|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия
⇣ Содержание
Играли на PC
Сложно поверить, что Tekken 7 вышла почти семь лет назад. За это время остальные 3D-конкуренты окончательно стухли, а сама игра стала самым успешным выпуском серии как в плане любви сообщества и количества крупных турниров, так и по продажам. И заслуженно — «семёрка» что на релизе, что в течение своего жизненного цикла оставалась игрой, где можно было легко провести сотни часов. Перед Tekken 8 стояла крайне сложная задача оказаться хотя бы не хуже своей предшественницы — особенно с учётом того, что чётные части серии исторически получались хуже нечётных. Например, в четвёртой был слишком маленький список бойцов и странные арены, а шестая пострадала от кривого онлайна и мучительно медленных загрузок эры PS3/Xbox 360. Однако «восьмёрке» удалось не просто сломать традицию — такого количества изменений серия не видела со времён Tekken 5.
⇡#Семейная драма
Начнём, пожалуй, с того, что я попрошу вас посмотреть шикарный вступительный ролик игры:
Динамика, музыка, куча ярких моментов (масштабная битва-а-а-а!), представление героев — всё это очень похоже на эффектную заставку пятой части. Tekken 8 действительно напоминает игру с PS2 в том плане, что такое количество режимов и возможностей, доступных сразу же, без всяких DLC, пострелизной «когда-нибудь потом» поддержки и прочего, довольно сложно представить в современном проекте. Одних только полноценных сюжетных кампаний здесь аж три штуки.
Основная, The Dark Awakens, рассказывает историю противостояния Дзина и Кадзуи. Естественно, глубокого повествования здесь искать не стоит, но восьмая часть сделала гигантский шаг вперёд по сравнению с предыдущей попыткой. Нынешняя «сюжетка» похожа на полнометражный CGI-фильм, где время от времени дают подраться.
Наблюдать за творящимся на экране сумасшествием вроде катающихся по небоскрёбам мотоциклов или сражений в космосе весело, а переключение между заставками и геймплеем стремительное (ещё и глаз не режет из-за незначительной разницы в графическом исполнении). Кроме того, здесь есть куча отсылок к предыдущим событиям, которые порадуют давних поклонников, а постановка боёв, особенно ближе к концу, приятно удивляет размахом и эпичностью. The Dark Awakens с лёгкостью может забирать приз за лучший сюжетный режим в истории серии.
Ещё здесь есть мини-аркады для каждого из 32 (!) персонажей, причём видно, что Bandai Namco влила в проект немало денег — все финалы оформлены в виде полноценной, чаще всего забавной заставки, а не глупых слайдов. Наконец, режим Arcade Quest, где путешествуешь по аркадам чибиком-аватаром, работает одновременно и как дань уважения клубам, и как базовое обучение. Советов тут дают много, учат подробно, так что новичкам определённо стоит сюда заглянуть.
Из других вариантов больше всего радует возвращение Tekken Ball. Это забавная возможность поперебрасываться с соперником мячом, наносящим урон. Чем сильнее заряжен снаряд, тем быстрее он начинает летать, так что веселья тут много. Никуда не делись и сражения с «призраками», но Tekken 8 предложила на этот раз кое-что очень интересное.
Свою виртуальную копию можно в буквальном смысле обучать в спарринге, плюс она сама подхватывает твой стиль и поведение, анализируя сражения. Причём изменения можно наблюдать практически в реальном времени — если начать постоянно делать какую-нибудь чушь, то ИИ-слепок чуть позже будет творить то же самое. Инструмент прекрасен и для того, чтобы посмотреть на себя со стороны в поисках слабых мест, и для практики с «призраками» игроков куда более высокого уровня.
⇡#К новым вершинам
Tekken и без дополнительных обвесов был глубоким файтингом, но восьмая часть разрабатывалась как самый агрессивный выпуск, о чём разработчики не раз говорили. В первую очередь это заметно по новой полоске Heat. При её активации персонаж получает возможность наносить небольшой урон (chip damage) — говоря простыми словами, откусывать от полоски жизни даже в том случае, если соперник успешно блокирует удары. Убить так не получится, но серьёзно насолить оппоненту можно. Впрочем, нанесённый таким образом вред противник может «откатить» успешными атаками и подлечиться прямо по ходу боя.
К тому же активация Heat-режима позволяет бойцам использовать специальные приёмы вроде особо мощного удара или же стремительного рывка вперёд. И тут вылезает тактическая составляющая. Стать опасной машиной для убийства можно лишь один раз за раунд и только на пару десятков секунд, а наиболее полезные действия мгновенно расходуют полоску.
Появление Heat серьёзно сказалось на динамике боёв, сделав их куда более стремительными. Стоит попасться на подкидывающий удар, наполучать в воздухе продолжительной комбинацией от стены до стены, а потом ещё и отхватить Heat-добивание — и с внушительной частью здоровья, а то и целым раундом можно попрощаться. При этом Rage-приёмы из Tekken 7 (одноразовые злющие удары, доступные при малом количестве жизни) никуда не делись. Благодаря связке всех доступных инструментов можно вытащить или отдать бой за несколько секунд из-за малейшей ошибки.
Кроме того, Tekken 8 серьёзно переработала движения, похоже, всех персонажей. Я играю за Кинга, так что говорить в основном буду о впечатлениях, связанных с ним, однако, судя по обучающим видео за других бойцов, команда Харады не забыла ни про кого. Некоторые удары изменили область попадания (например, нижние стали средними, средние — нижними), а это влияет на способы их блокировки. Какие-то приёмы исчезли из списка, у других поменялась либо анимация, либо дальность, либо способ их выполнения, либо появление «брони» (такие выпады не останавливаются обычными атаками). Или же атаки теперь служат для автоматического запуска Heat-режима. Изменений — тонна, так что переучиваться придётся. Мышечная память, наработанная за пару десятков лет моего знакомства с серией, просто так не сдаётся! Особенно смешно получается в рейтинговых сражениях, когда хочешь сделать привычное движение для контратаки, а оно не выполняется, потому что его уже нет (упс!).
Новые персонажи тоже дают жару. Стремительная Азусена (Azucena), своими танцами напоминающая Хлою из «семёрки», Виктор, размахиваниями мечом похожий на Ноктиса, и быстрая Рейна стали отличным дополнением к гигантскому списку знакомых бойцов. Сейчас в сети ожидаемо идут жаркие споры по поводу баланса героев. Тут интересно то, что раньше Tekken выходила сперва на игровых автоматах и только через год-два — на консолях, где мы получали уже отшлифованную версию. Tekken 8 же появилась сразу на домашних платформах, поэтому наверняка будет корректироваться в дальнейшем.
Впрочем, как минимум те профессиональные игроки, за которыми я слежу, сходятся во мнении, что кое-какие проблемы присутствуют, но баланс в целом хороший. Некоторые герои выглядят слишком сильными, но, как по мне, именно поэтому и интересно разбирать движения каждого из противников, чтобы научиться грамотно на них отвечать. Встречать в онлайне таких бойцов и пытаться что-то им противопоставить интересно даже в том случае, если они разносят тебя в хлам.
Потому что на самом базовом уровне Tekken 8 увлекает похлеще и «пятерки», и «семёрки». Даже если всё идёт совсем не так, игровой процесс настолько весёлый и захватывающий, а сама игра настолько быстро прогружается и соединяет с оппонентами, что на неудачи не обращаешь внимания, а просто врываешься в следующий бой. Ведь он определённо будет скоростным и адреналиновым. К тому же «восьмёрка» стала не только наиболее агрессивной частью серии, но и самой отзывчивой — судя по тестам Digital Foundry, отклик составляет всего порядка 40 миллисекунд на подходящем ПК и около 60 — на консолях. Против, например, 120 мс у Tekken 7 на релизе. И это только добавляет динамики происходящему — бойцы реагируют на нажатия кнопок мгновенно, что для файтинга и общего ощущения плавности критически важно.
⇡#Научи меня
Влетать в Tekken с нуля или же пытаться понять все особенности новой части может быть довольно сложно без нормального режима обучения, но в этом плане Tekken 8 даст фору всем остальным соперникам. Потом отдохнёт, подождёт догоняющих и даст фору ещё раз — и всё равно вряд ли кто-то сможет превзойти «восьмёрку» в ближайшее время. В режиме практики здесь есть всё, что нужно: данные по кадрам анимации (с объяснениями о том, как читать все эти -9, +15 и прочее), расстояние до противника, нанесённый урон, возможность настройки конкретных ситуаций для отработки, конфигурация задержки ввода, подробные объяснения комбинаций, способов выхода из захватов и миллион других опций. В нынешнем виде режим выглядит как игра в игре с кучей параметров на все случаи жизни. Причём подавляющий объём информации доступен внутри лаборатории, не нужно обращаться к сторонним гайдам и обучающим видео. Хотя они тоже не помешают — но это уже для продвинутых пользователей, желающих играть на высоких уровнях. Для начала своего Tekken-путешествия доступных объяснений хватит с головой.
Разработчики на этом не остановились и серьёзно улучшили систему повторов. После матча позволяют не просто посмотреть его запись — игра, как в Tekken 7, будет комментировать отдельные моменты, показывая, что можно было бы сделать в той или иной ситуации. Например, как увернуться или наказать противника. Однако теперь можно сразу же запрыгнуть из повтора в этот же бой, взять контроль над персонажем и отрабатывать конкретную ситуацию сколько угодно раз. Это А-А-А-А… простите, умнейшая и безумно полезная функция, которая позволяет учиться, исправлять свои ошибки и становиться всё лучше и лучше.
Если Tekken 6 и Tekken 7 были больше развитием того, что предложила Tekken 5, то Tekken 8 сделала качественный рывок вперёд, переделав многие аспекты и добавив новые механики для более агрессивных матчей. При этом не забыв про разные аудитории. Для любителей одиночной игры предусмотрено несколько полноценных режимов, а для тех, кто предпочитает онлайн, есть не только удобный мультиплеер, но и гигантское количество инструментов для анализа своих боёв. Tekken 8 можно легко назвать идеальным файтингом как для новичков, так и для давних поклонников, а заодно лучшим выпуском в серии.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 10/10
Tekken 8
Смотреть все изображения (16)
Смотреть все
изображения (16)
Видео:
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Самые обсуждаемые публикации
Все комментарии премодерируются.