Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты Кристи

Дуэт Microids и авторов Agatha Christie — Murder on the Orient Express из Microids Studio Lyon анонсировал игровую адаптацию ещё одного знаменитого детективного романа писательницы Агаты Кристи (Agatha Christie).

На этот раз интерактивной версией обзаведётся книга «Смерть на Ниле» — ключевое произведение «восточного цикла» Кристи с участием детектива Эркюля Пуаро и полковника Джонни Рейса. Анонсирующий тизер-трейлер прилагается.

Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile («Агата Кристи — Смерть на Ниле») позволит по-новому взглянуть на знаменитую историю. События перенесли в 1970-е годы, а полковника Рейса заменила детектив Джейн Ройс.

По сюжету мирный круиз по Нилу прерывается из-за ужасного преступления, но, к счастью, на борту находится Эркюль Пуаро. Тем временем Джейн Ройс выслеживает убийцу, следы которого тянутся из Лондона в Египет.

Два расследования пересекаются в Абу-Симбеле, где непохожим друг на друга героям предстоит раскрыть сложное и полное сюрпризов дело, которое выходит за границы романа — сюжет продолжится и после финала книги.

Скриншоты

Обещают сюрпризы для новичков и поклонников Агаты Кристи, множество потрясающих локаций, более комплексные головоломки и больше свободы по ходу расследования, подробную мини-карту и досье персонажей.

Релиз Agatha Christie — Death on the Nile ожидается в 2025 году на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Судя по странице на сайте Microids, для игры готовят текстовый перевод на русский.