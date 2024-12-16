Сегодня 17 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED TV 2025 с квантовыми точками и частотой обновления до 288 Гц по цене от $390 до $850

Компания TCL представила телевизоры серии T6L QD-Mini LED TV 2025. Новинки доступны в четырёх размерах, поддерживают разрешение 4K и обладают на 50 % более высокой яркостью по сравнению с предшественниками благодаря использованию новейшей матрицы Mini LED с квантовыми точками. Среди прочих особенностей — поддержка частоты обновления до 288 Гц, четыре порта HDMI с поддержкой 4K@144 Гц и различные игровые настройки.

Источник изображений: TCL

Источник изображений: TCL

Серия телевизоров TCL T6L QD-Mini LED TV включает модели с диагональю экрана 55, 65 75 и 85 дюймов. Со слов производителя, благодаря новейшим технологиям QD-Mini LED телевизоры обеспечивает на 53,8 % более высокую яркость и при этом они на 10 % энергоэффективнее решений предыдущих поколений.

Количество секций подсветки у телевизоров серии T6L варьируется от 180 до 420 в зависимости от размеров. Максимальная яркость составляет 1100 кд/м2 для двух младших моделей и 1300 кд/м2 для двух старших. Использующаяся в составе матрицы технология Quantum Dot Pro 2025, как заявляет производитель, обеспечивает 98-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Другие особенности новинок включают контрастность 7000:1 и частоту обновления до 288 Гц. У 55-дюймовой модели T6L частота обновления ограничена 240 Гц.

Телевизоры серии TCL T6L QD-Mini LED TV работают под управлением операционной системы Control System 3.0, в составе которой используются кастомные интерфейсы Xbox, PlayStation и Switch. Новинки предлагает наличие множества внешних портов, включая четыре HDMI, один из которых поддерживает 4K@144 Гц eARC, а также USB 3.0 и USB 2.0.

В Китае телевизоры серии TCL T6L QD-Mini LED уже доступны: 55-дюймовую модель производитель оценил в 2899 юаней (около $389), 65-дюймовая оценивается в 3699 юаней ($508), 75-дюймовая получила ценник 4799 юаней (около $659), а 85-дюймовая — 6199 юаней (около $851).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS
Китайские компании заваливают мир 10-метровыми телевизорами для кинозалов
TCL запустила массовое производство дешёвых OLED-дисплеев методом струйной печати
Hyundai задумала полностью отказаться от экранов в автомобилях в пользу голограмм
OLED-дисплеи станут втрое ярче и в пять раз долговечнее — представлена технология MAX OLED
Ни проводов, ни батареек: представлен дисплей E Ink с полностью беспроводным питанием
Теги: tcl, qd-oled, телевизоры, китай
tcl, qd-oled, телевизоры, китай
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 3
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era
Электромобиль BYD за $10 000 обогнал Tesla Model Y и все прочие машины по популярности в Китае
Легендарному процессору Intel 8080 исполнилось 50 лет
Умные очки Ray-Ban Meta получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты Кристи 11 ч.
«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт» 12 ч.
В комментариях на YouTube появились голосовые сообщения — это должно сблизить блогеров и зрителей 13 ч.
Слухи: 2K отменила неанонсированную Tiny Tina’s Wonderlands 2 14 ч.
Студия ветеранов CD Projekt Red нашла $3 млн на создание онлайн-экшена о феодальной Японии, который переосмыслит боевую систему в играх от первого лица 15 ч.
Нет денег, знаний, данных и людей: в России снизилась готовность компаний к внедрению ИИ 15 ч.
Databricks завершает раунд мегафинансирования на сумму $9,5 млрд 15 ч.
Tesla и Маск потеряют более $100 млрд, если суд не позволит выплатить огромный бонус за работу Маска в 2018 году 16 ч.
Hangar 13 объяснила, почему Mafia: The Old Country не станет конкурентом GTA VI 16 ч.
Кооперативный роглайк-экшен Elden Ring Nightreign можно будет попробовать в феврале, но не всем 20 ч.
Экпресс-тест Wi-Fi 6 роутера Huawei AX2 New: простой, не простоватый 1 мин.
В 2025 году в Европе появится сразу семь ИИ-фабрик EuroHPC 2 ч.
VMware + ИИ: после квартального отчёта акции Broadcom выросли на 24 %, а рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн 9 ч.
Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов 10 ч.
Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео 12 ч.
TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED TV 2025 с квантовыми точками и частотой обновления до 288 Гц по цене от $390 до $850 15 ч.
В Калтехе создали микроботов с ультразвуковым приводом для доставки лекарств в любую точку человеческого тела 15 ч.
Европа договорилась о создании конкурента Starlink — система IRIS² из 290 спутников за €10,6 млрд заработает к 2030 году 16 ч.
Южнокорейская FuriosaAI включается в ИИ-гонку с собственным ускорителем RNGD 18 ч.
Представлен смартфон Vivo Y300, который в 7 раз громче обычного смартфона 20 ч.