В Telegram стало больше рекламы — объявления появились между публикациями каналов

В мессенджере Telegram появился новый формат рекламного контента. Объявления теперь могут размещаться прямо между постами в ленте канала, а не только после последней публикации. Это означает, что пользователи будут видеть объявления при прокрутке ленты вверх или вниз. Об этом пишут сетевые источники со ссылкой на данные пресс-службы МТС.

Согласно имеющимся данным, в одном канале может быть несколько рекламных блоков, их количество зависит от непросмотренных пользователем публикаций. «Telegram постоянно совершенствует свой рекламный инвентарь и увеличивает его ёмкость — это особенно актуально в свете постоянного дефицита качественного рекламного инвентаря в рунете и повышенного спроса в период новогодних праздников. Увеличение количества рекламных мест позитивно скажется на ценах в аукционе и поможет избежать перегрева и завышения ставок», — прокомментировала данный вопрос вице-президент по рекламному бизнесу МТС Елена Мельникова.

В сообщении сказано, что новый тип рекламных объявлений нельзя выбрать на уровне настроек рекламной кампании. Размещение объявлений между постами происходит автоматически и применяется ко всем форматам объявлений, включая текст, баннеры и видео. Напомним, ранее Telegram добавил анимацию и видео в рекламу, благодаря чему объявления могут содержать не только текст, но и медиаконтент.