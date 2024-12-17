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Nvidia App уличили в замедлении видеокарт — Nvidia рассказала, как это исправить

В прошлом месяце Nvidia выпустила обновлённый пакет драйверов для своих графических ускорителей. Вместе с ним вышло приложение Nvidia App, которое стало заменой признанному устаревшим GeForce Experience. Теперь же стало известно, что новое приложение Nvidia может снижать производительность системы в играх, причём в некоторых случаях теряется до 15 % производительности.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Пользователям предлагается установить Nvidia App при первом запуске GeForce Experience после загрузки пакета драйверов версии GeForce Game Ready Driver 566.14, распространение которого началось в прошлом месяце. Можно отказаться от загрузки этого ПО, но важно понимать, что в дальнейшем новые версии GeForce Experience выходить не будут. С выходом пакета драйверов версии 566.36 компания Nvidia полностью избавилась от GeForce Experience, оставив только Nvidia App. Поэтому пользователям придётся установить это приложение или же отказаться от использования дополнительных функций, которые оно предлагает, устанавливая только драйверы.

Похоже, что на данном этапе отказ от использования Nvidia App может стать оптимальным решением, поскольку это ПО снижает производительность в играх, причём в некоторых случаях весьма ощутимо. В ходе тестов с ускорителем GeForce RTX 4060 портал Tom's Hardware зафиксировал падение кадровой частоты от 2 % до 12 % в пяти играх.

Источник изображения: tomshardware.com

Источник изображения: tomshardware.com

Отмечается, что в некоторых случаях использование Nvidia App дало положительный результат. Например, в Stalker 2 и Microsoft Flight Simulator 2024 было небольшое повышение производительности, но в пределах погрешности. В остальных случаях отсутствие Nvidia App способствовало повышению производительности в играх. Ожидалось, что наиболее заметно это будет при использовании средних настроек и разрешения 1080p, но оказалось, что падение производительности в основном не зависит от выбранного разрешения. Хотя тестирование проходило с использованием одной видеокарты, очевидно, что существует проблема снижения производительности при использовании Nvidia App.

По некоторым данным, больше всего пострадали игры на базе движка Unreal Engine 5. По данным источника, хуже всего ситуация обстоит в Assassin’s Creed Mirage, где показатели упали на 9 % при разрешении 1080p и средних настройках качества, на 12 % при разрешении 1080p и максимальных настройках и на 6 % при разрешении 1440p и максимальных настройках. В Stalker 2 показатели снизились почти на 6 %, а в Black Myth: Wukong — на 2-6 %. Baldur’s Gate 3 с DirectX 11 потеряла 3-4 % производительности, а Flight Simulator 2024 — 6 % при использовании разрешения 1080p.

Источник изображения: tomshardware.com

Источник изображения: tomshardware.com

Можно с уверенностью сказать, что потеря производительности будет варьироваться в зависимости от разных процессоров и видеокарт, которые установлены в ПК пользователей. Один из пользователей сообщил о снижении производительности на 15 % в Black Myth: Wukong при тестировании с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой GeForce RTX 4080 Super. Может оказаться, что более производительные ускорители больше пострадают от этой проблемы.

Официальные представители Nvidia пока никак не комментируют данный вопрос. Ожидается, что они детально изучат проблему, чтобы постараться её исправить. Пока этого не случилось, пользователям, возможно, стоит отказаться от установки Nvidia App, ограничиваясь загрузкой пакета драйверов.

Обновлено:

Компания Nvidia подтвердила, что её приложение может снижать FPS и пообещала исправить это с будущим обновлением. Также компания рассказала, как исправить положение уже сейчас: «Мы знаем о проблеме с производительностью, связанной с игровыми фильтрами, и активно изучаем ее. Вы можете отключить "Игровые фильтры" (Games Filters) в настройках Nvidia App, перейдя в "Функции" –> "Оверлей" –> "Игровые фильтры и Фоторежим" (Features –> Overlay –> Game Filters and Photo Mode), а затем перезапустить игру».

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Теги: nvidia app, игры, приложение
nvidia app, игры, приложение
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