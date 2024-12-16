TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED TV 2025 с квантовыми точками и частотой обновления до 288 Гц по цене от $390 до $850

Компания TCL представила телевизоры серии T6L QD-Mini LED TV 2025. Новинки доступны в четырёх размерах, поддерживают разрешение 4K и обладают на 50 % более высокой яркостью по сравнению с предшественниками благодаря использованию новейшей матрицы Mini LED с квантовыми точками. Среди прочих особенностей — поддержка частоты обновления до 288 Гц, четыре порта HDMI с поддержкой 4K@144 Гц и различные игровые настройки.

Серия телевизоров TCL T6L QD-Mini LED TV включает модели с диагональю экрана 55, 65 75 и 85 дюймов. Со слов производителя, благодаря новейшим технологиям QD-Mini LED телевизоры обеспечивает на 53,8 % более высокую яркость и при этом они на 10 % энергоэффективнее решений предыдущих поколений.

Количество секций подсветки у телевизоров серии T6L варьируется от 180 до 420 в зависимости от размеров. Максимальная яркость составляет 1100 кд/м2 для двух младших моделей и 1300 кд/м2 для двух старших. Использующаяся в составе матрицы технология Quantum Dot Pro 2025, как заявляет производитель, обеспечивает 98-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Другие особенности новинок включают контрастность 7000:1 и частоту обновления до 288 Гц. У 55-дюймовой модели T6L частота обновления ограничена 240 Гц.

Телевизоры серии TCL T6L QD-Mini LED TV работают под управлением операционной системы Control System 3.0, в составе которой используются кастомные интерфейсы Xbox, PlayStation и Switch. Новинки предлагает наличие множества внешних портов, включая четыре HDMI, один из которых поддерживает 4K@144 Гц eARC, а также USB 3.0 и USB 2.0.

В Китае телевизоры серии TCL T6L QD-Mini LED уже доступны: 55-дюймовую модель производитель оценил в 2899 юаней (около $389), 65-дюймовая оценивается в 3699 юаней ($508), 75-дюймовая получила ценник 4799 юаней (около $659), а 85-дюймовая — 6199 юаней (около $851).