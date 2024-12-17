Blackmagic выпустила камеру за $30 000 с двумя 8K-сенсорами — для съёмки видео для Apple Vision Pro

Blackmagic объявила, что для предварительного заказа доступна камера URSA Cine Immersive — первые покупатели получат её в конце I квартала 2025 года. Это первая в мире коммерческая камера, предназначенная для съёмки пространственных видео для гарнитуры Apple Vision Pro, утверждает производитель.

Впервые о камере Blackmagic URSA Cine Immersive стало известно в июне на мероприятии Apple WWDC, но в продаже она появилась только сейчас — предварительный заказ можно оформить на сайте производителя, устройство обойдётся в $30 тысяч. Камера оборудована двумя сенсорами разрешения 8K (8160 × 7200 пикселей) на каждый глаз; поддерживается съёмка видео с полем зрения 180°, частотой 90 кадров в секунду и поддержкой пространственного звука. 16 ступеней динамического диапазона обеспечивают точную цветопередачу и высокую детализацию в каждом кадре.

Камера комплектуется парой 5-дюймовых сенсорных экранов с HDR и внешним цветным ЖК-дисплеем для вывода технической информации. Для подключения внешних устройств есть выход 12G-SDI, 10-гигабитный Ethernet, USB Type-C, аудиопорты XLR и 8-контактный разъём Lemo для питания. В комплект входит твердотельный накопитель Blackmagic Media Module ёмкостью 8 Тбайт — его хватит для записи около двух часов пространственного видео в разрешении 8K и формате Blackmagic RAW. Для быстрой загрузки и синхронизация данных поддерживается функция Cloud Store.