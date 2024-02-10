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Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия

 
3DNews рекомендует! Седьмая часть Yakuza оказалась отличной точкой входа в серию для новичков, а восьмая, о которой сегодня пойдёт речь, развивает её лучшие идеи — даже перевод на русский в ней есть с первого же дня! Почему от приключений Итибана на Гавайях невозможно оторваться, подробно рассказываем в рецензии
⇣ Содержание
Жанр Экшен, ролевая игра
Издатель Sega
Разработчик Ryu Ga Gotoku Studio
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-3470 3,2 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 460, 82 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-4790 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 56
Дата выхода 25 января 2024 года
Локализация Текст
Возрастной ценз От 18 лет
Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One
Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Около четырёх лет назад вышла Yakuza: Like a Dragon, седьмая номерная часть серии, в которой многое изменилось: старый главный герой уступил место новому, знакомый город Камуротё превратился в декорации для нескольких эпизодов (основное действие перенеслось в совершенно новый регион), а боевая система стала пошаговой. Это был очень рискованный релиз — на протяжении долгих лет фанаты серии Yakuza покупали знакомые и понятные игры, а седьмая часть перевернула устоявшийся порядок с ног на голову. Риск оправдался — и критики, и игроки остались в восторге и ждали продолжение. Теперь оно вышло — и есть ощущение, что это лучшая часть серии.

#От мафии не спрячешься

После событий прошлой игры Итибан Касуга — новый бессменный протагонист серии — стал чуть ли не знаменитостью в городе Иокогама. Прохожие на улицах называют его героем, а сам он работает в агентстве по трудоустройству, где его клиентами в том числе становятся бывшие якудза. Крупнейшие группировки в стране были распущены одним днём, поэтому бывшим бандюганам нечего делать, и часть из них хочет изменить свою жизнь к лучшему. Им Итибан и помогает, устраивая их на не совсем легальную работу, поскольку обычному трудоустройству препятствует японский закон о бывших членах якудза.

С первого же дня в Infinite Wealth есть перевод на русский язык, и он отличный

С первого же дня в Infinite Wealth есть перевод на русский язык, и он отличный

Всё это продолжается до тех пор, пока один из популярных блогеров не выпускает видеоразоблачение Итибана и его друзей — оно не совсем правдивое, но репутация героя уже испорчена. Как нельзя кстати для Итибана находится новое занятие — ему предлагают встретиться со своей матерью, которая впервые за десятилетия решила увидеться с сыном. Вот только лететь ради этого нужно аж в США, на Гавайи. Протагонист соглашается, но на классическую семейную встречу рассчитывать не стоит — Итибан опять оказывается втянут в разборки враждующих группировок. Выясняется, что за той же женщиной охотятся чуть ли не все подряд: и местная мафия, и китайская банда, и даже Кадзума Кирю, который становится нашим компаньоном и помогает отбиваться от всякой шушеры.

Сюжет всегда был одной из самых сильных сторон «Якудзы», и здесь история получилась интригующей и насыщенной событиями. Поскольку в одних и тех же сценах часто принимают участие и Итибан, и Кирю, это позволяет сценаристам перемежать грустные и весёлые эпизоды. То Итибан попадёт в нелепую ситуацию и втянет в неё Кирю, то поседевший Кирю загрустит (не без повода, но спойлерить не буду), а товарищ его поддержит.

Не обошлось без западной звезды — Дэнни Трехо в игре мало, но харизмы у него хоть отбавляй

Не обошлось без западной звезды — Дэнни Трехо появляется в игре ненадолго, но харизмы у него хоть отбавляй

Но не всё идеально. Самым большим и неожиданным недостатком стало запредельное — даже по меркам «Якудзы» — количество «роялей в кустах». Чуть ли не в каждой главе есть не поддающаяся логике ситуация: то важный для сюжета персонаж вылезает из ниоткуда, то герои заходят именно в ту комнату из тысячи, где их кто-то ждёт, то действующие лица будто бы пользуются телепортами. Такие моменты не бросаются в глаза, когда их мало, но здесь многие сюжетные повороты только на том и основаны, и очень быстро это начинает портить впечатление от истории в целом. Это, как и всегда, захватывающий боевик с массой зрелищных сцен и симпатичными персонажами, но когда логика распадается, в происходящее становится трудно верить.

Частично это связано с тем, как много всего сценаристы попытались запихнуть в сюжет. Переезд в новый регион, видимо, вызвал у авторов желание сделать историю как можно более насыщенной. Поэтому злодеев тут несколько, группировок много, и перепрыгивания с одной темы на другую происходят постоянно. Вот мы узнаём о приюте, в котором работала мать Итибана, проходим одну миссию — и после этого забываем о приюте на несколько часов. Вот мы попадаем в подпольный торговый центр, бегаем по нему в одной миссии и опять долго не вспоминаем. Временами история перестает быть похожей на собственно историю и распадается на набор лучших эпизодов, придуманных сценаристами — кое-как их смогли увязать друг с другом, но вкупе с многочисленными «роялями в кустах» это сделало сюжет далеко не самым цельным из тех, что мы видели в Yakuza.

Итибан, кстати, научился плавать — это пригодится и в сюжете, и в «побочках»

Итибан, кстати, научился плавать — это пригодится и в сюжете, и в «побочках»

Однако оторваться всё равно невозможно. Новые детали подогревают интерес, злодеи харизматичны, за приключениями Кирю и Итибана хочется наблюдать. Действительно ли игра станет настоящей передачей эстафеты между старым и новым героями? Уйдёт ли Кирю на покой, или сценаристы опять найдут повод намекнуть на его возвращение? Радует, что новые гавайские друзья Итибана получились не менее приятными людьми, чем знакомые по прошлой игре Нанба и Адати. Таксист Томидзава, направивший на Итибана пистолет при первом знакомстве, оказывается мужчиной с непростой историей — и с бандами он связывался, и семью потерял. Девушка Титосэ из богатого рода, хоть она и помогает новым товарищам, будто бы что-то скрывает, и тем интереснее наблюдать за тем, насколько открытой она становится в дальнейшем.

#Новая жизнь

Многие факты из биографии персонажей узнаёшь не в сюжетных роликах, а за пределами основной истории. Ещё в седьмой части появилась система дружбы: чем чаще вы дерётесь бок о бок с компаньонами, дарите им подарки, вместе выпиваете в баре и так далее, тем прочнее становится ваш союз. В Infinite Wealth эту идею развили ещё дальше: разговоров на разные темы стало больше, а с повышением уровней дружбы разблокируются новые навыки, а также цепные и комбо-атаки. Например, вы ударите оппонента и он повалится на землю — компаньон, с которым у вас крепкая дружба, автоматически подбежит к противнику и пнёт его, приблизив вас к победе. Или вы собираетесь вмазать кому-то, а рядом с вами стоит товарищ — вы сможете активировать совместную атаку и нанесёте вдвое больше урона.

Бурное воображение Итибана никуда не делось — в боях он по-прежнему видит врагов и друзей не такими, какие они есть на самом деле

Бурное воображение Итибана никуда не делось — в боях он по-прежнему видит врагов и друзей не такими, какие они есть на самом деле

Боевая система осталась очень весёлой и разнообразной, к тому же в ней исправили несколько раздражающих недочётов. Например, раньше наших персонажей нельзя было подвинуть, а теперь у них есть возможность сделать пару шагов в сторону. Это очень важно не только для приёмов, задевающих сразу несколько целей (отныне можно встать так, чтобы ранить как можно больше врагов), но и для обычных ударов. Если противник не тяжёлый, своей атакой вы можете отбросить его либо в стену, либо в сторону своего товарища, либо вообще в другого врага, чтобы удар оказался сильнее. А в некоторых случаях удастся зайти оппоненту за спину — так атака станет ещё мощнее. То есть теперь это не просто пошаговая боевая система в духе классических RPG — она стала значительно глубже.

Профессий стало больше, а вместе с этим возросло количество доступных приёмов, которые со временем позволят перекидывать между разными классами. Можно стать звездой боевиков и исполнять трюки из японских и западных экшенов, можно выбрать профессию гидронавта, чьи приёмы в основном связаны с водой. Или фаерщиком, просящим помощи у богов, готовых и молниями закидать противников, и души у них похищать. Для женских персонажей приготовлены уникальные классы — например, танцовщица земли, при выборе которой урон наносится завораживающими танцами, способными понизить характеристики оппонентов.

Кирю обладает тремя боевыми стилями и даже может проигнорировать пошаговость боёв, вернувшись в привычное ему реальное время

Кирю владеет тремя боевыми стилями и даже может проигнорировать пошаговость боёв, вернувшись в привычное ему реальное время

Всё это пригодится и при прохождении сюжета, и в изучении открытого мира — а он тут небывало насыщенный. Система прогресса устроена таким образом, что и Гонолулу, и Йокогама с каждой главой прирастают всё большим количеством развлечений. Сперва вы просто ходите и собираете блестящие предметы, в том числе чемоданы с расходниками. Потом устанавливаете приложение «Алоха-связи» и, гуляя по улицам Гонолулу, машете рукой прохожим, заводя виртуальных друзей. Затем загружаете местную пародию на Tinder, работаете курьером в похожей на Crazy Taxi мини-игре, фотографируете достопримечательности, участвуете в фотоохоте на эксгибиционистов, рыбачите — список огромный. Не говоря уже о многочисленных побочных заданиях: то вы роль каскадёра исполните, то заблудившемуся туристу поможете, то официантом устроитесь.

Самое большое развитие получила система судзимонов — пародия на «Покемонов» перешла сюда из прошлой игры, но теперь вы не просто заполняете базу судзимонов, участвуя в боях с хулиганами на улице, но и можете бросать вызов другим тренерам. Перед этим нужно собрать отряд судзимонов — покалечив кого-то, вы дарите ему подарок в надежде, что он присоединится к вашей группе. У всех бойцов есть уникальные навыки, все они обладают сопротивлениями или слабостями к каким-то стихиям — в общем, шутка зашла очень далеко, и теперь это настоящая игра в игре.

Когда прибываешь на остров Дондоко, даже диалоговые окна выглядят иначе, не говоря уже обо всём остальном

Когда прибываешь на остров Дондоко, даже диалоговые окна выглядят иначе, не говоря уже обо всём остальном

Так же можно охарактеризовать развлечение «Остров Дондоко» — это уже пародия на Animal Crossing. С пляжа Гонолулу попадаешь на остров, который когда-то был туристическим центром, а теперь стал мусорной свалкой. Нам нужно рубить деревья и ломать камни, чтобы собирать материалы для создания всевозможных украшений: построек, игровых автоматов, столов со стульями, фонарных столбов — здесь сотни (если не тысячи) предметов и несколько районов, нуждающихся в реставрации. Конечная цель — заполучить наивысший рейтинг популярности и благоустройства, чтобы курортная ассоциация заприметила Дондоко и позволила приглашать толпы туристов. Любители подобных игр надолго пропадут в этом режиме, но открывается он примерно на пятнадцатом часу.

Это далеко не всё, о чём можно было бы рассказать, но и статья не резиновая — игра действительно получилась огромной, о чём разработчики говорили до релиза. При этом нет необходимости уделять много времени каждому развлечению. Например, можно отправиться на пляж и собирать в океане мусор — не самое весёлое занятие, но и награды за него не то чтобы очень ценные. Или взять гавайский аналог боевой арены — это не самое разнообразное подземелье, но, в отличие от прошлой игры, завершать его для продвижения по сюжету не обязательно. Хотите — занимайтесь фотографированием, хотите — гуляйте по Гонолулу и приветствуйте всех подряд, либо вообще бросьте всех и всё и живите на острове Дондоко.

Со всеми прохожими сразу не подружишься — махать рукой нужно при каждой встрече с ними, и в награду получишь ценные призы

Со всеми прохожими сразу не подружишься — махать рукой нужно при каждой встрече с ними, и в награду получишь ценные призы

Авторы Infinite Wealth не просто придумали новое место действия, накидали развлечений и соорудили новый сюжет, но и улучшили некоторые элементы, которые давно в этом нуждались. Например, встречи с хулиганами теперь не отнимают так много времени, как в прошлых частях серии, — и потому что их можно обойти, и потому что низкоуровневых врагов позволяют победить автоматически, нажав на одну кнопку. А для поездок на такси больше не нужно подбегать к автомобилю, который может стоять чёрт-те где, или открывать меню смартфона и вызывать машину — просто телепортируетесь с помощью карты города.

***

Like a Dragon: Infinite Wealth не перестают впечатлять масштабами — столько интересных и необычных занятий не предлагала ни одна часть серии, и всему хочется уделить время: и ресурсы для прокачки оружия собирать, и подземелье проходить, и остров Дондоко приводить в нормальный вид. Со всех сторон новинка кажется идеальной частью серии, кроме основного сюжета — да, тут интересная история и симпатичные герои, но слишком уж много в нём нелогичных эпизодов. Возможно, это и к лучшему — разработчикам есть куда расти и что улучшать, так что следующую Like a Dragon теперь ждёшь с ещё большим нетерпением, чем ждал эту.

Достоинства:

  • как всегда, интересная история с десятками харизматичных персонажей и запоминающимися моментами;
  • новый регион Гонолулу с каждой главой предлагает всё новые и новые развлечения;
  • некоторые забавы вроде лиги судзимонов и острова Дондоко больше похожи на отдельные полноценные режимы;
  • по-прежнему весёлая боевая система с отличными нововведениями;
  • новые профессии предлагают в боях больше необычных возможностей;
  • игровые механики очень тесно друг с другом связаны, благодаря чему каждое занятие позволяет сделать команду сильнее;
  • приятные изменения в геймплее, в которых серия давно нуждалась.

Недостатки:

  • масса сюжетных поворотов идёт вразрез с логикой, что мешает погружению в историю.

Графика

Как и всегда, «Якудза» не впечатляет графикой, зато экшен-сцены получились отменными. Да и прогуливаться по оживлённым городам, где прохожие общаются друг с другом и прячутся от дождя, приятно.

Звук

Одно из лучших нововведений в этой части — появление в смартфоне плеера. Это позволяет слушать полюбившуюся музыку во время исследования открытого мира, и отличных треков здесь полно.

Одиночная игра

Захватывающая история и океан побочных развлечений — всё, за что мы любим эту серию, осталось на своих местах.

Оценочное время прохождения

50 часов на прохождение основного сюжета, если вообще ни на что не отвлекаться. Тем, кто захочет сделать всё возможное, предстоит провести здесь под полторы сотни.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Если не считать набитый нелогичными моментами сюжет, Infinite Wealth легко назвать лучшей частью серии — столько уникальных развлечений не предлагала ни одна Yakuza. Даже интересно увидеть, в каком направлении серия будет двигаться дальше и как сильно вырастут её масштабы.

Оценка: 9,0/10

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Теги: рецензия, игра, экшн, ryu ga gotoku studio, like a dragon: infinite wealth
рецензия, игра, экшн, ryu ga gotoku studio, like a dragon: infinite wealth
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