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Студия ветеранов CD Projekt Red нашла $3 млн на создание онлайн-экшена о феодальной Японии, который переосмыслит боевую систему в играх от первого лица

Польская студия Dark Passenger, основанная ветеранами CD Projekt Red (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077), пропала с радаров больше двух лет назад, но наконец объявилась снова, чтобы поделиться приятной новостью.

Источник изображений: Dark Passenger

Источник изображений: Dark Passenger

Как сообщает издание VentureBeat, недавно Dark Passenger удалось привлечь посевные инвестиции в размере $3 млн. В лидерах раунда финансирования оказались The Games Fund и Blite Fund.

Денежные средства пойдут на расширение команды разработчиков с 30 (сейчас) до 60 сотрудников и производство дебютной игры — мультиплеерного экшена в антураже феодальной Японии с элементами стелса, PvP и PvE.

Dark Passenger нацелена на создание уникальных игр, которых геймеры ещё никогда не видели

Dark Passenger нацелена на создание уникальных игр, которых геймеры ещё никогда не видели

Dark Passenger грозит переосмыслить боевую систему от первого лица, отказавшись от неторопливого геймплея в пользу крайне динамичных и отзывчивых битв, вдохновлённых файтингами, фильмами о боевых искусствах и классикой аниме.

Обещают «ультимативный опыт ниндзя», захватывающие погони, бег по стенам, крышам и воде, широкий выбор доступного для модификации оружия, вертикальное окружение, полный секретов мир и нелинейную историю.

Игра создаётся на движке Unreal Engine 5

Игра создаётся на движке Unreal Engine 5

Проект Dark Passenger будет развиваться по модели игр-сервисов, но без хищнических практик или нечестных механик. Команда сосредоточится на регулярном выпуске контента и взаимодействии с сообществом.

Релиз дебютной игры Dark Passenger ожидается на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Помимо ветеранов CDPR, в студии числятся бывшие сотрудники People Can Fly, Flying Wild Hog, Reikon и RealTime Warriors.

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Теги: dark passenger, the games fund, экшен
dark passenger, the games fund, экшен
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