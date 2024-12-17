«Это комедия»: создатель Balatro высмеял абсурдный возрастной рейтинг игры в Европе на фоне EA Sports FC

Канадский разработчик LocalThunk, выпустивший один из главных инди-хитов 2024 года — покерный роглайк Balatro — выступил с критикой европейского регулятора PEGI на фоне несправедливого, по его мнению, возрастного рейтинга игры.

Напомним, вскоре после релиза Balatro в PEGI изменили рейтинг проекта с «3+» на «18+», увидев в нём элементы азартных игр — несмотря на все старания LocalThunk и издателя Playstack, классификация всё ещё в силе.

Присвоение «взрослого» рейтинга игре регулятор мотивирует тем, что Balatro «учит навыкам и знаниям, которые используются в покере» и, таким образом, могут быть применены в реальной жизни.

«Раз PEGI дала нам "18+" за злобные игральные карты, то, может, я добавлю [в Balatro] микротранзакции / лутбоксы / реальные элементы азартных игр, чтобы снизить рейтинг до "3+", как у EA Sports FC», — пошутил LocalThunk.

Разработчик подчеркнул, что во всей этой ситуации его больше беспокоит не «взрослый» рейтинг Balatro, а «детский» рейтинг EA Sports FC 24 и 25. «Это комедия», — добавил LocalThunk.

Для сравнения: американская ESRB присвоила Balatro рейтинг «от 10 лет», отметив лишь азартную тематику игры, а особо строгое немецкое агентство USK одобрило проект для детей от 12 лет.

Проблемы с рейтингом в Европе не помешали Balatro стать трижды лауреатом The Game Awards 2024 и продаться в количестве свыше 3,5 млн копий. Игра доступна на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, iOS и Android.