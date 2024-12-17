Сегодня 17 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств В Telegram стало больше рекламы — объявл...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Telegram стало больше рекламы — объявления появились между публикациями каналов

В мессенджере Telegram появился новый формат рекламного контента. Объявления теперь могут размещаться прямо между постами в ленте канала, а не только после последней публикации. Это означает, что пользователи будут видеть объявления при прокрутке ленты вверх или вниз. Об этом пишут сетевые источники со ссылкой на данные пресс-службы МТС.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Согласно имеющимся данным, в одном канале может быть несколько рекламных блоков, их количество зависит от непросмотренных пользователем публикаций. «Telegram постоянно совершенствует свой рекламный инвентарь и увеличивает его ёмкость — это особенно актуально в свете постоянного дефицита качественного рекламного инвентаря в рунете и повышенного спроса в период новогодних праздников. Увеличение количества рекламных мест позитивно скажется на ценах в аукционе и поможет избежать перегрева и завышения ставок», — прокомментировала данный вопрос вице-президент по рекламному бизнесу МТС Елена Мельникова.

В сообщении сказано, что новый тип рекламных объявлений нельзя выбрать на уровне настроек рекламной кампании. Размещение объявлений между постами происходит автоматически и применяется ко всем форматам объявлений, включая текст, баннеры и видео. Напомним, ранее Telegram добавил анимацию и видео в рекламу, благодаря чему объявления могут содержать не только текст, но и медиаконтент.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Арест Дурова принёс плоды: Telegram заблокировал в 2024 году более 15 млн групп и каналов
Парижский суд впервые допросил основателя Telegram Павла Дурова по существу предъявленных обвинений
Вышло обновление Telegram — партнёрские программы, ИИ-поиск стикеров и коллажи
Huawei развернёт чистокровную HarmonyOS Next по всему миру, но отказ от Android может стать непреодолимой преградой
ChatGPT сломается, если его спросить про Дэвида Майера
«Т-банк» запустил собственный маркетплейс и социальную сеть
Теги: telegram, реклама, мессенджер
telegram, реклама, мессенджер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 4
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
OpenAI бросила вызов Google: поиск в интернете через ChatGPT открылся для всех пользователей
Atomic Heart без предупреждения вернулась в российский Steam, но почти тут же игру сняли с продажи
Китай впервые показал испытания гиперзвукового беспилотника на видео — он разогнался до 7 Маха и удачно приземлился
«Эта игра нужна мне вчера, сегодня и завтра»: первый геймплейный трейлер ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect привёл фанатов в восторг 4 мин.
«По-настоящему незабываемый опыт»: CD Projekt Red в честь 10-летия The Witcher 3: Wild Hunt устроит концертный тур с музыкой из игры 2 ч.
Даже ветерана разработки Starfield удивило количество загрузок в игре 3 ч.
Серверы экшена Dungeons & Dragons: Dark Alliance во вселенной «Забытых Королевств» скоро закроют, но есть и хорошая новость 4 ч.
Meta оштрафовали на €251 млн за утечку данных 3 млн европейцев 4 ч.
Поиск Google научился анализировать любые файлы и отвечать на вопросы по содержимому 4 ч.
В Telegram стало больше рекламы — объявления появились между публикациями каналов 6 ч.
Госсектор России на 36 % сократил закупки отечественных программ и IT-услуг 6 ч.
Российские компании с большой неохотой отказываются от Microsoft Visio 7 ч.
«Это комедия»: создатель Balatro высмеял абсурдный возрастной рейтинг игры в Европе на фоне EA Sports FC 8 ч.
Panasonic представила «мыльницу» Lumix ZS99 за $500 с вертикальным видео, зумом 30х и Bluetooth 5.0 31 мин.
Xiaomi представила смартфон Poco M7 Pro 5G — Dimensity 7025 Ultra, камера 50 Мп и батарея на 5110 мА·ч по цене от $175 2 ч.
Продажи смартфонов России упадут по итогам 2024 года — эксперты объяснили, почему это «нормальный результат» 3 ч.
У новейших Tesla начали один за одним отказывать бортовые компьютеры 3 ч.
GeForce RTX 5000 предложат «продвинутую технологию DLSS» и «нейронную визуализацию» 3 ч.
Nvidia представила крошечный ИИ-компьютер Jetson Orin Nano Super всего за $249 для создания умных роботов и дронов 3 ч.
Acer раскрыла, сколько видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080 получат памяти GDDR7 4 ч.
Улицы Китая начал патрулировать робокоп-колобок — он умеет плавать и ловить нарушителей сетью 4 ч.
Crucial прекратила производство очень популярных SSD серии MX500 5 ч.
ИИ-ускорители Axelera пропишутся в платформах Arduino для периферийных вычислений 5 ч.