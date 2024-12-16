Студия ветеранов CD Projekt Red нашла $3 млн на создание онлайн-экшена о феодальной Японии, который переосмыслит боевую систему в играх от первого лица

Польская студия Dark Passenger, основанная ветеранами CD Projekt Red (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077), пропала с радаров больше двух лет назад, но наконец объявилась снова, чтобы поделиться приятной новостью.

Как сообщает издание VentureBeat, недавно Dark Passenger удалось привлечь посевные инвестиции в размере $3 млн. В лидерах раунда финансирования оказались The Games Fund и Blite Fund.

Денежные средства пойдут на расширение команды разработчиков с 30 (сейчас) до 60 сотрудников и производство дебютной игры — мультиплеерного экшена в антураже феодальной Японии с элементами стелса, PvP и PvE.

Dark Passenger грозит переосмыслить боевую систему от первого лица, отказавшись от неторопливого геймплея в пользу крайне динамичных и отзывчивых битв, вдохновлённых файтингами, фильмами о боевых искусствах и классикой аниме.

Обещают «ультимативный опыт ниндзя», захватывающие погони, бег по стенам, крышам и воде, широкий выбор доступного для модификации оружия, вертикальное окружение, полный секретов мир и нелинейную историю.

Проект Dark Passenger будет развиваться по модели игр-сервисов, но без хищнических практик или нечестных механик. Команда сосредоточится на регулярном выпуске контента и взаимодействии с сообществом.

Релиз дебютной игры Dark Passenger ожидается на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Помимо ветеранов CDPR, в студии числятся бывшие сотрудники People Can Fly, Flying Wild Hog, Reikon и RealTime Warriors.