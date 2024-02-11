Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия

Жанр Файтинг Издатель Bandai Namco Разработчик Bandai Namco Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600K 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 2,5 ГГц, 8 Гбайт ОЗУ, видеокарта с 4 Гбайт памяти и поддержкой DirectX 12, например NVIDIA GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X, 100 Гбайт на накопителе, интернет-соединение и учётная запись в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-7700K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,9 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ, видеокарта с 8 Гбайт памяти и поддержкой DirectX 12, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT Дата выхода 26 января 2024 года Локализация Текст Возрастной ценз От 18 лет Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Официальный сайт

Играли на PC

Сложно поверить, что Tekken 7 вышла почти семь лет назад. За это время остальные 3D-конкуренты окончательно стухли, а сама игра стала самым успешным выпуском серии как в плане любви сообщества и количества крупных турниров, так и по продажам. И заслуженно — «семёрка» что на релизе, что в течение своего жизненного цикла оставалась игрой, где можно было легко провести сотни часов. Перед Tekken 8 стояла крайне сложная задача оказаться хотя бы не хуже своей предшественницы — особенно с учётом того, что чётные части серии исторически получались хуже нечётных. Например, в четвёртой был слишком маленький список бойцов и странные арены, а шестая пострадала от кривого онлайна и мучительно медленных загрузок эры PS3/Xbox 360. Однако «восьмёрке» удалось не просто сломать традицию — такого количества изменений серия не видела со времён Tekken 5.

Начнём, пожалуй, с того, что я попрошу вас посмотреть шикарный вступительный ролик игры:

Динамика, музыка, куча ярких моментов (масштабная битва-а-а-а!), представление героев — всё это очень похоже на эффектную заставку пятой части. Tekken 8 действительно напоминает игру с PS2 в том плане, что такое количество режимов и возможностей, доступных сразу же, без всяких DLC, пострелизной «когда-нибудь потом» поддержки и прочего, довольно сложно представить в современном проекте. Одних только полноценных сюжетных кампаний здесь аж три штуки.

Основная, The Dark Awakens, рассказывает историю противостояния Дзина и Кадзуи. Естественно, глубокого повествования здесь искать не стоит, но восьмая часть сделала гигантский шаг вперёд по сравнению с предыдущей попыткой. Нынешняя «сюжетка» похожа на полнометражный CGI-фильм, где время от времени дают подраться.

Наблюдать за творящимся на экране сумасшествием вроде катающихся по небоскрёбам мотоциклов или сражений в космосе весело, а переключение между заставками и геймплеем стремительное (ещё и глаз не режет из-за незначительной разницы в графическом исполнении). Кроме того, здесь есть куча отсылок к предыдущим событиям, которые порадуют давних поклонников, а постановка боёв, особенно ближе к концу, приятно удивляет размахом и эпичностью. The Dark Awakens с лёгкостью может забирать приз за лучший сюжетный режим в истории серии.

Ещё здесь есть мини-аркады для каждого из 32 (!) персонажей, причём видно, что Bandai Namco влила в проект немало денег — все финалы оформлены в виде полноценной, чаще всего забавной заставки, а не глупых слайдов. Наконец, режим Arcade Quest, где путешествуешь по аркадам чибиком-аватаром, работает одновременно и как дань уважения клубам, и как базовое обучение. Советов тут дают много, учат подробно, так что новичкам определённо стоит сюда заглянуть.

Из других вариантов больше всего радует возвращение Tekken Ball. Это забавная возможность поперебрасываться с соперником мячом, наносящим урон. Чем сильнее заряжен снаряд, тем быстрее он начинает летать, так что веселья тут много. Никуда не делись и сражения с «призраками», но Tekken 8 предложила на этот раз кое-что очень интересное.

Свою виртуальную копию можно в буквальном смысле обучать в спарринге, плюс она сама подхватывает твой стиль и поведение, анализируя сражения. Причём изменения можно наблюдать практически в реальном времени — если начать постоянно делать какую-нибудь чушь, то ИИ-слепок чуть позже будет творить то же самое. Инструмент прекрасен и для того, чтобы посмотреть на себя со стороны в поисках слабых мест, и для практики с «призраками» игроков куда более высокого уровня.

⇡#К новым вершинам

Tekken и без дополнительных обвесов был глубоким файтингом, но восьмая часть разрабатывалась как самый агрессивный выпуск, о чём разработчики не раз говорили. В первую очередь это заметно по новой полоске Heat. При её активации персонаж получает возможность наносить небольшой урон (chip damage) — говоря простыми словами, откусывать от полоски жизни даже в том случае, если соперник успешно блокирует удары. Убить так не получится, но серьёзно насолить оппоненту можно. Впрочем, нанесённый таким образом вред противник может «откатить» успешными атаками и подлечиться прямо по ходу боя.

К тому же активация Heat-режима позволяет бойцам использовать специальные приёмы вроде особо мощного удара или же стремительного рывка вперёд. И тут вылезает тактическая составляющая. Стать опасной машиной для убийства можно лишь один раз за раунд и только на пару десятков секунд, а наиболее полезные действия мгновенно расходуют полоску.

Появление Heat серьёзно сказалось на динамике боёв, сделав их куда более стремительными. Стоит попасться на подкидывающий удар, наполучать в воздухе продолжительной комбинацией от стены до стены, а потом ещё и отхватить Heat-добивание — и с внушительной частью здоровья, а то и целым раундом можно попрощаться. При этом Rage-приёмы из Tekken 7 (одноразовые злющие удары, доступные при малом количестве жизни) никуда не делись. Благодаря связке всех доступных инструментов можно вытащить или отдать бой за несколько секунд из-за малейшей ошибки.

Кроме того, Tekken 8 серьёзно переработала движения, похоже, всех персонажей. Я играю за Кинга, так что говорить в основном буду о впечатлениях, связанных с ним, однако, судя по обучающим видео за других бойцов, команда Харады не забыла ни про кого. Некоторые удары изменили область попадания (например, нижние стали средними, средние — нижними), а это влияет на способы их блокировки. Какие-то приёмы исчезли из списка, у других поменялась либо анимация, либо дальность, либо способ их выполнения, либо появление «брони» (такие выпады не останавливаются обычными атаками). Или же атаки теперь служат для автоматического запуска Heat-режима. Изменений — тонна, так что переучиваться придётся. Мышечная память, наработанная за пару десятков лет моего знакомства с серией, просто так не сдаётся! Особенно смешно получается в рейтинговых сражениях, когда хочешь сделать привычное движение для контратаки, а оно не выполняется, потому что его уже нет (упс!).

Новые персонажи тоже дают жару. Стремительная Азусена (Azucena), своими танцами напоминающая Хлою из «семёрки», Виктор, размахиваниями мечом похожий на Ноктиса, и быстрая Рейна стали отличным дополнением к гигантскому списку знакомых бойцов. Сейчас в сети ожидаемо идут жаркие споры по поводу баланса героев. Тут интересно то, что раньше Tekken выходила сперва на игровых автоматах и только через год-два — на консолях, где мы получали уже отшлифованную версию. Tekken 8 же появилась сразу на домашних платформах, поэтому наверняка будет корректироваться в дальнейшем.

Впрочем, как минимум те профессиональные игроки, за которыми я слежу, сходятся во мнении, что кое-какие проблемы присутствуют, но баланс в целом хороший. Некоторые герои выглядят слишком сильными, но, как по мне, именно поэтому и интересно разбирать движения каждого из противников, чтобы научиться грамотно на них отвечать. Встречать в онлайне таких бойцов и пытаться что-то им противопоставить интересно даже в том случае, если они разносят тебя в хлам.

Потому что на самом базовом уровне Tekken 8 увлекает похлеще и «пятерки», и «семёрки». Даже если всё идёт совсем не так, игровой процесс настолько весёлый и захватывающий, а сама игра настолько быстро прогружается и соединяет с оппонентами, что на неудачи не обращаешь внимания, а просто врываешься в следующий бой. Ведь он определённо будет скоростным и адреналиновым. К тому же «восьмёрка» стала не только наиболее агрессивной частью серии, но и самой отзывчивой — судя по тестам Digital Foundry, отклик составляет всего порядка 40 миллисекунд на подходящем ПК и около 60 — на консолях. Против, например, 120 мс у Tekken 7 на релизе. И это только добавляет динамики происходящему — бойцы реагируют на нажатия кнопок мгновенно, что для файтинга и общего ощущения плавности критически важно.

Влетать в Tekken с нуля или же пытаться понять все особенности новой части может быть довольно сложно без нормального режима обучения, но в этом плане Tekken 8 даст фору всем остальным соперникам. Потом отдохнёт, подождёт догоняющих и даст фору ещё раз — и всё равно вряд ли кто-то сможет превзойти «восьмёрку» в ближайшее время. В режиме практики здесь есть всё, что нужно: данные по кадрам анимации (с объяснениями о том, как читать все эти -9, +15 и прочее), расстояние до противника, нанесённый урон, возможность настройки конкретных ситуаций для отработки, конфигурация задержки ввода, подробные объяснения комбинаций, способов выхода из захватов и миллион других опций. В нынешнем виде режим выглядит как игра в игре с кучей параметров на все случаи жизни. Причём подавляющий объём информации доступен внутри лаборатории, не нужно обращаться к сторонним гайдам и обучающим видео. Хотя они тоже не помешают — но это уже для продвинутых пользователей, желающих играть на высоких уровнях. Для начала своего Tekken-путешествия доступных объяснений хватит с головой.

Разработчики на этом не остановились и серьёзно улучшили систему повторов. После матча позволяют не просто посмотреть его запись — игра, как в Tekken 7, будет комментировать отдельные моменты, показывая, что можно было бы сделать в той или иной ситуации. Например, как увернуться или наказать противника. Однако теперь можно сразу же запрыгнуть из повтора в этот же бой, взять контроль над персонажем и отрабатывать конкретную ситуацию сколько угодно раз. Это А-А-А-А… простите, умнейшая и безумно полезная функция, которая позволяет учиться, исправлять свои ошибки и становиться всё лучше и лучше.

Если Tekken 6 и Tekken 7 были больше развитием того, что предложила Tekken 5, то Tekken 8 сделала качественный рывок вперёд, переделав многие аспекты и добавив новые механики для более агрессивных матчей. При этом не забыв про разные аудитории. Для любителей одиночной игры предусмотрено несколько полноценных режимов, а для тех, кто предпочитает онлайн, есть не только удобный мультиплеер, но и гигантское количество инструментов для анализа своих боёв. Tekken 8 можно легко назвать идеальным файтингом как для новичков, так и для давних поклонников, а заодно лучшим выпуском в серии.

Достоинства:

масштабный сюжетный режим, сюжетный режим поменьше, совсем маленький сюжетный режим — любителям одиночной игры есть где развернуться;

возможность обучения своего «призрака» и загрузка ИИ-слепков других пользователей прекрасно подойдут для совершенствования;

стабильный онлайн, работающий без проблем с первого дня;

гигантский список разнообразных персонажей;

режим тренировки и повторы позволяют оттачивать свою технику, получая максимальное количество полезной информации от игры.

Недостатки:

можно проиграть 15 матчей подряд, проваливаясь в рейтинге. Если серьёзно, то у Tekken 8 недостатков толком и нет.

Графика UE5 вместе с отказом от предыдущего консольного поколения сделали своё дело — игра выглядит замечательно, при этом удерживая стабильные 60 кадров в секунду. Отдельно хочется отменить отличную оптимизацию на ПК и большое количество настроек. Звук В Tekken музыка всегда была важной составляющей — и «восьмёрка» не разочаровала, предложив немало интересных треков. Кроме того, можно использовать композиции из предыдущих частей и настроить звуковое сопровождение на аренах по своему вкусу. Одиночная игра Несколько сюжетных кампаний, стандартная аркада, Tekken Ball, сражения с «призраками». Даже если не хочется залезать в онлайн, то в игре есть чем заняться. Оценочное время прохождения Часов 10-12 уйдёт на сюжетные режимы, а в сетевом режиме или практике можно сидеть бесконечно. Коллективная игра Мультиплеер — важнейшая составляющая файтинга. Bandai Namco не подвела, с первого же дня предложив стабильные серверы, стремительный подбор и несколько вариантов настроек роллбека. За три с лишним сотни матчей у меня не было ни одной проблемы с соединением. Общее впечатление Tekken 8 внесла столько изменений, сколько серия не видела, пожалуй, с пятой части. Многие аспекты были переработаны, а новые механики позволяют действовать максимально агрессивно. Добавьте немалое количество режимов, шикарные инструменты для тренировок и стабильный онлайн — и получите идеальный файтинг.

Оценка: 10/10

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Tekken 8

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