Сегодня 17 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Древние, но чистые: учёные оспорили моло...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Древние, но чистые: учёные оспорили молодость колец Сатурна

Достигший в 2004 году Сатурна аппарат NASA «Кассини» нашёл кольца этой планеты яркими и чистыми. Учёные решили, что если бы кольца появились к моменту формирования Сатурна 4,5 млрд лет назад, то сегодня они не выглядели бы так ярко. Моделирование на основе информации «Кассини» дало кольцам возраст от 100 до 400 млн лет, что делало их ровесниками динозавров. Однако японские учёные не согласились с этим и представили свой анализ, состарив кольца до возраста Сатурна.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Как признаётся автор новой работы — профессор Токийского университета Рюки Хиодо (Ryuki Hyodo), ему, как планетологу, странно слышать, что в Солнечной системе, в основном сформировавшейся 4,5 млрд лет назад, может существовать что-то новое такого масштаба, как кольца у Сатурна.

Предыдущий анализ данных «Кассини» строился на вопросе о том, как и с какой скоростью микрометеороиды бомбардируют ледяные кольца Сатурна. Эти объекты, размеры которых сопоставимы с песчинкой, загрязняют кольца и испаряют из них лёд, делая их более тусклыми. За 4,5 млрд лет они были бы способны полностью лишить нас возможности наблюдать кольца, но поскольку этого не произошло, кольца Сатурна, по-видимому, появились относительно недавно.

Профессор Хиодо в своей работе показал, что его коллеги могли неправильно интерпретировать процессы в кольцах, вызванные воздействием микрометеороидов. Согласно его модели, кольца Сатурна сформировались вместе с планетой около 4,5 млрд лет назад из ледяных обломков, которые не стали частью Сатурна или его спутников.

«Солнечная система [в то время] была гораздо более хаотичной, — пояснил Хиодо. — Многие крупные планетные тела всё ещё мигрировали и взаимодействовали, что значительно увеличивало шансы на значительное событие, которое могло привести к образованию колец Сатурна».

В модели японского учёного микрометеороиды сталкиваются с кольцами на скорости до 108 тыс. км/ч. Эти столкновения могут создавать локальный нагрев до 9725 ℃, что приводит к испарению микрометеороидов. Затем этот газ расширяется, охлаждается и конденсируется в магнитном поле Сатурна, производя электрически заряженные ионы и микроскопические частицы. Интенсивные процессы заставляли ионы покидать кольца, не загрязняя их. Тем самым первозданная чистота колец сохранялась в течение миллиардов лет.

«Чистый внешний вид не обязательно означает, что кольца молодые», — считает учёный. Новая работа не опровергает данные «Кассини», но показывает, что прежние интерпретации могут быть неверными. Учёный отказал кольцам Сатурна в звании ровесников динозавров. Они по-настоящему древние.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Зонд NASA «Юнона» рассказал о «внутренностях» самого вулканически активного объекта Солнечной системы
Давно упавший на Землю кусочек Марса пролил свет на историю воды на Красной планете
Учёные выяснили, когда молодые звёзды лишаются шанса обзавестись планетами
Учёные случайно открыли частицу, которая приобретает или теряет массу в зависимости от направления движения
Огромная ракета NASA SLS может больше никогда не взлететь — что это значит для возвращения на Луну и при чём здесь Илон Маск
Создана «вечная» атомная батарейка, которую можно поместить внутрь человека — она построена на углероде-14
Теги: солнечная система, сатурн, астрономия
солнечная система, сатурн, астрономия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 4
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
OpenAI бросила вызов Google: поиск в интернете через ChatGPT открылся для всех пользователей
Atomic Heart без предупреждения вернулась в российский Steam, но почти тут же игру сняли с продажи
Китай впервые показал испытания гиперзвукового беспилотника на видео — он разогнался до 7 Маха и удачно приземлился
«Эта игра нужна мне вчера, сегодня и завтра»: первый геймплейный трейлер ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect привёл фанатов в восторг 4 мин.
«По-настоящему незабываемый опыт»: CD Projekt Red в честь 10-летия The Witcher 3: Wild Hunt устроит концертный тур с музыкой из игры 2 ч.
Даже ветерана разработки Starfield удивило количество загрузок в игре 3 ч.
Серверы экшена Dungeons & Dragons: Dark Alliance во вселенной «Забытых Королевств» скоро закроют, но есть и хорошая новость 4 ч.
Meta оштрафовали на €251 млн за утечку данных 3 млн европейцев 4 ч.
Поиск Google научился анализировать любые файлы и отвечать на вопросы по содержимому 4 ч.
В Telegram стало больше рекламы — объявления появились между публикациями каналов 6 ч.
Госсектор России на 36 % сократил закупки отечественных программ и IT-услуг 6 ч.
Российские компании с большой неохотой отказываются от Microsoft Visio 7 ч.
«Это комедия»: создатель Balatro высмеял абсурдный возрастной рейтинг игры в Европе на фоне EA Sports FC 8 ч.
Panasonic представила «мыльницу» Lumix ZS99 за $500 с вертикальным видео, зумом 30х и Bluetooth 5.0 31 мин.
Xiaomi представила смартфон Poco M7 Pro 5G — Dimensity 7025 Ultra, камера 50 Мп и батарея на 5110 мА·ч по цене от $175 2 ч.
Продажи смартфонов России упадут по итогам 2024 года — эксперты объяснили, почему это «нормальный результат» 3 ч.
У новейших Tesla начали один за одним отказывать бортовые компьютеры 3 ч.
GeForce RTX 5000 предложат «продвинутую технологию DLSS» и «нейронную визуализацию» 3 ч.
Nvidia представила крошечный ИИ-компьютер Jetson Orin Nano Super всего за $249 для создания умных роботов и дронов 3 ч.
Acer раскрыла, сколько видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080 получат памяти GDDR7 4 ч.
Улицы Китая начал патрулировать робокоп-колобок — он умеет плавать и ловить нарушителей сетью 4 ч.
Crucial прекратила производство очень популярных SSD серии MX500 5 ч.
ИИ-ускорители Axelera пропишутся в платформах Arduino для периферийных вычислений 5 ч.