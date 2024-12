Победители и проигравшие The Game Awards 2024: Astro Bot признали игрой года, а дополнение к Elden Ring осталось без наград

Помимо ожидаемых и неожиданных анонсов, на The Game Awards 2024 состоялась церемония награждения лучших игр уходящего года. Какие проекты были признаны победителями, расскажем в этом материале.

Триумфатором шоу оказался приключенческий платформер Astro Bot. Проект студии Team Asobi праздновал победу в номинациях «Игра года», «Лучшая игра для всей семьи», «Лучшая режиссура» и «Лучший приключенческий экшен».

Главный конкурент Astro Bot по числу номинаций на The Game Awards 2024 — масштабная ролевая игра Final Fantasy VII Rebirth от Square Enix — первенствовал лишь в категории «Лучший саундтрек».

По три награды заслужили Metaphor: ReFantazio («Лучшая ролевая игра» «Лучшее повествование» и «Лучший визуальный стиль) и Balatro («Лучшая мобильная игра», «Лучшая дебютная независимая игра» и «Лучшая независимая игра»).

Прошлогодний триумфатор в лице Baldur’s Gate 3 получил награду «Лучшая поддержка сообщества», а Black Myth: Wukong не знала равных в категориях «Лучший боевик» и «Голос игроков» (в последней победителя определяют сами геймеры).

Нашумевшее дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring, несмотря на окружавший проект ажиотаж, осталось вовсе без наград, как и ремейк Silent Hill 2. Полный список номинантов и лауреатов The Game Awards 2024 приведён ниже:

Игра года

Astro Bot — победитель ;

; Balatro;

Black Myth: Wukong;

Elden Ring: Shadow of the Erdtree;

Final Fantasy VII Rebirth;

Metaphor: ReFantazio.

Голос игроков

Black Myth: Wukong — победитель ;

; Elden Ring: Shadow of the Erdtree;

Genshin Impact;

Wuthering Waves;

Zenless Zone Zero.

Лучший боевик

Black Myth: Wukong — победитель ;

; Call of Duty: Black Ops 6;

Helldivers 2;

Warhammer 40,000: Space Marine 2;

Stellar Blade.

Лучший приключенческий экшен

Astro Bot — победитель ;

; Prince of Persia: The Lost Crown;

Silent Hill 2;

Star Wars Outlaws;

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Лучшая ролевая игра

Dragon’s Dogma 2;

Elden Ring: Shadow of the Erdtree;

Final Fantasy VII Rebirth;

Like a Dragon: Infinite Wealth;

Metaphor: ReFantazio — победитель.

Лучший файтинг

Dragon Ball: Sparking! Zero;

Granblue Fantasy Versus: Rising;

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics;

MultiVersus;

Tekken 8 — победитель.

Лучшая стратегия / Лучший симулятор

Лучшая спортивная/гоночная игра

F1 24;

EA Sports FC 25 — победитель ;

; NBA 2K25;

Top Spin 2K25;

WWE 2K24.

Лучший мультиплеер

Call of Duty: Black Ops 6;

Helldivers 2 — победитель ;

; Warhammer 40,000: Space Marine 2;

Super Mario Party Jamboree;

Tekken 8.

Лучшая игра для всей семьи

Astro Bot — победитель ;

; Princess Peach: Showtime!;

Super Mario Party Jamboree;

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom;

The Plucky Squire.

Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности

Arizona Sunshine Remake;

Asgard’s Wrath 2;

Batman: Arkham Shadow — победитель ;

; Metal: Hellsinger VR;

Metro Awakening.

Лучшая мобильная игра

AFK Journey;

Balatro — победитель ;

; Wuthering Waves;

Zenless Zone Zero;

Pokemon Trading Card Game Pocket.

Лучшая поддержка

Destiny 2;

Diablo IV;

Final Fantasy XIV;

Fortnite;

Helldivers 2 — победитель.

Лучшая поддержка сообщества

Baldur’s Gate 3 — победитель ;

; Fortnite;

Helldivers 2;

Final Fantasy XIV;

No Man’s Sky.

Лучшая дебютная независимая игра

Animal Well;

Balatro — победитель ;

; Manor Lords;

Pacific Drive;

The Plucky Squire.

Лучшая независимая игра

Animal Well;

Balatro — победитель ;

; Lorelei and the Laser Eyes;

Neva;

UFO 50.

Лучшая режиссура

Astro Bot — победитель ;

; Balatro;

Black Myth: Wukong;

Elden Ring: Shadow of the Erdtree;

Final Fantasy VII Rebirth;

Metaphor: ReFantazio.

Лучшее повествование

Final Fantasy VII Rebirth;

Like a Dragon: Infinite Wealth;

Metaphor: ReFantazio — победитель ;

; Senua's Saga: Hellblade II;

Silent Hill 2.

Лучший визуальный стиль

Astro Bot;

Black Myth: Wukong;

Elden Ring: Shadow of the Erdtree;

Metaphor: ReFantazio — победитель ;

; Neva.

Лучший саундтрек

Astro Bot;

Final Fantasy VII Rebirth — победитель ;

; Metaphor: ReFantazio;

Silent Hill 2;

Stellar Blade.

Лучшая актёрская игра

Бриана Уйат (Briana White) за роль Айрис Гейнсборо в Final Fantasy VII Rebirth;

Ханна Телле (Hannah Telle) за роль Макс Колфилд в Life is Strange: Double Exposure;

Умберли Гонсалес (Humberly Gonzalez) за роль Кей Весс в Star Wars Outlaws;

Люк Робертс (Luke Roberts) за роль Джеймса Сандерленда в Silent Hill 2;

Мелина Юргенс (Melina Juergens) за роль Сенуа в Senua's Saga: Hellblade II — победитель.

Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом)

Closer the Distance;

Indika;

Neva — победитель ;

; Life is Strange: Double Exposure;

Senua's Saga: Hellblade II.

Лучшая инновация в сфере доступности

Call of Duty: Black Ops 6;

Diablo IV;

Dragon Age: The Veilguard;

Prince of Persia: The Lost Crown — победитель ;

; Star Wars Outlaws.

Лучшее звуковое сопровождение

Astro Bot;

Call of Duty: Black Ops 6;

Final Fantasy VII Rebirth;

Senua's Saga: Hellblade II — победитель ;

; Silent Hill 2.

Лучшая адаптация

Arcane;

Fallout — победитель ;

; Knuckles;

Like a Dragon: Yakuza;

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Самая ожидаемая игра

Death Stranding 2: On The Beach;

Ghost of Yotei;

Grand Theft Auto VI — победитель ;

; Metroid Prime 4: Beyond;

Monster Hunter Wilds.

Лучшая киберспортивная игра

Counter-Strike 2;

Dota 2;

League of Legends — победитель ;

; Mobile Legends: Bang Bang;

Valorant.

Лучший киберспортсмен

Нета 33 Шпира (Dota 2);

Ли Faker Сан Хёк (League of Legends) — победитель ;

; Матье ZywOo Эрбо (Counter-Strike);

Алекси AleksiB Виролайнен (Counter-Strike);

Чон Chovy Джихун (League of Legends).

Лучшая киберспортивная команда

Bilibili Gaming (League of Legends);

Gen.G (League of Legends);

Navi (Counter-Strike);

T1 (League of Legends) — победитель ;

; Team Liquid (Dota 2).

Лучший блогер