с автоматической межпланетной станцией "Вега-1", а спустя шесть дней — ещё один "Протон-К" со станцией "Вега-2", которые провели исследование планеты Венера и кометы Галлея <…> Проект "Вега" стал триумфом отечественной науки и международного сотрудничества в космических исследованиях. В этом проекте было достигнуто множество научных и технических прорывов. Исключительно сложной была и баллистическая часть программы, которая совмещала полёт к Венере и комете Галлея», — сказано в сообщении «Роскосмоса».

Станции «Вега-1» и «Вега-2» были полностью идентичны в плане решаемых задач, схемы полёта, конструкции, а также по составу систем и научной аппаратуры. Они состояли из двух частей: пролётного аппарата и спускаемого аппарата. Запуск двух одинаковых станций был обусловлен необходимостью повышения общей надёжности выполнения экспедиционной задачи, а также для проведения контактных исследований поверхности Венеры в двух разных районах планеты и изучения кометы Галлея при разном её удалении от Солнца.

Продолжительность перелёта от Земли к Венере составила для станции «Вега-1» 178 суток, а для станции «Вега-2» — 176 суток. Для наведения спускаемых аппаратов в заданные точки входа в атмосферу планеты на участке перелёта были выполнены две корректировки. Впервые в практике мировой космонавтики в качестве исследовательского средства использовался аэростатный зонд. Он совершал полёт на высоте 53-55 км от поверхности Венеры и производил метеорологические измерения, а полученные данные передавал на Землю на волне 18 см. Для приёма данных были задействованы две сети радиотелескопов.

После пролёта Венеры траектория полёта станций была скорректирована для сближения с кометой Галлея. «Вега-1» сблизилась с ядром кометы на расстоянии 8879 км, а «Вега-2» — на расстоянии 8010 км. Скорость полёта достигала 80 км/с. В результате исследования удалось определить строения и размеры ядра, инфракрасную температуру и др. Впервые в истории удалось получить изображения ядра кометы, в общей сложности более 1000 снимков.

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Теги: вега-1, вега-2, венера, камета галлея
вега-1, вега-2, венера, камета галлея
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