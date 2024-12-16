Умные очки Ray-Ban Meta✴ получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam

Компания Meta✴ расширила функциональность умных очков Ray-Ban Meta✴, добавив поддержку «живого ИИ», переводчика в реальном времени и сервиса распознавания музыки Shazam. Функции «живого ИИ» и перевода доступны только участникам программы раннего доступа Meta✴’s Early Access Program, тогда как поддержка Shazam стала доступна всем владельцам умных очков Ray-Ban, проживающим в США и Канаде.

Функции «живого ИИ» и перевода были впервые представлены компанией на мероприятии Meta✴ Connect 2024. «Живой ИИ» предназначен для улучшения взаимодействия с голосовым ИИ-помощником Meta✴, который учитывает окружение пользователя при общении. Например, находясь в продуктовом магазине, можно попросить ИИ предложить рецепты с использованием продуктов, на которые пользователь смотрит. По заявлению компании, при полном заряде батареи смарт-очков «живой ИИ» можно использовать примерно 30 минут.

Функция перевода позволяет очкам в режиме реального времени переводить речь между английским, испанским и итальянским языками. Перевод можно слушать через динамики очков или читать в виде текста в приложении для смартфона. Для использования функции необходимо заранее загрузить нужные языковые пары, а также указать языки, на которых говорят пользователь и его собеседник.

Сервис Shazam на очках работает аналогично мобильному приложению. С помощью смарт-очков пользователь может голосом попросить ИИ от Meta✴ определить название песни, которая играет рядом.

Для работы новых функций требуется прошивка очков версии 11 и приложение Meta✴ View версии 196.