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Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия

 
Выбор редактора Серия Tekken, похоже, перешла на темп «один выпуск за консольное поколение», поэтому долгожданный анонс новой части был принят сообществом очень тепло. И Bandai Namco удалось оправдать ожидания, выпустив наиболее затягивающую и увлекательную часть серии
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Жанр Файтинг
Издатель Bandai Namco
Разработчик Bandai Namco
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600K 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 2,5 ГГц, 8 Гбайт ОЗУ, видеокарта с 4 Гбайт памяти и поддержкой DirectX 12, например NVIDIA GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X, 100 Гбайт на накопителе, интернет-соединение и учётная запись в Steam
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-7700K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,9 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ, видеокарта с 8 Гбайт памяти и поддержкой DirectX 12, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
Дата выхода 26 января 2024 года
Локализация Текст
Возрастной ценз От 18 лет
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X
Официальный сайт

Играли на PC

Сложно поверить, что Tekken 7 вышла почти семь лет назад. За это время остальные 3D-конкуренты окончательно стухли, а сама игра стала самым успешным выпуском серии как в плане любви сообщества и количества крупных турниров, так и по продажам. И заслуженно — «семёрка» что на релизе, что в течение своего жизненного цикла оставалась игрой, где можно было легко провести сотни часов. Перед Tekken 8 стояла крайне сложная задача оказаться хотя бы не хуже своей предшественницы — особенно с учётом того, что чётные части серии исторически получались хуже нечётных. Например, в четвёртой был слишком маленький список бойцов и странные арены, а шестая пострадала от кривого онлайна и мучительно медленных загрузок эры PS3/Xbox 360. Однако «восьмёрке» удалось не просто сломать традицию — такого количества изменений серия не видела со времён Tekken 5.

Какой же это файтинг без эффектных молний на весь экран

Какой же это файтинг без эффектных молний на весь экран

#Семейная драма

Начнём, пожалуй, с того, что я попрошу вас посмотреть шикарный вступительный ролик игры:

Динамика, музыка, куча ярких моментов (масштабная битва-а-а-а!), представление героев — всё это очень похоже на эффектную заставку пятой части. Tekken 8 действительно напоминает игру с PS2 в том плане, что такое количество режимов и возможностей, доступных сразу же, без всяких DLC, пострелизной «когда-нибудь потом» поддержки и прочего, довольно сложно представить в современном проекте. Одних только полноценных сюжетных кампаний здесь аж три штуки.

Основная, The Dark Awakens, рассказывает историю противостояния Дзина и Кадзуи. Естественно, глубокого повествования здесь искать не стоит, но восьмая часть сделала гигантский шаг вперёд по сравнению с предыдущей попыткой. Нынешняя «сюжетка» похожа на полнометражный CGI-фильм, где время от времени дают подраться.

Наблюдать за творящимся на экране сумасшествием вроде катающихся по небоскрёбам мотоциклов или сражений в космосе весело, а переключение между заставками и геймплеем стремительное (ещё и глаз не режет из-за незначительной разницы в графическом исполнении). Кроме того, здесь есть куча отсылок к предыдущим событиям, которые порадуют давних поклонников, а постановка боёв, особенно ближе к концу, приятно удивляет размахом и эпичностью. The Dark Awakens с лёгкостью может забирать приз за лучший сюжетный режим в истории серии.

Режим Tekken Force вернулся, пусть и в одной главе

Режим Tekken Force вернулся, пусть и в одной главе

Ещё здесь есть мини-аркады для каждого из 32 (!) персонажей, причём видно, что Bandai Namco влила в проект немало денег — все финалы оформлены в виде полноценной, чаще всего забавной заставки, а не глупых слайдов. Наконец, режим Arcade Quest, где путешествуешь по аркадам чибиком-аватаром, работает одновременно и как дань уважения клубам, и как базовое обучение. Советов тут дают много, учат подробно, так что новичкам определённо стоит сюда заглянуть.

Из других вариантов больше всего радует возвращение Tekken Ball. Это забавная возможность поперебрасываться с соперником мячом, наносящим урон. Чем сильнее заряжен снаряд, тем быстрее он начинает летать, так что веселья тут много. Никуда не делись и сражения с «призраками», но Tekken 8 предложила на этот раз кое-что очень интересное.

Свою виртуальную копию можно в буквальном смысле обучать в спарринге, плюс она сама подхватывает твой стиль и поведение, анализируя сражения. Причём изменения можно наблюдать практически в реальном времени — если начать постоянно делать какую-нибудь чушь, то ИИ-слепок чуть позже будет творить то же самое. Инструмент прекрасен и для того, чтобы посмотреть на себя со стороны в поисках слабых мест, и для практики с «призраками» игроков куда более высокого уровня.

Маленький мистер Харада анонсирует большой бой

Маленький мистер Харада анонсирует большой бой

#К новым вершинам

Tekken и без дополнительных обвесов был глубоким файтингом, но восьмая часть разрабатывалась как самый агрессивный выпуск, о чём разработчики не раз говорили. В первую очередь это заметно по новой полоске Heat. При её активации персонаж получает возможность наносить небольшой урон (chip damage) — говоря простыми словами, откусывать от полоски жизни даже в том случае, если соперник успешно блокирует удары. Убить так не получится, но серьёзно насолить оппоненту можно. Впрочем, нанесённый таким образом вред противник может «откатить» успешными атаками и подлечиться прямо по ходу боя.

К тому же активация Heat-режима позволяет бойцам использовать специальные приёмы вроде особо мощного удара или же стремительного рывка вперёд. И тут вылезает тактическая составляющая. Стать опасной машиной для убийства можно лишь один раз за раунд и только на пару десятков секунд, а наиболее полезные действия мгновенно расходуют полоску.

Игра подробно объясняет все параметры, видимые на экране

Игра подробно объясняет все параметры, видимые на экране

Появление Heat серьёзно сказалось на динамике боёв, сделав их куда более стремительными. Стоит попасться на подкидывающий удар, наполучать в воздухе продолжительной комбинацией от стены до стены, а потом ещё и отхватить Heat-добивание — и с внушительной частью здоровья, а то и целым раундом можно попрощаться. При этом Rage-приёмы из Tekken 7 (одноразовые злющие удары, доступные при малом количестве жизни) никуда не делись. Благодаря связке всех доступных инструментов можно вытащить или отдать бой за несколько секунд из-за малейшей ошибки.

Кроме того, Tekken 8 серьёзно переработала движения, похоже, всех персонажей. Я играю за Кинга, так что говорить в основном буду о впечатлениях, связанных с ним, однако, судя по обучающим видео за других бойцов, команда Харады не забыла ни про кого. Некоторые удары изменили область попадания (например, нижние стали средними, средние — нижними), а это влияет на способы их блокировки. Какие-то приёмы исчезли из списка, у других поменялась либо анимация, либо дальность, либо способ их выполнения, либо появление «брони» (такие выпады не останавливаются обычными атаками). Или же атаки теперь служат для автоматического запуска Heat-режима. Изменений — тонна, так что переучиваться придётся. Мышечная память, наработанная за пару десятков лет моего знакомства с серией, просто так не сдаётся! Особенно смешно получается в рейтинговых сражениях, когда хочешь сделать привычное движение для контратаки, а оно не выполняется, потому что его уже нет (упс!).

Новые персонажи тоже дают жару. Стремительная Азусена (Azucena), своими танцами напоминающая Хлою из «семёрки», Виктор, размахиваниями мечом похожий на Ноктиса, и быстрая Рейна стали отличным дополнением к гигантскому списку знакомых бойцов. Сейчас в сети ожидаемо идут жаркие споры по поводу баланса героев. Тут интересно то, что раньше Tekken выходила сперва на игровых автоматах и только через год-два — на консолях, где мы получали уже отшлифованную версию. Tekken 8 же появилась сразу на домашних платформах, поэтому наверняка будет корректироваться в дальнейшем.

Кастомизация персонажей позволяет сделать из Рейны…Рейначу!

Кастомизация персонажей позволяет сделать из Рейны…Рейначу!

Впрочем, как минимум те профессиональные игроки, за которыми я слежу, сходятся во мнении, что кое-какие проблемы присутствуют, но баланс в целом хороший. Некоторые герои выглядят слишком сильными, но, как по мне, именно поэтому и интересно разбирать движения каждого из противников, чтобы научиться грамотно на них отвечать. Встречать в онлайне таких бойцов и пытаться что-то им противопоставить интересно даже в том случае, если они разносят тебя в хлам.

Потому что на самом базовом уровне Tekken 8 увлекает похлеще и «пятерки», и «семёрки». Даже если всё идёт совсем не так, игровой процесс настолько весёлый и захватывающий, а сама игра настолько быстро прогружается и соединяет с оппонентами, что на неудачи не обращаешь внимания, а просто врываешься в следующий бой. Ведь он определённо будет скоростным и адреналиновым. К тому же «восьмёрка» стала не только наиболее агрессивной частью серии, но и самой отзывчивой — судя по тестам Digital Foundry, отклик составляет всего порядка 40 миллисекунд на подходящем ПК и около 60 — на консолях. Против, например, 120 мс у Tekken 7 на релизе. И это только добавляет динамики происходящему — бойцы реагируют на нажатия кнопок мгновенно, что для файтинга и общего ощущения плавности критически важно.

#Научи меня

Влетать в Tekken с нуля или же пытаться понять все особенности новой части может быть довольно сложно без нормального режима обучения, но в этом плане Tekken 8 даст фору всем остальным соперникам. Потом отдохнёт, подождёт догоняющих и даст фору ещё раз — и всё равно вряд ли кто-то сможет превзойти «восьмёрку» в ближайшее время. В режиме практики здесь есть всё, что нужно: данные по кадрам анимации (с объяснениями о том, как читать все эти -9, +15 и прочее), расстояние до противника, нанесённый урон, возможность настройки конкретных ситуаций для отработки, конфигурация задержки ввода, подробные объяснения комбинаций, способов выхода из захватов и миллион других опций. В нынешнем виде режим выглядит как игра в игре с кучей параметров на все случаи жизни. Причём подавляющий объём информации доступен внутри лаборатории, не нужно обращаться к сторонним гайдам и обучающим видео. Хотя они тоже не помешают — но это уже для продвинутых пользователей, желающих играть на высоких уровнях. Для начала своего Tekken-путешествия доступных объяснений хватит с головой.

Tekken 8 напоминает о сюжетных конфликтах между персонажами уникальными вступлениями, если вдруг враги встретятся в бою

Tekken 8 напоминает о сюжетных конфликтах между персонажами уникальными вступлениями, если вдруг враги встретятся в бою

Разработчики на этом не остановились и серьёзно улучшили систему повторов. После матча позволяют не просто посмотреть его запись — игра, как в Tekken 7, будет комментировать отдельные моменты, показывая, что можно было бы сделать в той или иной ситуации. Например, как увернуться или наказать противника. Однако теперь можно сразу же запрыгнуть из повтора в этот же бой, взять контроль над персонажем и отрабатывать конкретную ситуацию сколько угодно раз. Это А-А-А-А… простите, умнейшая и безумно полезная функция, которая позволяет учиться, исправлять свои ошибки и становиться всё лучше и лучше.

Если Tekken 6 и Tekken 7 были больше развитием того, что предложила Tekken 5, то Tekken 8 сделала качественный рывок вперёд, переделав многие аспекты и добавив новые механики для более агрессивных матчей. При этом не забыв про разные аудитории. Для любителей одиночной игры предусмотрено несколько полноценных режимов, а для тех, кто предпочитает онлайн, есть не только удобный мультиплеер, но и гигантское количество инструментов для анализа своих боёв. Tekken 8 можно легко назвать идеальным файтингом как для новичков, так и для давних поклонников, а заодно лучшим выпуском в серии.

Достоинства:

  • масштабный сюжетный режим, сюжетный режим поменьше, совсем маленький сюжетный режим — любителям одиночной игры есть где развернуться;
  • возможность обучения своего «призрака» и загрузка ИИ-слепков других пользователей прекрасно подойдут для совершенствования;
  • стабильный онлайн, работающий без проблем с первого дня;
  • гигантский список разнообразных персонажей;
  • режим тренировки и повторы позволяют оттачивать свою технику, получая максимальное количество полезной информации от игры.

Недостатки:

  • можно проиграть 15 матчей подряд, проваливаясь в рейтинге. Если серьёзно, то у Tekken 8 недостатков толком и нет.

Графика

UE5 вместе с отказом от предыдущего консольного поколения сделали своё дело — игра выглядит замечательно, при этом удерживая стабильные 60 кадров в секунду. Отдельно хочется отменить отличную оптимизацию на ПК и большое количество настроек.

Звук

В Tekken музыка всегда была важной составляющей — и «восьмёрка» не разочаровала, предложив немало интересных треков. Кроме того, можно использовать композиции из предыдущих частей и настроить звуковое сопровождение на аренах по своему вкусу.

Одиночная игра

Несколько сюжетных кампаний, стандартная аркада, Tekken Ball, сражения с «призраками». Даже если не хочется залезать в онлайн, то в игре есть чем заняться.

Оценочное время прохождения

Часов 10-12 уйдёт на сюжетные режимы, а в сетевом режиме или практике можно сидеть бесконечно.

Коллективная игра

Мультиплеер — важнейшая составляющая файтинга. Bandai Namco не подвела, с первого же дня предложив стабильные серверы, стремительный подбор и несколько вариантов настроек роллбека. За три с лишним сотни матчей у меня не было ни одной проблемы с соединением.

Общее впечатление

Tekken 8 внесла столько изменений, сколько серия не видела, пожалуй, с пятой части. Многие аспекты были переработаны, а новые механики позволяют действовать максимально агрессивно. Добавьте немалое количество режимов, шикарные инструменты для тренировок и стабильный онлайн — и получите идеальный файтинг.

Оценка: 10/10

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